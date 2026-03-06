Předplatné

Postup Hradce řídil exboleslavský Moses: Jako sedmý zápas play off, taky musíte vyhrát

Hradecký Steve Moses skóruje proti Mladé Boleslavi
Hradecký Steve Moses skóruje proti Mladé BoleslaviZdroj: ČTK / David Taneček
Boleslavský Dávid Gríger a hradecký T.J. Melancon
Hradecký Radovan Pavlík proti Mladé Boleslavi
Hradecký brankář Stanislav Škorvánek proti Mladé Boleslavi
Hradecký Radovan Pavlík a boleslavský Filip Pavlík
Boleslavský Petr Gewiese a hradecký Kevin Klíma
Šarvátka v utkání mezi Hradcem Králové a Mladou Boleslaví
Hradecký Steve Moses se raduje z gólu proti Mladé Boleslavi
13
Fotogalerie
dfe
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Boj o přímý postup do čtvrtfinále si pořádně zkomplikovali ve středu, kdy v Liberci padli 0:4. Definitivní pojistku tak hradečtí hokejisté nutně potřebovali přidat v závěrečném kole proti Mladé Boleslavi. Povedlo se, východočeský mančaft se dostal do elitní čtyřky po základní části počtvrté z posledních pěti sezon. „Cítili jsme se trochu jako v sedmém zápase play off, kde taky musíte vyhrát,“ hlásil třígólový hrdina Steve Moses po výhře 3:1. Pavouk play off extraligy ZDE>>>

Zatímco Bruslařům začíná od soboty dlouhé volno, Mountfield hrál v 52. kole jeden z nejdůležitějších zápasů sezony. Potřeboval uspět, aby se vyhnul předkolu a zároveň se nemusel ohlížet na ostatní výsledky. Zájemců o místo v elitní čtyřce přicházelo do úvahy víc, pokukovali po něm na Spartě, v Třinci i Karlových Varech.

Nicméně Hradec Králové svůj cíl splnil, trojici lovců poslal nemilosrdně do předkola. Nepřímo tak navázal na minulou sezonu, která pro něj měla v mnoha ohledech velice podobný průběh. Východočechům se znovu nepovedla úvodní kola, jenže následně už zabrali. Před rokem jim k druhému místu po základní části stačilo jednadevadesát bodů, tentokrát uhráli o jeden méně a skončili čtvrtí.

Úlevu jim zajistil Steve Moses. Hráč, jenž tento ročník načal paradoxně právě v Mladé Boleslavi. V úvodní části skóroval po přihrávce Martina Kohouta, jen o osm minut později pak zatloukl precizní souhru s Kevinem Klímou. Aby toho nebylo málo, americký forvard završil v 56. minutě hattrick.

„Byl to důležitý zápas, takový nervy drásající. Hlavně jsme z něj potřebovali získat tři body. Vstřelit tři góly je sice fajn, ale vlastně na tom nezáleží. Boleslav tlačila a hrála naplno, to jí musíme přiznat k dobru,“ líčil Moses.

Buchtele: Těžké, je to neúspěch

Šestatřicetiletý útočník zamířil po angažmá v Kometě do Mladé Boleslavi, kde se mu však zkraje sezony nedařilo. Proto vzal zavděk nabídkou z Hradce. „Pro mě a celý tým to byla v Boleslavi náročná sezona. Ale mám k ní velký respekt. Ve sportu prostě někdy potřebujete udělat změnu, žádnou zášť rozhodně necítím,“ uvedl.

„Sám vím, že proti bývalým týmům se hráčům většinou daří,“ poukázal hostující Jan Buchtele. „U nás se mu moc nedařilo, ale tady mu to zjevně sedlo lépe. Pro Hradec jedině dobře, že se před play off takhle rozehrál,“ doplnil na adresu Mosese jediný úspěšný střelec Středočechů, kteří končí na předposledním místě.

„Je to těžké, prostě je to neúspěch. Každý chtěl daleko víc, než jsme v součtu předvedli. Teď máme čas na to zapomenout, dát se dohromady a do příští sezony jít s úplně jiným přístupem,“ nabádal Buchtele.

Naopak Mountfield se už může chystat čtvrtfinálovou sérii. Koho v ní vyzve? Pravděpodobně Třinec, avšak můžou na něj vyjít také Sparta, Karlovy Vary, Kometa a při opravdu nepravděpodobném scénáři dokonce i České Budějovice. „Jsem strašně rád, že jsme to zvládli. Chtěl bych klukům poděkovat, že jsme čtyřku nakonec urvali,“ liboval si asistent Petr Koukal.

KonecLIVE
31

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice51266712163:11697
2Plzeň51245814137:10290
3Liberec51253914145:11790
4Mountfield51238218138:11987
5Třinec51237318147:12986
6Sparta51236418160:13385
7K. Vary51227517136:12985
8Brno51195621136:14573
9Č. Budějovice51185622139:14570
10Vítkovice51185622133:15570
11Kladno51175623126:13667
12Olomouc51193326120:15366
13M. Boleslav51156525101:13762
14Litvínov51113433106:17143
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů