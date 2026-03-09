Třinecká vyspělost zlomila fantoma. Flynn o gólu: Takový padne jeden z milionu
Kdybyste chtěli naprogramovat bezchybné hokejové roboty, úvodní zápas předkola mezi Třincem a Olomoucí může sloužit jako výborná předloha. Tedy z pohledu domácích, kteří vcelku bezstarostně a trpělivě ustrážili výsledek 1:0. Třinec podával taktický majstrštyk a mohlo ho mrzet snad jen to, že lehký hazard s výsledkem trval až do závěrečných sekund. „Dobrý zápas, v první řadě defenzivně. Soupeře jsme nepouštěli do šancí,“ věděl domácí trenér Boris Žabka.
Po první třetině byl poměr přesných střel 18:5, po té druhé dokonce 34:8. Kohoutí výběh v prvním klání pod Javorovým se dlouho omezoval spíš na klecový chov. Oceláři podávali otrávenou potravu, kterou dlouho odvážně odmítal gólman Matěj Machovský, majitel 45 zásahů. Nakonec podlehl i on. Přihrávka Oscara Flynna se v polovině duelu od brusle hostujícího Jakuba Orsavy odrazila přímo do branky.
„Hráli jsme bez kiksů, dokráčeli jsme si pro vítězství. Gól byl hodně šťastnej, takový padne jeden z milionu. Ale bereme ho, protože sérii žádné krásné branky nerozhodnou. Naopak rozhodují takto upracované góly,“ uvědomoval si Flynn.
Střelec, který se neprosadil deset zápasů, se na startu vyřazovací fáze musel vypořádat s poklesem do poslední formace. Vypadl i z pravidelné rotace na přesilové hře. Misi ovšem přijal se ctí a pracoval příkladně. Trenér Žabka přitom odmítl, že by šestadvacetiletému svěřenci se slabší produktivní formou svým rozhodnutím vysílal jakýkoliv vzkaz.
Naopak Oceláři jednu jasnou zprávu nabídli. Zůstanou trpěliví, dokud si nevyprosí žádaný rezultát. Olomouc klidně může mrzet těsná ztráta, třeba v 59. minutě vytáhl Marek Mazanec po krosové přihrávce zákrok večera proti Jakubu Navrátilovi, jednou Slezany zachránila tyčka. Jenže tím soupis velkých příležitostí Hanáků končí. Na druhé straně jich počítali po tuctech.
Převaha byla znát v rozhodnutích, která Olomoučtí podnikali s kotoučem. Elitní formace s autorem 21 gólů ze základní části Petrem Fridrichem se dlouho vůbec nemohla dostat ke kloudným akcím nebo dlouhodobějšímu držení puku. Hlasatel hlavně v úvodní polovině střetnutí pravidelně informoval o hostujícím zakázaném uvolnění. Kohouti se snažili za každou cenu vyhnout starostem před Machovským, jenže tím zabíjeli vlastní kreativitu.
„Ofenzivní síla je na straně soupeře, což jsme čekali. Pokud se dostaneme pod tlak, je třeba se s tím vyrovnat a nebát se icing udělat. Bouřku je třeba ustát a pokračovat dál, jít do ofenzivy. Chceme kouskovat hru, jsou to věci, které si říkáme. Je potřeba mít v daných situacích chladnou hlavu, pokrývat v obraně prostory, kde je soupeř nebezpečný,“ podával náhled do vlastní kuchyně hostující šéfkuchař Róbert Petrovický.
„Byl to těžký zápas. Věděli jsme, že puky ztrácet nemůžeme, protože Olomouc je kvalitní tým a dokáže toho využít. Nemusí se vyhrát hned v prvních dvou minutách. Byli jsme trpěliví, nakonec padl gól, za který jsme rádi,“ považoval si třinecké vytrvalosti Flynn.
Pochválil také Mazance, jenž ustál dvoutřetinovou nudu s plným soustředěním, což mu pomohlo v závěrečné pasáži. Shodou okolností právě s Olomoucí vychytal své první extraligové čisté konto z venkovního utkání, když v roce 2019 ještě jako hráč Hradce vyhrál 2:0. „Musím pochválit gólmany na obou stranách. Výborný výkon,“ ocenil domácí kouč Boris Žabka.
Třinci tentokrát šlapaly všechny formace, jejichž možnosti ještě rozšířil navrátilec Daniel Kurovský, v zápise vedený jako třináctý útočník. „Byl po zranění, reagovali jsme v zápase na výkonnost. Je pro nás super, že po takové době podal takový výkon,“ doplnil Žabka.