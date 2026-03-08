Sparta bojuje o vyprodání O2 areny, chystá už i Holešovice. Pomohl by Jágr, jenže…
V minulém play off nenechali volnou sedačku. Sparťané vyprodali všechna tři domácí čtvrtfinále i čtyři semifinále, aktuálně ovšem z pohledu naplnění kapacity čelí složitější výzvě v podobě předkola s Kladnem. „Nejnáročnější je, že jsme se soupeře pro osmifinále dozvěděli až v pátek večer, hned ten den odstartoval prodej vstupenek,“ popisuje mluvčí Marek Táborský. Spartě by pomohl comeback jistého Jaromíra Jágra, což je ovšem méně pravděpodobná varianta. Program play off hokejové extraligy ZDE>>>
Pokud Pražané potvrdí v následující sérii s Rytíři roli výrazného favorita, mohou se minimálně dva zápasy navíc jevit jako dobrá finanční injekce. Zvlášť za předpokladu, že se do O2 areny jako před rokem nastěhuje 17 220 příznivců. Protože však Sparta do posledního kola bojovala o teoretickou účast v elitní čtyřce, musí se vypořádat s last minute prodejem volných míst.
V klubu by se takovým starostem nejraději vyhnuli. „Zásadní je pro nás sportovní stránka, samozřejmě bychom byli raději přímo ve čtvrtfinále. Ale všichni jsme v klubu zároveň nastavení tak, že osmifinále vnímáme stejně jako jiné části play off. A chystáme pro fanoušky vylepšený program, jaký bychom plánovali pro případné další fáze vyřazovací části,“ uvádí na pravou míru Táborský.
Bude znovu nad ledem létat vzducholoď?
Éterem se během víkendu nesla poplašná zpráva, že by svůj rozlučkový tanec mohl oznámit legendární útočník Kladna, už čtyřiapadesátiletý Jaromír Jágr. Vyloučené to není, hodně málo pravděpodobné nicméně ano. Pokud by ikona českého hokeje skutečně nastoupila k posledním extraligovým startům, jistě by určitou pozornost přitáhla a Spartě s naplněním kapacity pomohla.
Pražané se nicméně na slavnou „osmašedesátku“ nemohou spoléhat. Už proto, že mají dost svých starostí s teoretickým azylem v Holešovicích, kam se Sparta přesune v případě postupu do čtvrtfinále. Pojí se s tím organizační starosti, které pořadatelé musí řešit, aniž by byl průnik do další fáze play off jistý.
„Samozřejmě není jednoduché Sportovní halu Fortuna znovu dostat do extraligové formy, ale daří se nám to a děláme pro to maximum, aby si fanoušci hokej v naší legendární areně znovu užili. Rozloučíme se například se starou kostkou nad ledem a možná bude nad ledem znovu létat i pro Holešovice typická vzducholoď. Základ je ale úspěšně zvládnout osmifinále,“ uvědomuje si Táborský.
Podle odhadů z prodejních sítí se v neděli ráno sparťané dostávali k metě 11 tisíc zaplněných sedaček. Na to vyprodat zbylých šest mají čas do pondělního podvečera. V 18 hodin pak padne úvodní buly série s Kladnem.