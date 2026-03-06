Extraliga ONLINE: Poslední kolo! Knot posílil naděje Sparty, mistr se opět dotahuje
Poslední kolo hokejové extraligy je tu a stále se hraje o hodně. V boji o elitní čtyřku a přímý postup do čtvrtfinále zůstávájí tři celky. Všechna utkání začínají v 17.30, ONLINE přenosy sledujte na iSportu.
Co už je jisté
Pohár Jaroslava Pouzara pro vítěze základní části. Ve čtvrtfinále už jsou po středečních zápasech také Plzeň a Liberec. Do baráže jde poslední Litvínov, sezona končí pro třináctou Mladou Boleslav.
O co se bojuje
O poslední volné místo pro přímý postup do čtvrtfinále. V nejlepší pozici je čtvrtý Hradec Králové, který hostí třináctou Mladou Boleslav a má jednobodový náskok před pátým Třincem a dvoubodový před šestou Spartou i sedmými Karlovými Vary. Vyjasní se také dvojice pro předkolo play off, které startuje v pondělí.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|51
|26
|6
|7
|12
|163:116
|97
|2
Plzeň
|51
|24
|5
|8
|14
|137:102
|90
|3
Liberec
|51
|25
|3
|9
|14
|145:117
|90
|4
Mountfield
|51
|23
|8
|2
|18
|138:119
|87
|5
Třinec
|51
|23
|7
|3
|18
|147:129
|86
|6
Sparta
|51
|23
|6
|4
|18
|160:133
|85
|7
K. Vary
|51
|22
|7
|5
|17
|136:129
|85
|8
Brno
|51
|19
|5
|6
|21
|136:145
|73
|9
Č. Budějovice
|51
|18
|5
|6
|22
|139:145
|70
|10
Vítkovice
|51
|18
|5
|6
|22
|133:155
|70
|11
Kladno
|51
|17
|5
|6
|23
|126:136
|67
|12
Olomouc
|51
|19
|3
|3
|26
|120:153
|66
|13
M. Boleslav
|51
|15
|6
|5
|25
|101:137
|62
|14
Litvínov
|51
|11
|3
|4
|33
|106:171
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž