Šok v O2 areně, Kladno otočilo proti Spartě! První výhry berou Vary, Třinec a Kometa
Velké překvapení hned na úvod předkola play off hokejové extraligy. Sparta selhala v O2 areně proti Kladnu, které dokonalo obrat v prodloužení a zvítězilo 2:1. Kromě Rytířů získali první výhry v sériích také Karlovy Vary, Třinec a Kometa Brno. Pavouk play off extraligy ZDE>>>
Sparta - Kladno 1:2p
Sparta a Kladno na sebe v samostatné lize narazily v play off teprve podruhé a poprvé od roku 1994. Hosté se ve vyřazovacích bojích představili po 13 letech, Sparta v předkole po sedmi. Střelecké trápení domácích prolomil až v 49. minutě Hyka, který si od poloviny kluziště nabruslil až před Brízgalu a bekhendem po zemi ho překonal. Jenže Středočeši za necelých pět minut přispěchali s odpovědí. Klíma se natlačil před Sirotu a povedenou ranou do horního růžku zblízka vyzrál na Kořenáře. Kladno dokonalo obrat v 73. minutě. Někdejší hráč Sparty Piskáček vypálil a Robins usměrnil puk tělem za bezmocného Kořenáře.
Třinec - Olomouc 1:0
V 31. minutě rozhodl šťastnou brankou útočník Oscar Flynn, čisté konto udržel Marek Mazanec. Blízko vyrovnání byl na začátku třetí části Navrátil, jenž trefil tyč a puk se následně odrazil pod Mazancovy betony. Sudí se následně pro jistotu ještě ujistili u videa, že puk neskončil za brankovou čárou. Oceláři se soustředili na obranu a nepouštěli soupeře do šancí, vyrovnat Olomouc nedokázala ani v závěrečné power play.
Karlovy Vary - Vítkovice 3:1
Vítězný gól a k tomu jednu asistenci si zapsal sedmnáctiletý Petr Tomek, dva góly dala Energie z přesilových her. Důležitý moment se odehrál v úplném závěru druhé třetiny, když v poslední vteřině navýšil vedení domácích opět na dvoubrankový rozdíl Bambula, který přišel na západ Čech začátkem ledna právě z Vítkovic. Ostravané si připsali na kluzištích soupeřů osmou porážku v řadě.
Kometa - České Budějovice 2:1
Brňané se dočkali vedení v 5. minutě. Stránský nabídl Zábranskému puk na stříbrném podnose a elitní extraligový střelec se přesnou ranou nemýlil. Následně si každá strana zahrála po jedné přesilovce, Zbořil v jejím závěru dokonce bekhendovou kličkou dostal puk za brankovou čáru. Hosté ale uspěli s trenérskou výzvou na předcházející ofsajd. O zisku prvního bodu v sérii pro úřadujícího mistra rozhodl v 52. minutě obránce Jan Ščotka. Kometa doma vyhrála posedmé v řadě.