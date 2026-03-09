Tomek (17) zapomněl na čas, Bambula proti „svým“ udeřil: To se podaří možná jen jednou
Po roce zase proti sobě. Karlovarská Energie vstoupila do vyřazovacích bojů s klubovým rekordem 87 bodů a znovu vyzvala Vítkovice, jimž velí Václav Varaďa. K výhře 3:1 v úvodním dějství přispěli gólem a asistencí dvoubodoví mladíci. Obránce Matteo Kočí a útočník Petr Tomek, který obstaral nakonec vítěznou trefu a na další nahrál uzdravenému navrátilci Janu Bambulovi. Jeho úder necelou sekundu před koncem prostřední části byl nakonec zcela zásadní a hosty uzemnil.
Tým Vítkovic nevyhrál venku zápas už od konce prosince. Po pátečním utkání v Plzni se nevrátil do Ostravy, ale zamířil do Karlových Varů. V lázeňském městě strávil celý víkend a na jeho hře bylo znát, jako by se tu cítil víc doma. Rozhodně nebyl tak odevzdaný jako při derniéře základní části. „V první třetině bylo utkání vyrovnané, pak jsme dostali góly z přesilovky, jeden sekundu před koncem třetiny, což je nakoplo,“ vracel se Marek Kalus, který v předchozích zápasech kvůli zranění chyběl.
Varům dal dva góly. Prvním mohl vyrovnat na 1:1. Puk se po jeho ráně doslova procedil za záda Dominika Frodla. Domácí si však vzali trenérskou výzvu, protože Jindřich Abdul narazil do brankáře krátce poté, co puk opustil Frodlovu výstroj. Rozhodčí shledali, že kontakt s ním byl natolik významný, že gólman nemohl hájit svou klec.
Kalus se trefy přece jen dočkal v přesilovce, kdy sám najel do Frodla taky, ale rozhodčí nechali hru pokračovat. Vstřelil gól naděje na 2:1. Jenže záhy přišla velká chvíle 17letého Petra Tomka, z nějž celý zápas sršela ohromná energie. S kotoučem na své měchačce rozvířil v útočném pásmu akci, po níž sekundu před koncem druhé třetiny Jan Bambula zametl puk za čáru i přesto, že v předchozím souboji přišel o rukavici a Energii vrátil dvoubrankový náskok.
„Abych pravdu řekl, už když jsem vstoupil na led, vůbec jsem neměl ponětí, kolik zbývá do konce, že tam bylo patnáct šestnáct vteřin. David Moravec mi ještě v našem obranném pásmu nahrál puk. Snažil jsem se ho nahodit, což se povedlo a Bambus (Bambula) s Eglim se o to výborně poprali, já jsem jen kotouč vzal. Naštěstí se to odehrálo u naší střídačky, kdy všichni křičeli, ať to hodím dolů a jsem strašně rád, že z toho padl tenhle gól,“ popisoval Tomek, který už předtím obstaral po výzvě Kočího druhý gól Karlových Varů ránou z rychlého výpadu po levém křídle.
„Když budu mluvit za sebe, těšil jsem se hodně, protože je to pro mě trošku pikantní série,“ navázal Jan Bambula, který do Energie přišel během sezony právě z Vítkovic. „Takový gól se poštěstí jednou za pár let, možná jednou za kariéru. Jsem rád, že se to povedlo zrovna teď, v play off, kdy se hrají nejdůležitější zápasy. Na čas jsem se nedíval, tak nějak orientačně jsem věděl, kolik může zbývat. Ale dokud se nepískne, tak jsem hrál a vyplatilo se. Šel jsem před bránu, puk se odrazil ke mně a já ho tam hodil,“ popsal klíčový moment prvního utkání.