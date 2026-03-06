Spartě odpadají štreky, ale z Kladna má respekt. Snad se to nezvrtne, doufá Knot
V nejvyšší domácí soutěži jde o vyhlášenou klasiku. Sparta versus Kladno. Tradiční řežba, která však ve vyřazovací fázi nebyla k vidění desítky let. Vypjatá sada předkola play off Tipsport extraligy vypukne v pondělí v O2 areně. „Na cestování dobré,“ není proti obránce Ronald Knot. Sparta prohrála v posledním kole v Pardubicích 1:2p a cestou do kabin ještě neznala svého soka. Rozhodl o něm karlovarský Lotyš Haralds Egle vítězným nájezdem v Třinci. Vyhrát Oceláři, rudí jdou na Vítkovice. Rytíři v sezoně Spartu dvakrát porazili (5:4 a 5:4p), dvakrát padli (3:7, 3:6). Pavouk play off extraligy ZDE>>>
Pražané se v pátek večer teoreticky mohli vmáčknout do čtyřky, ale už absence Filipa Chlapíka v sestavě dávala tušit, že teorii příliš nevěří. To by musel především Hradec klopýtnout s Mladou Boleslaví, což se nedalo příliš čekat. „Jsem přesvědčený, že blízkost obou míst prospěje kvalitě série. Sil bude víc díky kratšímu cestování. Věřím, že nás čeká hezký hokej a nezvrtne se to v něco, co do hokeje nepatří,“ doufá Ronald Knot v perfektní sadu na tři vítězná utkání.
Páteční duel neobvykle skončil pro Johna Ludviga, který musel do kabiny ve 37. minutě po bitce s Adamem Raškou. Pro pardubického ranaře šlo o druhou pětiminutovou bitku, proto musel z ledu ven.
Ale zatímco rvačka s Rašku byla čítanková, předchozí s Michalem Vitouchem z Ludvigovy strany připomínala spíš odpolední čajový dýchánek, sparťanský útočník nebyl pro libereckého rodáka soupeřem. Ten to rychle zjistil a rozdal jen to, co musel, aby se necítil hloupě. Jenže bylo to se shozenými rukavicemi, takže extempore s Raškou bylo Kanaďanovým posledním počinem a třetí třetinu sledoval v civilu na tribuně. „John odvedl výbornou práci,“ pochvaloval si kouč Filip Pešán.
Pardubice opět šetřily Romana Červenku a plnou řadu dalších hráčů, Sparta nechala doma Filipa Chlapíka, částečně i z preventivních důvodů. „Nebyl stoprocentně připravený na zápas, víc to komentovat nebudu, protože zdravotní stav nebudeme říkat,“ řekl k tomu trenér Patrik Martinec.
Play off proti Kladnu? Bude to boj
Kdo má rád prvotřídní kombinační hokej s luxusními akcemi, ten si páteční večer neužil. Na menu byla urputná a nervózní podívaná. Rozkouskovaná partie, o kráse nemohla být řeč. K mání byla řada strkanic, rozmíšek, držení, výbuchů vzteku, podrážděnosti a ve finále hromada společných trestů. „Řada zákroků z obou stran byla trošičku zbytečná, nemusely být. Speciálně před play off, kdy každý tým by byl nerad, kdyby počítal zraněné. Ale stalo se, diváci si to užili. Pro nás škoda, že jsme nevyhráli,“ podotkl Knot.
Emoce dostihly i Lukáše Sedláka, jenž si po uzavřené první třetině potřeboval najít Michala Řepíka. Strčil do něj, povídal mu svoje kvůli něčemu z předchozích minut. Sparťan zprvu úplně nechápal důvody ataku pardubického lídra, aby pak mu z dálky cestou do kabiny adresoval pár poznámek.
Sedlák ve druhém dějství po bolestivé péči Nika Seppäly zase naštvaně praštil holí do hrazení a odjel nazlobený na střídačku. Šlo o symbolickou ukázku nervózního zápasu, po němž byli trenéři obou týmů rádi, že se nikomu nestalo nic zásadního v otázce zdraví.
Kouče Sparty ovšem zase trápila horší disciplína jeho svěřenců. Byť se jednalo o specifické vypjaté střetnutí, čelit sedmi přesilovkám Dynama je příliš. Z druhé strany náleží ocenění pro speciální jednotky do početní menšiny, ale… „To je kolovrátek, jsme nejtrestanější v extralize,“ štve Patrika Martince. „Tohle musíme vymýtit z naší hry,“ uvědomuje si i Knot. „Sráží nás to dolů a díky tomuhle jsme asi na tom místě, na jakém jsme skončili. Teď máme poslední šanci to vymýtit z naší hry a věřím, že díky tomu půjde náš výkon nahoru,“ doufá Knot.
Martinec má před Kladnem respekt. „Není to daleko, to je asi jediné pozitivum. Kladno je velmi těžký soupeř, liga je obrovsky vyrovnaná, každý může porazit každého. Bude to boj. Pokud odstraníme fauly, budeme mít šanci někoho porazit…“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|51
|26
|6
|7
|12
|163:116
|97
|2
Plzeň
|51
|24
|5
|8
|14
|137:102
|90
|3
Liberec
|51
|25
|3
|9
|14
|145:117
|90
|4
Mountfield
|51
|23
|8
|2
|18
|138:119
|87
|5
Třinec
|51
|23
|7
|3
|18
|147:129
|86
|6
Sparta
|51
|23
|6
|4
|18
|160:133
|85
|7
K. Vary
|51
|22
|7
|5
|17
|136:129
|85
|8
Brno
|51
|19
|5
|6
|21
|136:145
|73
|9
Č. Budějovice
|51
|18
|5
|6
|22
|139:145
|70
|10
Vítkovice
|51
|18
|5
|6
|22
|133:155
|70
|11
Kladno
|51
|17
|5
|6
|23
|126:136
|67
|12
Olomouc
|51
|19
|3
|3
|26
|120:153
|66
|13
M. Boleslav
|51
|15
|6
|5
|25
|101:137
|62
|14
Litvínov
|51
|11
|3
|4
|33
|106:171
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž