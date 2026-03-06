Fridrichův hattrick a rekord Zábranského. Obrovská čest, řekl. Hrál i dorostenec
Půl minuty před koncem sebral Lukáš Cingel šťastnou dorážkou kus slávy útočníkovi hostů Petru Fridrichovi, který na ledě mistra zaválel hattrickem. Kometa v uvolněné partii na sklonku základní části Tipsport extraligy přestřílela Olomouc 5:4 a v předkole play off jde na České Budějovice. „Mají šikovné hráče a výborné gólmany,“ zmínil bek Libor Zábranský. Hanáci vyzvou Třinec. „Dobré na cestování, jen hodina cesty,“ reagoval asistent Petr Svoboda. Pavouk play off extraligy 2025/26 ZDE>>>
S jednadvaceti trefami zakončil pětadvacetiletý Petr Fridrich základní část extraligy. „Je to super, před sezonou bych to bral,“ nezapíral. Svůj životní ročník vyšperkoval třemi zásahy v Brně a mohl dát ještě jeden navrch. Střelnici si otevřel z první akce hned po osmi sekundách. „Celkem se to tam odráželo,“ pochvaloval si. A to ještě napálil v oslabení po brejku horní tyčku, gólovou radost mu sebralo video.
Nejen Fridrich mohl z Winning Group Areny odejít s hattrickem. Nabito měl na něj také brněnský zadák Libor Zábranský, vrchní extraligový ostřelovač od modré čáry. Do sítě nejistého Oldřicha Cichoně napálil dva puky a měl šanci i na třetí kousek. Nakonec se zastavil na osmnácti brankách, což je historický počin mezi obránci Komety.
„Je to obrovská čest, ale dnešní půlnocí to končí,“ zdůraznil syn majitele. „Je to i o štěstí, tento rok to tam padalo. Ale teď se všechno zapomíná, je před námi nový start. Bude to o obětavosti a dobré obraně. Jsme rádi, že začínáme doma. Pro tohle dvaapadesát kol dřeme,“ těšil se na souboje s Motorem.
Olomouci se zranil lídr, ale...
Oba celky půjdou do vyřazovací části rozbité. Kometa měla v pátek mimo hru čtyři beky (Hollanda, Zubíčka, Davidsona a Ščotku) plus útočníky Ferdu, Kose a Moravce. Do sestavy se poprvé dostal šestnáctiletý slovenský dorostenec Tomáš Selič. „Má před sebou fantastickou budoucnost,“ řekl kouč Jiří Horáček, jenž mohl využít i navrátilce Jana Süsse z Přerova. „Chtěli jsme, aby Flíček (Jakub Flek) vyhrál střelce. Mrzí mě, že se to nepovedlo,“ posteskl si jeho parťák Zábranský.
Petrovického partě záhy odpadl útočník Karel Plášek, jenž si po souboji u mantinelu poranil ruku a po zbytek zápasu si ji poctivě ledoval v útrobách zimáku. Doufal však, že ho rozhodující část sezony nemine.
Hosty štvalo, že neudrželi remízu do prodloužení. „Už se nám to stalo poněkolikáté, není to úplně příjemné na hlavu. Strašně nás to mrzí. Ale snad jsme si to vybrali,“ doufal Fridrich. Co říká na Třinec? „Ze dvanáctého místa si moc vybírat nemůžeme,“ prohodil s úsměvem. Na Oceláře si ale celkem věří. „Velký tlak už na nás nebude, pro nás je předkolo úspěch. Třinec je favorit, ale v sezoně jsme ho porazili. Půjdeme do toho s tím, že chceme postoupit,“ ujistil. „V žádné sérii nebudeme favorit, ale jsme dobře připraveni,“ doplnil asistent Petr Svoboda.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|51
|26
|6
|7
|12
|163:116
|97
|2
Plzeň
|51
|24
|5
|8
|14
|137:102
|90
|3
Liberec
|51
|25
|3
|9
|14
|145:117
|90
|4
Mountfield
|51
|23
|8
|2
|18
|138:119
|87
|5
Třinec
|51
|23
|7
|3
|18
|147:129
|86
|6
Sparta
|51
|23
|6
|4
|18
|160:133
|85
|7
K. Vary
|51
|22
|7
|5
|17
|136:129
|85
|8
Brno
|51
|19
|5
|6
|21
|136:145
|73
|9
Č. Budějovice
|51
|18
|5
|6
|22
|139:145
|70
|10
Vítkovice
|51
|18
|5
|6
|22
|133:155
|70
|11
Kladno
|51
|17
|5
|6
|23
|126:136
|67
|12
Olomouc
|51
|19
|3
|3
|26
|120:153
|66
|13
M. Boleslav
|51
|15
|6
|5
|25
|101:137
|62
|14
Litvínov
|51
|11
|3
|4
|33
|106:171
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž