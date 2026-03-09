Orsava o kuriózním gólu Třince: To se někdy stává… Jak vzpomíná na Oceláře?
Ve druhé třetině je Třinec zamkl a prakticky nikam nepustil. Olomoučtí hokejisté v úvodním utkání předkola brali všemi deseti, že po čtyřiceti minutách ztráceli jen jednu branku. V závěrečném dějství se zvedli, Marku Mazancovi několikrát zatopili, jenže manko nesmazali. Rozhodl tak jediný gól, a to velmi kuriózní. Přihrávku Oscara Flynna si nešťastně srazil od brusle za čáru Jakub Orsava. „Bohužel to se stává, takový je hokej. Někdy to tam padne hezky a někdy takhle,“ pokrčil rameny Orsava.
Jak jste zmíněnou situaci viděl?
„On to chtěl dávat na obránce za mnou, jenže jak jsem byl v oblouku, trefil mi hranu a od ní se to odrazilo do brány.“
Třinec vás sice přestřílel 46:20, ale naději jste měli až do konce.
„Musím říct, že to byl bojovný zápas. Myslím si, že směrem dozadu to nebylo úplně nejhorší. Akorát ten předek nám trochu haproval, tam si potřebujeme vytvořit větší tlak do branky, víc střílet a mít nějaké dorážky. Dneska to bylo slabé.“
Jste teď unavení? Přece jen jste hodně bránili.
„Určitě by se usínalo lépe, kdybychom vyhráli, nebo kdyby to bylo do ofenzivy lepší. Oni samozřejmě byli, jak se říká, nadržení na první zápas a chtěli to urvat. Skončilo to 0:1, fotbalový výsledek, ale uvidíme, co přijde v úterý. Okýnka tam byla, ale Machy nás podržel. Další den zase začínáme za stavu 0:0.“
V čem budete muset přidat?
„Všichni musíme podat stoprocentní výkon na hraně našich možností, tlačit se víc do brány a víc i střílet. Teď jsme to Mazimu (Marku Mazancovi) dost usnadnili. Neříkám, že tam neměl nějaké složitější situace, ale tlak musíme určitě zvýšit.“
Nicméně ukázalo vám to, že se dá s Třincem hrát?
„To jsme věděli. Tohle je nová soutěž a každý zápas začíná od stavu 0:0. Všichni se to snaží urvat, tady se základní část úplně maže. Záleží na malých detailech, které rozhodují.“
V minulosti jste za Třinec několik let nastupoval. Je pro vás tak tato série speciální?
„Jo, byl jsem tady skoro deset let, takže vzpomínky mám. Teď ale bojuju za Olomouc a chci postoupit. Když to Třinci zkazíme, pro nás jenom dobře.“