Postup Hradce řídil exboleslavský Moses: Jako sedmý zápas play off, taky musíte vyhrát
Boj o přímý postup do čtvrtfinále si pořádně zkomplikovali ve středu, kdy v Liberci padli 0:4. Definitivní pojistku tak hradečtí hokejisté nutně potřebovali přidat v závěrečném kole proti Mladé Boleslavi. Povedlo se, východočeský mančaft se dostal do elitní čtyřky po základní části počtvrté z posledních pěti sezon. „Cítili jsme se trochu jako v sedmém zápase play off, kde taky musíte vyhrát,“ hlásil třígólový hrdina Steve Moses po výhře 3:1. Pavouk play off extraligy ZDE>>>
Zatímco Bruslařům začíná od soboty dlouhé volno, Mountfield hrál v 52. kole jeden z nejdůležitějších zápasů sezony. Potřeboval uspět, aby se vyhnul předkolu a zároveň se nemusel ohlížet na ostatní výsledky. Zájemců o místo v elitní čtyřce přicházelo do úvahy víc, pokukovali po něm na Spartě, v Třinci i Karlových Varech.
Nicméně Hradec Králové svůj cíl splnil, trojici lovců poslal nemilosrdně do předkola. Nepřímo tak navázal na minulou sezonu, která pro něj měla v mnoha ohledech velice podobný průběh. Východočechům se znovu nepovedla úvodní kola, jenže následně už zabrali. Před rokem jim k druhému místu po základní části stačilo jednadevadesát bodů, tentokrát uhráli o jeden méně a skončili čtvrtí.
Úlevu jim zajistil Steve Moses. Hráč, jenž tento ročník načal paradoxně právě v Mladé Boleslavi. V úvodní části skóroval po přihrávce Martina Kohouta, jen o osm minut později pak zatloukl precizní souhru s Kevinem Klímou. Aby toho nebylo málo, americký forvard završil v 56. minutě hattrick.
„Byl to důležitý zápas, takový nervy drásající. Hlavně jsme z něj potřebovali získat tři body. Vstřelit tři góly je sice fajn, ale vlastně na tom nezáleží. Boleslav tlačila a hrála naplno, to jí musíme přiznat k dobru,“ líčil Moses.
Buchtele: Těžké, je to neúspěch
Šestatřicetiletý útočník zamířil po angažmá v Kometě do Mladé Boleslavi, kde se mu však zkraje sezony nedařilo. Proto vzal zavděk nabídkou z Hradce. „Pro mě a celý tým to byla v Boleslavi náročná sezona. Ale mám k ní velký respekt. Ve sportu prostě někdy potřebujete udělat změnu, žádnou zášť rozhodně necítím,“ uvedl.
„Sám vím, že proti bývalým týmům se hráčům většinou daří,“ poukázal hostující Jan Buchtele. „U nás se mu moc nedařilo, ale tady mu to zjevně sedlo lépe. Pro Hradec jedině dobře, že se před play off takhle rozehrál,“ doplnil na adresu Mosese jediný úspěšný střelec Středočechů, kteří končí na předposledním místě.
„Je to těžké, prostě je to neúspěch. Každý chtěl daleko víc, než jsme v součtu předvedli. Teď máme čas na to zapomenout, dát se dohromady a do příští sezony jít s úplně jiným přístupem,“ nabádal Buchtele.
Naopak Mountfield se už může chystat čtvrtfinálovou sérii. Koho v ní vyzve? Pravděpodobně Třinec, avšak můžou na něj vyjít také Sparta, Karlovy Vary, Kometa a při opravdu nepravděpodobném scénáři dokonce i České Budějovice. „Jsem strašně rád, že jsme to zvládli. Chtěl bych klukům poděkovat, že jsme čtyřku nakonec urvali,“ liboval si asistent Petr Koukal.
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|51
|26
|6
|7
|12
|163:116
|97
|2
Plzeň
|51
|24
|5
|8
|14
|137:102
|90
|3
Liberec
|51
|25
|3
|9
|14
|145:117
|90
|4
Mountfield
|51
|23
|8
|2
|18
|138:119
|87
|5
Třinec
|51
|23
|7
|3
|18
|147:129
|86
|6
Sparta
|51
|23
|6
|4
|18
|160:133
|85
|7
K. Vary
|51
|22
|7
|5
|17
|136:129
|85
|8
Brno
|51
|19
|5
|6
|21
|136:145
|73
|9
Č. Budějovice
|51
|18
|5
|6
|22
|139:145
|70
|10
Vítkovice
|51
|18
|5
|6
|22
|133:155
|70
|11
Kladno
|51
|17
|5
|6
|23
|126:136
|67
|12
Olomouc
|51
|19
|3
|3
|26
|120:153
|66
|13
M. Boleslav
|51
|15
|6
|5
|25
|101:137
|62
|14
Litvínov
|51
|11
|3
|4
|33
|106:171
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž