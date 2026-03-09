Předplatné

ONLINE: Sparta - Kladno 1:1. Klíma zařídil prodloužení! Výhry Varů, Brna i Třince

Radost hokejistů Kladna po gólu Kellyho Klímy
Radost hokejistů Kladna po gólu Kellyho KlímyZdroj: Zuzana Jarolímková / iSport
Lukáš Nahodil brání před olomouckým brankářem Matějem Machovským
Zleva Petr Fridrich z Olomouce doráží na Petra Sikoru z Třince
Zleva Alex Rašner z Olomouce a Patrik Hrehorčák z Třince
Zleva Lukáš Anděl z Olomouce a Michal Kovařčík z Třince
Kapitán Kladna Miroslav Forman na ledě sparťanské O2 areny v úvodním zápase předkola playoff
Zleva David Musil z Třince a Petr Fridrich z Olomouce
Michal Gulaši (vlevo) z Komety v úvodním zápase předkola play-off proti Motoru
36
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Tipsport extraliga
Vstoupit do diskuse (1)

Play off hokejové extraligy se rozjíždí letos obzvláště atraktivním předkolem, ve kterém nechybí velké kluby, jako jsou Kometa, Třinec či Sparta. Právě duel Pražanů s Kladnem překvapivě dospěl do prodloužení. První výhry v sériích již mají na kontě Karlovy Vary, Třinec a Kometa Brno. ONLINE přenosy ze všech zápasů sledujte na iSportu. Pavouk play off extraligy ZDE>>>

Třinec - Olomouc 1:0

V 31. minutě rozhodl šťastnou brankou útočník Oscar Flynn, čisté konto udržel Marek Mazanec. Blízko vyrovnání byl na začátku třetí části Navrátil, jenž trefil tyč a puk se následně odrazil pod Mazancovy betony. Sudí se následně pro jistotu ještě ujistili u videa, že puk neskončil za brankovou čárou. Oceláři se soustředili na obranu a nepouštěli soupeře do šancí, vyrovnat Olomouc nedokázala ani v závěrečné power play.

Karlovy Vary - Vítkovice 3:1

Vítězný gól a k tomu jednu asistenci si zapsal sedmnáctiletý Petr Tomek, dva góly dala Energie z přesilových her. Důležitý moment se odehrál v úplném závěru druhé třetiny, když v poslední vteřině navýšil vedení domácích opět na dvoubrankový rozdíl Bambula, který přišel na západ Čech začátkem ledna právě z Vítkovic. Ostravané si připsali na kluzištích soupeřů osmou porážku v řadě. 

Kometa - České Budějovice 2:1

Podrobnosti připravujeme...

Vstoupit do diskuze (1)

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů