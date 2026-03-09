ONLINE: Sparta - Kladno 1:1. Klíma zařídil prodloužení! Výhry Varů, Brna i Třince
Play off hokejové extraligy se rozjíždí letos obzvláště atraktivním předkolem, ve kterém nechybí velké kluby, jako jsou Kometa, Třinec či Sparta. Právě duel Pražanů s Kladnem překvapivě dospěl do prodloužení. První výhry v sériích již mají na kontě Karlovy Vary, Třinec a Kometa Brno. ONLINE přenosy ze všech zápasů sledujte na iSportu. Pavouk play off extraligy ZDE>>>
Třinec - Olomouc 1:0
V 31. minutě rozhodl šťastnou brankou útočník Oscar Flynn, čisté konto udržel Marek Mazanec. Blízko vyrovnání byl na začátku třetí části Navrátil, jenž trefil tyč a puk se následně odrazil pod Mazancovy betony. Sudí se následně pro jistotu ještě ujistili u videa, že puk neskončil za brankovou čárou. Oceláři se soustředili na obranu a nepouštěli soupeře do šancí, vyrovnat Olomouc nedokázala ani v závěrečné power play.
Karlovy Vary - Vítkovice 3:1
Vítězný gól a k tomu jednu asistenci si zapsal sedmnáctiletý Petr Tomek, dva góly dala Energie z přesilových her. Důležitý moment se odehrál v úplném závěru druhé třetiny, když v poslední vteřině navýšil vedení domácích opět na dvoubrankový rozdíl Bambula, který přišel na západ Čech začátkem ledna právě z Vítkovic. Ostravané si připsali na kluzištích soupeřů osmou porážku v řadě.
Kometa - České Budějovice 2:1
Podrobnosti připravujeme...