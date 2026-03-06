ONLINE: Poslední kolo je tu! Tři kluby bojují o TOP čtyřku, hraje se o soupeře v předkole
Poslední kolo hokejové extraligy je tu a stále se hraje o hodně. V boji o elitní čtyřku a přímý postup do čtvrtfinále zůstávájí tři celky. Nejlépe je na tom Mountfield HK, kterému stačí porazit Mladou Boleslav. Bruslaři se už přitom nemouhou z nepostupové třinácté příčky posunout. Na zaváhání Hradce čeká Třinec, který přivítá Karlovy Vary. Šanci má i Sparta, která hraje v Pardubicích. Liberec vyzve České Budějovice a musí získat více bodů než Plzeň proti Vítkovicím, aby se dostal na druhé místo. V dalších duelech o konečné pořadí hraje Kladno proti Litvínovu a Kometa Brno s Olomoucí. Všechna utkání začínají v 17.30, ONLINE přenosy sledujte na iSportu.