ONLINE: Třinec - Olomouc 0:0. Startuje předkolo play off, Sparta přivítá Kladno

Lukáš Nahodil brání před olomouckým brankářem Matějem Machovským
Lukáš Nahodil brání před olomouckým brankářem Matějem MachovskýmZdroj: ČTK
Zleva Petr Fridrich z Olomouce doráží na Petra Sikoru z Třince
Zleva Alex Rašner z Olomouce a Patrik Hrehorčák z Třince
Tipsport extraliga
Boj o Masarykův pohár začíná! Play off hokejové extraligy se rozjíždí letos obzvláště atraktivním předkolem, ve kterém nechybí velké kluby, jako jsou Kometa, Třinec či Sparta. Pražané doma startují pikantní sérii proti Kladnu, které vyřazovací boje hraje po 13 letech. Úřadující mistr z Brna jde do bitvy s Českými Budějovicemi. Oceláři nastupují proti Olomouci.  Karlovy Vary čelí Vítkovicím. Jak favorité vstoupí do vrcholné fáze sezony? ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu. Pavouk play off extraligy ZDE>>>

