Předkolo play off podle Sportu: Fičák Ocelářů, mistra čeká vzdor. Škobrtne Sparta?
Připravit ke startu… Výstřel! Naháněná za Masarykovým pohárem začíná v hokejové extralize už pondělním úvodním programem předkola play off. To má ve svém menu jednoznačné favority, ale také série s netušeným vyzněním a potenciálem na pořádné drama. Deník Sport a web iSport daly dohromady tipy na úvodní čtyři sady, hrané na tři vítězné zápasy, a snaží se je co možná nejlépe vyargumentovat. V čem mají zainteresované mančafty sílu a kde naopak myšlenky na průšvih?
Třinec – Olomouc
Tip Sportu: 3:0
zápasy v sezoně: 8:2, 5:3, 5:2, 1:4
Podcenění se Hanáci dočkali už před sezonou, v níž všechny překvapili, když se namísto barážových starostí odvážně pustili do bojů o předkolo. Nicméně posun kamkoliv dál by už byla skutečná senzace, zvlášť proti šestinásobným českým mistrům. Nicméně nečekejte žádné šílené debakly, už před play off Oceláři vyhrávali velmi úsporným stylem, založeným na bezchybné práci defenzivy. Pokud k misi přistoupí obezřetně, neztratí zápas a budou vyhlížet Mountfield HK.
Plusy
Třinec
Brankář Marek Mazanec byl jednou z nejjistějších jedniček sezony a prožívá životní ročník. Starší, zato velmi zkušená obrana si vůbec prošla všemi možnými scénáři, zná recept na úspěch i způsob, jak utáhnout šrouby při jednogólovém vedení v závěru. K famózní formě se v ideálním období rozehrála elitní formace s bratry Kovařčíkovými a Andrejem Nestrašilem. Tato letka by měla rozhodovat o výsledcích směrem dopředu spolu s nestárnoucím olympionikem Liborem Hudáčkem.
Olomouc
Soudržná parta pod velením hecíře Róberta Petrovického, který si na nic nehraje, přistupuje k hokeji i svému materiálu pragmaticky. Přičtěte absolutní oproštění od tlaku, protože 99 % veřejnosti očekává hladký průběh předkola s třineckým vítězstvím. Pro Kohouty vlastně nejlepší vstupní pozice. Kdyby uhráli jeden z venkovních zápasů, kolos nahlodají. Bývají disciplinovaní, málo faulují. Z hráčů má reprezentační potenciál Petr Fridrich, spolehlivě čape Matěj Machovský.
Minusy
Třinec
Vůbec první zápasy takovéhoto významu čekají nepříliš ostřílený ani široký trenérský štáb Boris Žabka a Jiří Raszka, občas doplněný stále aktivním útočníkem Vladimírem Draveckým. Kdyby na Třinec přišla slabost, musí umět zasáhnout. Ukáže praxe. Červenobílým jinak chybí patřičná hloubka útočných možností. Lajna s mladíky Petrem Sikorou a Matějem Kubiesou vedle veterána Martina Růžičky nehrála vždy ideálně, nicméně první dvě formace kouč trhat nechtěl.
Olomouc
Pokud se u Třince bavíte o šíři ofenzivních lajn, míříte myšlenkami spíš směrem k dalším bojům. U Olomouce může být stejný problém akutní už teď. Čeká se, zda nejlepší představení v sezoně vytáhnou Jakub Orsava, Renars Krastenbergs nebo Jakub Navrátil. Když nezahrají, bude průšvih. Obrana má mezery, ty největší odhaluje oslabení. Hanáci ubrání jen tři ze čtyř přesilovek soupeře, což se vzhledem k úspěšnosti třineckých početních převah jeví jako možný kámen úrazu.
Třinec vs. Olomouc
Třinec
Ukazatel
Olomouc
87 (5.)
body
66 (12.)
148 (3.)
vstřelené góly
124 (12.)
131 (6.)
inkasované góly
158 (12.)
L. Hudáček, 17+24 (7.)
nejproduktivnější hráč
P. Fridrich, 21+11 (25.)
L. Hudáček, 17 (12.)
nejlepší střelec
P. Fridrich, 21 (4.)
M. Mazanec, 92,54 % (4.)
úspěšnost očekávané jedničky
M. Machovský, 91,44 % (10.)
20,59 % (5.)
úspěšnost přesilovek
20 % (6.)
84,18 % (5.)
úspěšnost oslabení
75,31 % (13.)
483 (4.)
trestné minuty
439 (1.)
Sparta – Kladno
Tip Sportu: 3:1
zápasy v sezoně: 4:5, 7:3, 4:5p, 6:3
Splnili vytyčený cíl, po změně ve vlastnické struktuře se Kladno vrátilo do vyřazovacích bojů. Poprvé po 13 letech. Klub Tomáše Drastila stabilizoval výkony po trenérské změně a užije si proti největšímu rivalovi sérii, v níž bude mít o motivaci postaráno. Tlak leží na Spartě, která zažila rozpačitou základní část a umístění na sedmé pozici nemůže brát jako úspěch. Můžeme čekat hodně emocí a vyhrocené bitvy. Soupeři si v dlouhodobé fázi rozdělili zápasy po dvou vítězstvích.
Plusy
Sparta
Na dres si nechal našít céčko a zbytek týmu si naložil na záda. Výkony Sparty v této sezoně z velké části stojí a padají s představením Filipa Chlapíka. Kapitán dozrál a patří v extralize mezi nejlepší, hra na něm bude stát i v play off. Jeho lajna s Devinem Shorem a Michalem Řepíkem fungovala, nebezpečná je i druhá řada. Sparta před vyřazovacími boji vypilovala druhou nejlepší přesilovku a Rytíře dostane pod ofenzivní nápor. Zatápět budou i beci jako Jakub Krejčík a Mark Pysyk.
Kladno
Zkraje to drhlo, po sestoupení Tomáše Plekance na střídačku začaly přicházet výsledky. Rytíři mají jednoho z nejlepších gólmanů extraligy v Adamu Brízgalovi, k tomu dvě lajny, které se umí prosadit. Výhodou může být i řada hráčů se sparťanskou minulostí. Soupeře znají a budou mít motivaci, největší asi kapitán Miroslav Forman. Přidejme k tomu nejlepší oslabení v soutěži a máme zaděláno na možné problémy pro Spartu. Zase bude hodně záležet na výkonech cizinců.
Minusy
Sparta
Výkony v dlouhodobé části místy nebyly přesvědčivé, Sparta často až moc závisela na Filipu Chlapíkovi. Pokud ho Rytíři herně eliminují, mohou mít Pražané problém. Otazník visí i nad brankovištěm. Lepší čísla v sezoně vytasil Jakub Kovář, ale s Josefem Kořenářem se celou sezonu pravidelně střídal. Trenér Jaroslav Nedvěd bude konečně muset zkrotit neukázněnost, na niž žehral velkou část ročníku a která stála tým některé duely. Nikdo neměl víc dvouminutových trestů než Sparta.
Kladno
Silně pozměněný tým ještě nezažil podobné velké bitvy, zkušenosti budou na straně soupeře. Za poslední dvě sezony odehrál nejvíce duelů v play off teprve třiadvacetiletý Jakub Konečný. Taky Kladno bude muset řešit disciplínu. Nedávný střet se Spartou rozhodla právě zbytečná vyloučení. Otázkou je, jak zvládne vyřazovací boje jednička Adam Brízgala. Sám v rozhovorech zmiňoval, že ještě nikdy v kariéře vyřazovací boje nechytal. Teď na něm bude ležet velký díl zodpovědnosti.
Sparta vs. Kladno
Sparta
Ukazatel
Kladno
86 (7.)
body
70 (10.)
161 (2.)
vstřelené góly
129 (11.)
135 (7.)
inkasované góly
137 (8.)
F. Chlapík, 21+30 (3.)
nejproduktivnější hráč
T. Robins, 18+16 (18.)
F. Chlapík, 21 (4.)
nejlepší střelec
T. Robins, 18 (8.)
J. Kovář, 92,07 % (7.)
úspěšnost očekávané jedničky
A. Brízgala, 92,67 % (2.)
25,28 % (2.)
