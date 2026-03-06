Předplatné

Sáhli jste si? Trenér Pardubic vtipně reagoval: Jako na pohár? Ano, sáhli jsme si…

Trenér Pardubic Filip Pešán počtvrté v extralize ovládl se svým týmem základní část
Trenér Pardubic Filip Pešán počtvrté v extralize ovládl se svým týmem základní částZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Kapitán Dynama Lukáš Sedlák přebírá trofej pro vítěze základní části od Jaroslava Pouzara, podle kterého se pohár jmenuje
Hokejisté Pardubic jako vítězové základní části extraligy v sezoně 2025/26
Pardubický kapitán Lukáš Sedlák se toho nebojí a trofej pro vítěze základní části zvedá nad hlavu
Majitel Pardubic Petr Dědek slaví s Dynamem zisk poháru Jaroslava Pouzara
Pardubickým hokejistům patří pohár Jaroslava Pouzara
Pardubický John Ludvig a sparťanský Adam Raška v pěstním souboji
Hokejisté Sparty se radují z gólu proti Pardubicím
Tipsport extraliga
Třebaže hokejové Pardubice neskládají na české poměry hvězdný kádr prioritně kvůli triumfům v základní části, po páteční výhře nad Spartou (2:1p) nebyl důvod nedat najevo uspokojení nad dobře odvedenou šichtou v uplynulých měsících. Dynamo získalo pohár Jaroslava Pouzara a hráči neměli problém si trofej přisvojit. Vtípky na dané téma sršel i kouč Filip Pešán, jenž dovedl počtvrté svůj tým k tabulkovému vítězství po 52 kolech a dotáhl se tak na dosud vedoucího Josefa Jandače. Pavouk play off extraligy ZDE>>>

Některé týmy po celém světě odmítají dotýkat se poháru za prvenství po dlouhodobé fázi, aby neurazili štěstí před play off. Je to široce rozšířené chování. Někdo známou pověru naopak rád poruší, aby všem ukázal patřičné sebevědomí do vyřazovacích bojů.

Takhle to vnímají i v Pardubicích. No problem. „Sezonu vnímám pozitivně, základní část nás potkala bez výrazných výkyvů. Bylo vidět, že naši diváci do arény rádi chodí a doufám, že tomu tak bude i nadále,“ glosoval prvenství Pešán po posledním duelu na Oneplay.

Následně k němu přiletěla otázka reportérky ohledně Pouzarova poháru: Bavili jste se o tom, zda sáhnout, nebo nesáhnout kvůli štěstí?

„Sáhnout na pohár, myslíte?“ žertoval pardubický kouč. „My jsme se o tom nebavili, každý pohár je dobrý. Takže jsme si sáhli…“

Článek pokračuje pod infografikou.

Výhry nad Spartou si cenil i z toho důvodu, že nasadil hodně kombinovanou sestavu, řada klíčových obránců i útočníků včetně Romana Červenky dostala volno. „Posledních pár kol jsme měli v týmu zdravotní indispozice, takže jsme trochu pošetřili síly, hráli jsme některé kluky z obrany v útoku a zvládli to velmi dobře. Mladý Máca také obstál,“ vyzdvihl 19letého juniora, jenž dostal pozici v prvním útoku.

A vedl si opravdu dobře. Pohybově stíhá a dokáže se dostat i do šancí. Jednu velkou spálil. To ale přijde. „Byly tam emoce, tvrdá hra, Sparta hrála velmi tvrdé utkání, my se jim v tomto směru vyrovnali,“ byl rád Pešán a vyzdvihl dvě vítězné bitky Johna Ludviga.

Za velmi slušnou základní částí se společně s asistenty brzy detailně ohlédne. „Zatím je to jenom pocitové hodnocení, analýzu si s kolegy budeme teprve vytvářet v nejbližších dnech. Jsem velmi spokojený s přístupem hráčů, prezentovall jsme se dobrým hokejem a chtěli bychom v tom pokračovat,“ zakončil Pešán, jenž na oficiální pozápasovou tiskovku nedorazil, místo sebe vyslal asistenta Václava Kočího. Ten přiskákal mezi novináře s jednou botou obutou, druhou si v chvatu nazouval.

Neobvyklé pobavení pokračovalo.

