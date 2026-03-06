Mladíček „školil“ soka. Takový chuligán, zní z Třince. Černoch: Není příjemné, když...
Repete loňské série Varů s Vítkovicemi a Třinec v roli silného favorita předkola proti Olomouci. Takový byl rezultát včerejšího měření mezi Oceláři a Energií, které hosté po urputné bitvě ovládli 2:1 v samostatných nájezdech. Směrem k předkolu si tak vylosovali cestu do Ostravy, když na poslední chvíli přeskočili na pátém místě Spartu. „Šli jsme do toho s tím, že vyhrát chceme. Je jedno, na koho se jde,“ odmítl taktizování před určujícími nájezdy kapitán Varů Jiří Černoch. Pavouk play off extraligy 2025/26 ZDE>>>
Obě mužstva se stále mohla posunout do elitní čtyřky, na dálku fandila Mladé Boleslavi v souboji s Hradcem Králové. Nakonec zbytečně. Nejenže Východočeši svůj domácí part zvládli, ale remíza po základní hrací době pod Javorovým by stejně nic neřešila.
Vary si alespoň skalpem červenobílých zvýšily sebevědomí směrem k play off a zjistily, o které hráče se mohou v lítých bojích s pondělním startem opřít. Vymyká se mezi nimi stále teprve sedmnáctiletý útočník Petr Tomek, jenž už nenabízí jen ofenzivní umění. V Třinci pořádně rozběsnil několik matadorů včetně Tomáše Kundrátka s Martinem Růžičkou.
„Pár hráčů tam naštval,“ usmál se Černoch. „Není příjemné, když je kluk s košíkem šikovnej, a ještě umí něco vykřiknout. Určitě se to bude do play off hodit, a doufám, že Pegas ještě k tomu chytne slinu a bude hrát svůj hokej.“
Tomkova projevu si na ledě všimnul i o čtyři roky starší Ocelář Petr Sikora. „Jednou tam něco mumlal. Snaží se dostat pod kůži, což se mi líbí, že je takový. Nevím, jak bych to řekl hezky. Takový chuligán. Taky se o to snažím,“ zhodnotil projev soupeře letošní kapitán juniorských vicemistrů světa, byť na mistrovství se s karlovarským klenotem neměl možnost potkat.
Cestování? Člověk si nevybere
Příští šampionát pod taktovkou někdejšího kouče Slezanů Zdeňka Motáka by se Tomka zcela jistě týkat měl. Má všechny předpoklady k tomu, aby byl platný také ve vyřazovací fázi. Zvlášť při současné marodce Varů, které stále doufají v návrat ostrostřelce Ondřeje Beránka. Comeback v nejdůležitější fázi ročníku není vyloučený.
V Třinci dala Energie svůj jediný zásah ze hry při vlastním oslabení, když přes Sikorovu hůl protlačil puk do sítě Jakub Minárik. Vedení Západočechům vydrželo dvě minuty a tři sekundy, než se útočným pásmem prohnal v přesilovce Libor Hudáček a krásným pasem našel střelce Ondřeje Kovařčíka. Jejich snaha vedla k udržení páté figury, tudíž nejlepší výchozí pozice pro předkolo.
„Už v prodloužení jsme věděli, že Sparta uhrála remízu a nemůžeme klesnout. Doma jsme samozřejmě vyhrát chtěli, ale nakonec se nepodařilo. Už deset kol dozadu jsme zjistili, že se hraje prakticky play off, hlavně zápasy po olympiádě byly strašně náročné. Jsem rád, jak jsme body získávali, ale vlak nám ujel v měsíci, kdy jsme skoro nevyhráli,“ připomenul Hudáček listopadovou krizi se sedmi porážkami v řadě.
„Člověk si nevybere, z pohledu cestování je ale fajn, že nemusíme přes celou republiku. Na druhou stranu Olomouc je houževnatý a nepříjemný soupeř, který dobře brání. Mají skvělé speciální týmy, budeme se muset připravit a do série správně vstoupit na domácím ledě,“ avizoval třinecký asistent Jiří Raszka.
Ve Varech po nájezdové tečce Haraldse Egleho mezitím ožily vzpomínky na loňskou vyrovnanou sadu s Vítkovicemi, kterou Energie zvládla přetáhnout na svou stranu až pátým zápasem. Podle trenéra Davida Moravce se ovšem pouze potkají týmy se stejnými názvy, vývoj očekává všemožný.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|51
|26
|6
|7
|12
|163:116
|97
|2
Plzeň
|51
|24
|5
|8
|14
|137:102
|90
|3
Liberec
|51
|25
|3
|9
|14
|145:117
|90
|4
Mountfield
|51
|23
|8
|2
|18
|138:119
|87
|5
Třinec
|51
|23
|7
|3
|18
|147:129
|86
|6
Sparta
|51
|23
|6
|4
|18
|160:133
|85
|7
K. Vary
|51
|22
|7
|5
|17
|136:129
|85
|8
Brno
|51
|19
|5
|6
|21
|136:145
|73
|9
Č. Budějovice
|51
|18
|5
|6
|22
|139:145
|70
|10
Vítkovice
|51
|18
|5
|6
|22
|133:155
|70
|11
Kladno
|51
|17
|5
|6
|23
|126:136
|67
|12
Olomouc
|51
|19
|3
|3
|26
|120:153
|66
|13
M. Boleslav
|51
|15
|6
|5
|25
|101:137
|62
|14
Litvínov
|51
|11
|3
|4
|33
|106:171
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž