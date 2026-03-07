Porušuje extraliga pravidla? Tůma na téma baráže: S prvoligovými kluby nejednáme
Je to téma, které se pravidelně zas a znovu vrací. Je současný formát baráže pro prvoligové kluby spravedlivý, nebo dělá z hokejové extraligy prakticky uzavřenou soutěž? Spolek Stop baráži! kvůli prolínací soutěži dokonce podal podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby prozkoumal možné porušení antimonopolních pravidel. „Dostali jsme informaci, že úřad neshledal nic, v čem by APK (Asociace profesionálních klubů) porušovala soutěžní předpisy,“ prozradil prezident APK Jan Tůma. Před novináři hovořil o budoucnosti baráže i o pravidlu pro nasazování cizinců v extralize.
Jak rozhodl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v případě podnětu od spolku Stop baráži!?
„Je potřeba vyjasnit, že to není rozhodnutí v pravém slova smyslu. Spolek Stop baráži! podal nějaký podnět k úřadu, aby přezkoumal, jestli extraliga zneužívá svého dominantního postavení nebo porušuje soutěžní pravidla. Úřad dospěl k závěru, že nikoliv. Dostali jsme krátké sdělení, to není rozhodnutí. Dostali jsme informaci, že to úřad přezkoumal a neshledal nic, v čem by APK porušovala soutěžní předpisy, takže se podnětem dál nebude zabývat.“
A jak bude probíhat další komunikace s prvoligovými kluby ohledně baráže?
„Asi můžu říct, že v současné době s SPK (Sdružením prvoligových klubů) nejednáme. Dospěli jsme k závěru, že pokud jsme někde pranýřováni a posíláni po úřadech, za nás to není styl komunikace, jaký bychom si představovali. Doteď jsme nejednali. Ale pravdou je, že na APK to řešíme, bavíme se o tom. Současně je i pravdou, že jsme vedli řadu rozhovorů na tohle téma s prezidentem svazu. Asi se k tomu nějakým způsobem budeme vracet. Vždycky na jaře tohle téma ožije, pak ožije zase na podzim. Uvidíme. Budeme hledat něco, co dává smysl. Je to ale tak, že rozhodnutí patří výsostně extralize. Tak, jak rozhodne valná hromada APK, tak to prostě je. Vychází to ze smlouvy.“
Tlačí vás prezident Alois Hadamczik do větší otevřenosti extraligy?
„Prezident svazu mě netlačí. Kdysi vyjádřil sympatie přímému sestupu. Bavíme se o tom spíš ze širšího pohledu, není to jenom o baráži. Je to celkově o fungování extraligy, jak vůči svazu, tak vůči Maxa lize. Vnímáme ji, sledujeme, máme tam spoustu hráčů. Je to pro nás téma jako celek. Nebavíme se, že bychom si vybrali baráž a nic jiného by nás nezajímalo. Vůbec ne. Spíš naopak, chceme to pojmout daleko šířeji.“
Byla by variantou třeba otevřenost extraligy po splnění přísných licenčních pravidel?
„Tohle v tuhle chvíli nevidíme v extralize jako cestu. Považujeme čtrnáct týmů jako strop. Jednak sportovně si to neumíme představit, ale ani ekonomicky. Máme taky nějaké závazky, vycházíme z toho, že týmů má být čtrnáct. Za marketingová práva dostáváme peníze, kluby by je musely dělit větším počtem, což je za mě asi neprůchozí. Tak to je. Hokej je hodně drahý sport na vrcholové úrovni. Řeší se spíš, jestli se to víc otevře, nebo to zůstane ve stavu, v jakém to je.“
Udržet mladé Čechy v extralize není tak jednoduché
Je možnost, že by se baráž vrátila k systému se čtyřmi kluby?
„Variant se dá vymyslet relativně spousta. Asi bych nepředbíhal.“
Co tedy znamená, že se baráž víc otevře?
„Že tam bude víc možností, víc variant. To potom znamená jediné, a to je víc týmů.“
Je i varianta, že by se poslední klub extraligy zapojil do prvoligového play off?
„Říkal jsem, že variant je strašně moc, do tohohle se pouštět nechci. Pak mě vždycky někdo chytá za slovo, že jsem tenkrát někde něco říkal. Variant je strašná spousta a možností, jak to dopadne, je taky hrozně moc. K tomu asi víc neřeknu.“
Během sezony se taky hovořilo o back to back zápasech. Neřešili jste možnost, že by se v play off hrály všechny zápasy s přestávkou jednoho dne?
„Nějak lehce jsme se toho dotkli na APK. Ale zatím nevidím linku, že bychom to měnili. Je tam ekonomika, to je významný vliv. Podívejte se na Vary - Vítkovice, to by strávily celou sérii v autobuse. Do budoucna nevím. Vždycky je to nějaký výkřik hráče, že by to bylo skvělé, ale co mám informace, tak druhý den dostane v klubu polepek. Na jednu stranu pro hráče by to bylo možná lepší, ale pro kluby v tuto chvíli to lepší není.“
Probíhá na APK taky debata o cizincích? Před sezonou to bylo téma.
„Už to bude skoro rok, co jsme si na APK jasně stanovili, že zrušíme statut cizince. Bohužel dodneška se nám nepovedlo shodnout na svazu ve výkonném výboru na textaci, aby statut od 1. 5. už nebylo možné získat. Věřím, že na nejbližším zasedání výkonného výboru už to konečně dotáhneme. Pokud jde o stanovování počtu cizinců, jednak jsou nějaké právní poměry v Evropské unii a jednak jsou nějaká přání a sny o tom, že to budou hrát jenom čeští hráči. Myslím, že to už se nikdy nestane. Na druhou stranu, pokud sem budou chodit kvalitní cizinci, pro ligu to je přínos. Omezení… Já myslím, že to moc není téma.“
Prezident Hadamczik se na extraligu v minulosti zlobil, že nechce víc omezit počet cizinců.
„To se sice zlobí, ale za mě vždycky ukázaná platí. Jedna věc je, že chci, aby hrálo výrazně víc českých hráčů. Na druhou stranu musí hráči být. Když budete mluvit s manažery jednotlivých klubů z extraligy, naprostá většina z nich vám řekne, že čeští hráči nejsou. Pokud chceme udržet nějakou kvalitu, která tam za nás v současné době je, holt to musíme doplňovat ze sportovního hlediska bez ohledu na to, jestli to je Čech, nebo cizinec. Věřím, že kluci dorostou, mladé ročníky relativně máme. Na druhou stranu většina kluků míří za vyšším cílem, chce do Ameriky a věří, že se tam chytí. Udržet je tady není tak jednoduché, jak si někdo myslí.“
Vedle role prezidenta APK působíte i jako místopředseda představenstva v Mladé Boleslavi, která se letos nedostala do play off. Co bylo špatně, že sezona skončila neúspěšně?
„My jsme viseli dole od začátku až do konce, jednu chvíli jsme byli před Litvínovem jen o dva body. Pak jsme nějakou sérií doma, kterou nikdo nečekal, odskočili, porazili jsme Hradec, Pardubice, což nás odstřelilo. Ale celkově je nespokojenost, z mého pohledu zvenčí, který není úplně odborný, si to úplně nesedlo. Nešli jsme si pro to, což je pro mě obrovské zklamání.“