úspěšnost přesilovek
16,85 % (8.)
80,38 % (9.)
úspěšnost oslabení
85,71 % (1.)
697 (1.)
trestné minuty
528 (5.)
Karlovy Vary – Vítkovice
Tip Sportu: 3:1
zápasy v sezoně: 4:7, 0:3, 4:1, 4:3p
V předkole si to rozdají znovu po roce. Tehdy slavila těsný postup Energie, která Vítkovice rozesmutnila až v předposlední minutě rozhodujícího utkání. Nejlepší sezonu za posledních šestnáct let následně stvrdila ve čtvrtfinále, kde statečně vzdorovala později mistrovské Kometě. Favoritem bude i tentokrát, vítkovická forma má totiž v tomto kalendářním roce k ideálu daleko. Ostravané z uplynulých čtrnácti duelů vykřesali pouhých dvanáct bodů.
Plusy
Karlovy Vary
Pod vedením Pavla Patery a Davida Moravce hra baví. Energie je bruslivá, rychlá, svěží a příznačně i energická. Napomáhá tomu několik mladíků v čele se sedmnáctiletým Petrem Tomkem, jenž v základní části ohromil řadou nápaditých akcí a především dvaceti kanadskými body. Vary se mohou spoléhat na vysoce nadprůměrné přesilovky i oslabení, které jdou ruku v ruce s výkony brankáře Dominika Frodla. V minulé sezoně se Karlovarští utvrdili v tom, že jim play off může sedět.
Vítkovice
Byť se to v průběhu základní části vůbec nepotvrdilo, na papíře může vypadat vítkovická soupiska malinko zvučněji. Jejím hlavním opěrným bodem je elitní lajna vedená Anthonym Nellisem, novým králem střelců. Kanadský špílmachr si s Chadem Yetmanem a Jindřichem Abdulem dokonale vyhoví, jenže přidají se i ostatní? Další klíčovou postavou případného úspěchu Vítkovic může být Dominik Hrachovina, který ze všech extraligových gólmanů odchytal největší porci zápasů.
Minusy
Karlovy Vary
Do poslední chvíle pomýšleli hráči na přímý postup do čtvrtfinále, což je může psychicky poznamenat. Stejně jako početná marodka. Kanonýr Ondřej Beránek chybí od 27. ledna, kdy nedohrál zápas s Motorem, aby následně podstoupil operaci se zraněním v horní části těla. Kromě dlouhodobě zraněných Sebastiána Maláta a Tomáše Redlicha vypadli v závěru základní části i Jan Bambula, Janis Jaks a Nicholas Jones. Pokud se nedají dohromady, Karlovarským hrozí průšvih.
Vítkovice
Druhou sezonu v řadě sráží vítkovické akcie hrozivá oslabení, Ostravané v průměru inkasují z každé čtvrté soupeřovy přesilovky. Při hře v obranném pásmu ale strádají obecně. Ačkoliv je gólman Hrachovina v mnoha zápasech podržel, po beznadějně posledním Litvínovu inkasovali druhý nejvyšší počet branek. Těžko také vyčtete, jak a čím se chtějí prezentovat. Pokud spočítáte utkání, v nichž skutečně oslnili, vystačí vám jedna ruka. Přijde v play off vytoužený zlom?
Karlovy Vary vs. Vítkovice
Karlovy Vary
Ukazatel
Vítkovice
87 (6.)
body
70 (11.)
138 (9.)
vstřelené góly
135 (10.)
130 (5.)
inkasované góly
160 (13.)
J. Černoch, 15+25 (12.)
nejproduktivnější hráč
A. Nellis, 25+22 (4.)
O. Beránek, 18 (11.)
nejlepší střelec
A. Nellis, 25 (1.)
D. Frodl, 92,46 % (5.)
úspěšnost očekávané jedničky
D. Hrachovina, 91,73 % (8.)
20,88 % (4.)
úspěšnost přesilovek
19,54 % (7.)
85,53 % (3.)
úspěšnost oslabení
72,96 % (14.)
509 (6.)
trestné minuty
491 (9.)
