Zkušený Fin ze Švýcarska do Komety?! Líbil se mi, přiznal Hrubec. Zpátky v Brně je Süss

Robert Leino by měl posílit brněnskou Kometu
Robert Leino by měl posílit brněnskou Kometu
Hokejisté Komety slaví branku do sítě Kladna
Robert Leino by měl posílit brněnskou Kometu
Robert Leino by měl posílit brněnskou Kometu
Jakub Flek z Komety v utkání proti Karlovým Varům
Konflikt mezi hráči Komety a Karlových Varů
Hráči Karlovvých Varů se radují z branky proti Kometě
Brankář Komety Gašper Krošelj v akci proti Karlovým Varům
Hokejová Kometa loví před novou sezonou i ve Švýcarsku. Podle informací iSportu se dohodla na příchodu Roberta Leina (32) z Klotenu. Třináctinásobný reprezentant Finska byl v nabídce už před koncem přestupního termínu, ovšem tehdy do toho úřadující český mistr nešel. Od léta už bude rodák z Hämeenlinny volný a v Brně s ním předběžně počítají do středu elitní lajny. „V těch zápasech, které jsme hráli proti sobě, se mi líbil. Je to i sympatický kluk, potkali jsme se na narozeninové oslavě našich Fiňáků z týmu,“ uvedl Šimon Hrubec, český brankář Curychu Lions.

Zkušený Leino je tvořivý hráč, obousměrný, specialista na buly a na přesilovku. Roky hrál finskou Liigu za mateřský HPK, pak si odskočil do Ilvesu a po bodově životním ročníku (43 bodů) přestoupil na pět sezon do švédského Örebro HK.

Po třicítce opustil sever Evropy a vydal se do Švýcarska. V Klotenu zatím odehrál 47 zápasů s bilancí 8+17. V týmu, kde je jeho spoluhráčem český obránce Lukáš Klok, je třetím nejproduktivnějším hráčem za Švédem Lindrothem (27) a domácím Mayerem (26). A to absolvoval o jedno utkání méně. „V jednom zápase proti nám byl top scorer soupeře. Měl dvě, tři šance. Nedal,“ usmál se Hrubec, jenž kreativního Seveřana vychytal.

Přesto s Leinem klub NL dál nepočítá. V poslední době jeho ice-time mírně klesl, za 15 duelů zapsal jen gól a asistenci. Naposledy nastoupil 27. února proti Langnau. Osobně za ním prý nedávno vyrazil Tomáš Vincour, sportovní manažer brněnské organizace. Mělo dojít k domluvě o budoucím transferu do extraligy. Hrubec se s ním pro změnu soukromě potkal na narozeninové párty, na kterou Fin dorazil z nedalekého Klotenu. „Byl tichý, ale sympatický. Myslím, že bude fajn i do kabiny,“ domníval se gólman. 

Návrat Süsse z Přerova

Kloten je v tabulce NL dvanáctý ze čtrnácti účastníků. Téměř jistě už nesestoupí, ale dost možná ani nepostoupí do play off. Po sezoně přijdou změny a jedna z nich se bude týkat Leina. Sáhne po něm Kometa, která dlouhodobě hledá produktivního centra do první formace. „Body by dělat měl,“ usoudil Hrubec. Tuhle ambici zvučná posila nepochybně mít bude.

Další nový forvard si vystačí s nižšími cíli než dominovat produktivitě. Do Brna se podle našich informací vrátí útočník Jan Süss (27), jenž prožil většinu sezony v prvoligovém Přerově. Za Zubry zvládl 40 zápasů (4+8).

Defenzivu vyztuží kromě již avizovaného Richarda Nedomlela (Třinec) nejspíš i Stanislav Svozil (23 let, Cleveland – AHL) a Dalimil Mikyska (26, K. Vary). Oba v Kometě hokejově vyrostli a právě takoví borci jsou pro majitele Lubora Zábranského před přesunem do nové arény na Výstavišti atraktivním zbožím.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice51266712163:11697
2Plzeň51245814137:10290
3Liberec51253914145:11790
4Mountfield51238218138:11987
5Třinec51237318147:12986
6Sparta51236418160:13385
7K. Vary51227517136:12985
8Brno51195621136:14573
9Č. Budějovice51185622139:14570
10Vítkovice51185622133:15570
11Kladno51175623126:13667
12Olomouc51193326120:15366
13M. Boleslav51156525101:13762
14Litvínov51113433106:17143
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

