Změny v Boleslavi: posila z Plzně za Pyrochtu. Hvězdy nebyly lídry, má tenhle tým budoucnost?
Když se na podzim kvůli chabým výsledkům boleslavských hokejistů ozvali zaměstnanci automobilky, ve firemním plátku Škodovácký odborář vyšla neúprosná kritika počínání extraligového týmu. Brzy poté byli odejiti trenéři Král s Havířem. Z třinácté příčky. Na ní Bruslaři skončili i po 52 kolech. BK prožil mizernou sezonu a bude mít co dělat, aby se z bláta odrazil aspoň o schod výš v příštím ročníku. Proč je zle, kudy nahoru a kdo nový se o to pokusí?
Nejde to? Vyhodíme trenéry
Mladá Boleslav není jediným klubem, který slabé výkony či výsledky (nebo obojí) řeší odvoláním trenérů. Dá se říci, že od éry Radima Rulíka v podstatě netrefila správného kouče, neboť každý následující skončil dřív, než zněla smlouva. I kvůli tomu postupně bobtnaly potíže, které nyní vyvrcholily. Pokud hráči vědí, že problémy odnese vždy trenér, nastavení kabiny to poznamená a ne zrovna pozitivně. Dnes je BK opět bez hlavního kouče, Miloslavu Hořavovi skončila půlroční dohoda. Hledá se další „šéf“ střídačky. Slávista David Bruk podle všeho nepřijde, ve Slavii je pod kontraktem a Vršovice jej nepustí. Kdo dál? Volný je exchomutovský Martin Pešout, na Slovensku odvádí slušnou práci Vlastimil Wojnar.
Odvolaní trenéři od roku 2017:
- Patrik Augusta - listopad 2017
- Vladimír Kýhos - říjen 2018
- Ladislav Čihák - leden 2023
- Jiří Kalous - listopad 2023
- Richard Král - říjen 2025
9 - Tolik hlavních trenérů vedlo BK od sezony 2017/18
Hořava to nedal. Nenašel klíč
O Miloslavu Hořavovi se traduje, že je krizovým manažerem. Kam přijde, tam potřebné věci srovná do latě. Nepamatujete u něj štaci, která by mu vyloženě nevyšla. V minulosti povytáhl nahoru Spartu, v minulé sezoně spravil hru Pardubicím, které zůstaly zápas od titulu. Nikdo nepochyboval o tom, že pozvedne i Bruslaře, k nimž loni v říjnu přišel. Vedení si dobře pamatovalo, jak tým vyzvedl z bryndy v ročníku 2018/19. Na jeho práci pak precizně navázali Radim Rulík s Pavlem Paterou. Jenže teď? Ať to Hořava zkoušel po dobrém i po zlém, nic pořádně nezafungovalo. Nevěděl si rady a to už je co říci. Nepodařilo se mu potřebným způsobem nastavit klima v kabině ani změnit radikálně děj hry na ledě, když si to situace žádala. Takovou bezmoc z profesní pozice 64letý stratég nepamatuje.
Úspěšnost trenérů v sezoně 2025/26:
- Richard Král - 33 % (18 zápasů)
- Miloslav Hořava - 42 % (31 zápasů)
Nákupová strategie nepřinesla výsledky
Jestliže si většinový majitel BK Jan Plachý představoval, jak nástup sportovního šéfa Tomáše Vlasáka podpoří progres BK, vytáhne tým do klidných vod a učiní z něj dlouhodobého naháněče ligových kolosů, zůstalo u přání. Můžete namítnout, že od loňského semifinále dělila tým minela sudích, a nebudete daleko od pravdy. Jenže na to se nemůžete donekonečna vymlouvat.
Faktem je, že pokud se na trhu objeví možnost vzít centra Dávida Grígera, jdete po něm. Od téhle akvizice jste však čekali víc, nehledě na zranění, podobně jako od severských posil Skärberga či Berglunda. V lehké panice se rozhodnete pro nákladný transfer v podobě Patrika Zdráhala, jenž se trápil ve Vítkovicích. A trápil se i na nové adrese. Držitelé týmového ducha Jan Stránský či David Bernad loni odešli, zůstala po nich větší díra, než se v kanceláři domnívali.
Posily pro sezonu 2025/26:
- Jakub Lichtag (ú) - 52 zápasů, 7 bodů (4+3), -7
- Martin Skärberg (o) - 50 zápasů, 7 bodů (1+6), -9
- Dávid Gríger (ú) - 31 zápasů, 14 bodů (7+7), -2
- Carl Berglund (ú) - 29 zápasů, 6 bodů (2+4), -8
- Ondřej Procházka (ú) - 17 zápasů, 7 bodů (3+4), -5
- Miks Indrašiš (ú) - 14 zápasů, 1 bod (0+1), -2
- Patrik Zdráhal (ú) - 13 zápasů, 5 bodů (3+2), 0
- Šimon Kubíček (o) - 12 zápasů, 1 bod (1+0), 0
- Radek Koblížek (ú) - 11 zápasů, 3 body (0+3), -3
- Pavel Musil (ú) - 5 zápasů, 1 bod (0+1), +1
- Vojtěch Mokry (b) - 13 zápasů, úspěšnost 93,4 %, průměr 2,17
Rekonstrukce strategie je nutná
Vnímat to musí všichni. Boleslav se musí probrat, s kabinou je třeba zatřást. Teď jde o to, v jakém smyslu. Možná nejúčinnějším řešením bude začít stavět na nových základech, postupně si budovat zdravější jádro, které časem rozfouká naději na příjemnější budoucnost. Je to složitější téma, do nějž se může promítnout i tlak ze strany největšího mecenáše. Bývalo zvykem, že automobilka posílala do klubu prémiové miliony v případě účasti v play off. Na ty si celek velikosti BK potřebuje vždy sáhnout. Což vás tlačí do dalšího pokusu rvát se o umístění se zavedenými hráči a do odklonění budování nové DNA na vedlejší kolej.
Je však otázkou, zda nepůjde spíš o mlácení prázdné slámy. Mnohem víc potřebujete od Dominika Lakatoše, Aleksiho Rekonena, zmíněného Grígera, ale i mladého Vojtěcha Hradce, jemuž se hledá správná role. Stínem někdejšího silového i šikovného dravce je Pavol Skalický. Aby tabulce střelců, produktivitě a neměřitelné rvavosti o výsledek vévodil Tomáš Fořt, jenž kdysi přišel na pozici třetího centra? Výmluvné.
Pavol Skalický v Mladé Boleslavi:
- 2019/20: 51 zápasů, 45 bodů (18+27), +25
- 2023/24: 52 zápasů, 24 bodů (12+12), -9
- 2024/25: 62 zápasů, 33 bodů (13+20), +10
- 2025/26: 47 zápasů, 15 bodů (6+9), -2
Zámorský za Pyrochtu, co dál?
Web iSport už v předstihu informoval o příchodu beka Petra Zámorského z Plzně. Teoreticky by měl nahradit Filipa Pyrochtu, jenž byl dlouho dopředu domluvený na přesunu do Třince. Někteří fanoušci mu to vyčítali, ale spíš než jistota další štace na jiné adrese se do jeho výkonnosti promítal tlak reálné možnosti olympijské nominace. Loni skvělý Pyrochta spadl herně dolů, ale to bychom se mohli bavit téměř o každém. Zarážející je kariérní sesun zadáka Aleše Čecha. Jednadvacetiletá volba Utahu si draft do NHL vyložila špatně, namísto impulsu a tvrdé práce přišel opak a ztráta místa v sestavě. K výkonnostnímu dnu se přiblížil kdysi řízný i průbojný bek Alex Lintuniemi, jenž za zvláštních okolností skrečoval duel 49. kola s Libercem, na nějž dorazili antidopingoví komisaři.
Předpokládané posily:
- Petr Zámorský (o) - Plzeň
- Vojtěch Budík (o) - Vítkovice
- Šimon Kubíček (o) - České Budějovice
Předpokládané odchody:
- Filip Pyrochta (o)
- Tomáš Havlín (o)
- Petr Gewiese (o)
- Patrik Zdráhal (ú)
- Filip Suchý (ú)