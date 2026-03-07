Nellis vyhrál střelecký dostih: Na tohle můžu být hrdý. V Ostravě je s rodinou šťastný
Plzeň si vítězstvím nad Vítkovicemi 5:2 dodala štempl na druhé místo. Indiáni prohrávali o dva góly, ale ve druhé části skóre otočili a pak už soupeři nedali šanci. „Narazili jsme na tým, který chtěl vyhrát víc než my,“ řekl vítkovický Anthony Nellis (31). Kanadský útočník neskóroval, dokonce nevystřelil na branku. Ale odolal náporu pronásledovatelů. Jako první zámořský hráč se stal nejlepším střelcem extraligy. Pavouk play off extraligy ZDE>>>
Bylo dost důvodů, proč sledovat vývoj na dalších stadionech. Jedním z nich byl dostih o první místo v hitparádě kanonýrů. Anthony Nellis před utkáním vedl s 25 zásahy. Liberecký Radan Lenc zaostával o gól a sehrál míň zápasů. Neproměnil však trestné střílení. Jakub Flek z Komety se trefou proti Olomouci dostal na dostřel. Víc už nepřišlo. Vyhrál Nellis.
Myslel jste na titul nejlepšího kanonýra během zápasu?
„Abych byl upřímný, moc ne. Všechno bylo až do konce docela zamotané. Jen jsme se až na konci koukli, jak si stojíme. Ale průběžně jsem nezjišťoval, jak si vedou jiní kluci v lize.“
Co pro vás vítězství mezi střelci znamená?
„Je to velmi dobrý pocit. Po takové porážce jsou tedy dojmy spíš smíšené, ale určitě to je úspěch, kterého si moc vážím. Se spoluhráči a kluky z útoku jsme na tom celou sezonu tvrdě pracovali. Jsem šťastný, zároveň však musím dát kredit ostatním.“
V obou sezonách v české extralize jste si vedl vyrovnaně, v minulé jste dal 23 gólů, v současné 25 branek.
„Tohle je moje pozice v mužstvu, góly se ode mě očekávají. Na přesilovce i při hře pět na pět kolem sebe mám skvělé spoluhráče. Snažím se dostávat do střeleckých pozic a oni mě tam najdou, posílají mi dobré přihrávky. Když se na moje góly podíváte, dáváme je z blízkosti branky, nikdy nejde o individuální trefy, k nimž bych se dopracoval sám. Jsou výsledkem dobré práce všech, co jsou na ledě. Hokej je týmová a koncepční hra.“
Rozhovor pokračuje pod infografikou.
Víte, že jste první Severoameričan, který něčeho takového v české extralize dosáhl?
„Na to můžu být jistě hrdý. Skvělý úspěch. Celou sezonu se mi dařilo, jak jste řekl. Moc mě těší, že se mi něco takového podařilo. Je to dobré pro mě i všechny okolo v týmu.“
V zápase jste vedli 2:0. Čím to, že jste ho nakonec ztratili?.
„Plzeň má silný tým. Narazili jsme na mužstvo, které chtělo vyhrát víc než my. Byli lepší v soubojích, dobře si dávali, my mnohdy zaostávali o krok za nimi. Možná nás uspokojilo to dvoubrankové vedení. Otočili zápas, hnalo je hlasité publikum. I to jim pomohlo se vrátit.“
Po roce se znovu střetnete s Karlovými Vary. Co čekáte od série?
„Bude velmi těžká, Vary mají rychlý tým, nebezpečný v útoku a velmi dobře vedený. Celou sezonu bojovali o přední příčky a měli blízko k první čtyřce. Očekávám hodně emocí, taky jim máme co vracet.“
Budete pokračovat ve Vítkovicích?
„V prosinci jsem prodloužil o dva roky. Mám rodinu, dva kluky a v Ostravě se cítíme šťastní.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|51
|26
|6
|7
|12
|163:116
|97
|2
Plzeň
|51
|24
|5
|8
|14
|137:102
|90
|3
Liberec
|51
|25
|3
|9
|14
|145:117
|90
|4
Mountfield
|51
|23
|8
|2
|18
|138:119
|87
|5
Třinec
|51
|23
|7
|3
|18
|147:129
|86
|6
Sparta
|51
|23
|6
|4
|18
|160:133
|85
|7
K. Vary
|51
|22
|7
|5
|17
|136:129
|85
|8
Brno
|51
|19
|5
|6
|21
|136:145
|73
|9
Č. Budějovice
|51
|18
|5
|6
|22
|139:145
|70
|10
Vítkovice
|51
|18
|5
|6
|22
|133:155
|70
|11
Kladno
|51
|17
|5
|6
|23
|126:136
|67
|12
Olomouc
|51
|19
|3
|3
|26
|120:153
|66
|13
M. Boleslav
|51
|15
|6
|5
|25
|101:137
|62
|14
Litvínov
|51
|11
|3
|4
|33
|106:171
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž