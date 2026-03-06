Předplatné

Extraliga ONLINE: Poslední kolo! Tři kluby bojují o TOP čtyřku, jde i o soupeře v předkole

Sparta doma porazila Kladno 6:3
Gólman Liberce Petr Kváča
Kanadský útočník Anthony Nellis z Vítkovic
Brankář Vítkovic Dominik Hrachovina
Poslední kolo hokejové extraligy je tu a stále se hraje o hodně. V boji o elitní čtyřku a přímý postup do čtvrtfinále zůstávájí tři celky.  Všechna utkání začínají v 17.30, ONLINE přenosy sledujte na iSportu.

Co už je jisté

Pohár Jaroslava Pouzara pro vítěze základní části. Ve čtvrtfinále už jsou po středečních zápasech také Plzeň a Liberec. Do baráže jde poslední Litvínov, sezona končí pro třináctou Mladou Boleslav.

O co se bojuje

O poslední volné místo pro přímý postup do čtvrtfinále. V nejlepší pozici je čtvrtý Hradec Králové, který hostí třináctou Mladou Boleslav a má jednobodový náskok před pátým Třincem a dvoubodový před šestou Spartou i sedmými Karlovými Vary. Vyjasní se také dvojice pro předkolo play off, které startuje v pondělí.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice51266712163:11697
2Plzeň51245814137:10290
3Liberec51253914145:11790
4Mountfield51238218138:11987
5Třinec51237318147:12986
6Sparta51236418160:13385
7K. Vary51227517136:12985
8Brno51195621136:14573
9Č. Budějovice51185622139:14570
10Vítkovice51185622133:15570
11Kladno51175623126:13667
12Olomouc51193326120:15366
13M. Boleslav51156525101:13762
14Litvínov51113433106:17143
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