Kometa – České Budějovice
Tip Sportu: 3:2
zápasy v sezoně: 0:8, 4:3p, 2:3n, 4:3p
Ačkoli Motor zaknihoval lepší bilanci vzájemných zápasů, mírným favoritem je obhájce titulu. V klubové DNA má zabudováno zaostření na play off, s jeho nástupem automaticky stoupá výkon týmu. Pravda, letos se útok na finále neočekává, do kádru oproti zvyklostem nebylo v závěru přestupového období investováno. Kabina zůstala na svém, byť potřebovala posílit, na což ostatně upozorňoval už u týmu nepůsobící Kamil Pokorný. Jihočeši budou vzdorovat, ale padnou.
Plusy
Kometa
Kolem týmu je pořád mistrovská aura. Odepsat obhájce zlata hned v předkole? To by bylo neuctivé. Kometa je personálně velmi podobná jako při jarní jízdě za titulem, tihle borci umí vyhrávat. Jasně, základní část nebyla moc dobrá, mužstvo mělo velké výpadky, hlavně ve venkovních zápasech. Doma je však šampion silný, a proto je důležité, že sérii rozjede ve své aréně. Rozdíl mezi protivníky by měli zajistit „gamechangeři“ typu Fleka, Pospíšila či Zábranského. A pozor na bratry Zohornovy, jejich výkon vždycky v play off graduje.
České Budějovice
Mít v sestavě ofenzivní kvalitu Róberta Lantošiho, Nicka Olesena, Michala Bulíře nebo Filipa Přikryla znamená automatický zájem rvát se o vysoké umístění. Jde o hráče schopné udělat potřebný rozdíl, překvapit soupeře, uštknout tím, co umí, anebo něčím nevšedním. Klíč bude v přesilovkách a jejich využití, nejen vyjmenované kvarteto musí předvést top výkony a myslet i na obranu, protože v ní Lantoši s Olesenem nezřídka hoří. Spoleh bude i na mazáka defenzivy Jana Štencela.
Minusy
Kometa
Vůbec se neví, jak na tým zapůsobí absence šéfa střídačky Kamila Pokorného. Jeho herní rukopis přivedl Kometu k titulu, na začátku ledna ovšem vyčerpaný kouč abdikoval. Po jeho odchodu se prý morálka v mužstvu lehce uvolnila a na výsledcích v závěru základní části to bylo znát. Fráze, že se tým musí semknout a hrabat oběma směry, v tomto případě není frází. Pokud to Brno nedokáže, může ji Motor v předkole klidně vyklepnout. Taky je potřeba, aby se uzdravili obránci Ščotka s Hollandem a v útoku nehrálo víc juniorů, než je nutné. Ještě mají čas.
České Budějovice
Jména sama o sobě ukazují na nemalou sílu, jenže málokdy se podaří vše sladit do celistvého kompaktního výkonu. Tým mívá propady v jednotlivých třetinách, hraje nahoru dolů. Jednou za to vezme jedna formace, příště druhá, ale zdaleka ne vždy si všechny jednotky splní své úkoly. Hráči bývají nezřídka mimo kvůli zdravotní situaci, sestava se neustále mění. Navíc se tým mění za pochodu. Teď to chce nechat stranou všechny problémy. Je to klišé, ale z Motoru teď musí být tým s velkým T.
Kometa vs. České Budějovice
Kometa
Ukazatel
České Budějovice
76 (8.)
body
72 (9.)
141 (7.)
vstřelené góly
143 (5.)
149 (11.)
inkasované góly
148 (10.)
J. Flek, 24+20 (6.)
nejproduktivnější hráč
N. Olesen, 14+31 (5.)
J. Flek, 24 (2.)
nejlepší střelec
R. Lantoši, 17 (14.)
A. Stezka, 90,98 % (11.)
úspěšnost očekávané jedničky
M. Klouček, 90,87 % (12.)
15,79 % (11.)
úspěšnost přesilovek
16,76 % (9.)
78,05 % (10.)
úspěšnost oslabení
83,43 % (7.)
467 (3.)
trestné minuty
503 (7.)