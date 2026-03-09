Úvod předkola na Spartě: Centři, kde jste? Dlouhé čekání na luxus, kdyby bylo Jágra…

Vzdáleností i rivalitou nejatraktivnější série předkola play off začala. Kdo však v O2 areně čekal vyjukané třináct let v bojích o play off chybějící kladenské hokejisty, šeredně se pletl. Sparta se dočkala nervů, zmařených šancí, urputného dobývání branky a nakonec i porážky. Vítězství 2:1 v prodloužení znamená pro Rytíře skvělý náboj po návratu mezi účastníky bojů o titul. Pražané naopak dostali šokující ránu hned na začátek. V článku iSportu se podívejte, jaké momenty nabídl první souboj v Praze. Pavouk play off extraligy ZDE>>>
Aplaus Adamczykové
Ještě než se sparťané pustili do první bitvy s Rytíři, obě party natěšené do play off přivítaly na ledě vzácného hosta. Úvodní buly zápasu přišla vhodit Eva Adamczyková. Českou snowboardcrossařku, která stříbrem z letošní olympiády zkompletovala medailovou sbírku, přivítala O2 arena nadšeným potleskem. Nejslavnější česká maminka na snowboardu se za uvítání odvděčila typickým úsměvem. Příchodu olympioničky ještě předcházela pestrá show plná světel, ohňů nad video kostkou či představení tanečnic uprostřed hřiště.
Centři, kde jste?
První pohled na soupisku Sparty musel zarazit. Těžko byste v ní totiž našli jména Devin Shore a Michael Špaček. Centři prvních dvou útoků na úvod proti Rytířům chyběli. Mimo byl i Fin Kristian Vesalainen. Důvod? Během play off přísně tajný. Náhradu si Pražané museli vytáhnout z partnerských Litoměřic, kde sáhli po Filipu Kuťákovi a velezkušeném Jakubu Klepišovi. Absence opor domácí pálila očividně nejvíc v útoku a hlavně početní výhodě. Příležitostmi při hře pět na tři i v pětiminutové přesilovce pohrdli.
Marcel na pět
Na svůj první zápas v extraligovém play off nebude vzpomínat v nejlepším. Premiéra Marcela Marcela totiž trvala jen pět minut a 24 sekund. Člen první útočné lajny Rytířů v čase 23:18 za brankou Sparty ostře srazil Michala Řepíka, který se až s asistencí zvedl na nohy. I když šlo spíš o nešťastnou náhodu, neboť Rytíři zaclonil výhled bek Mark Pysyk, sudí po přezkoumání situace udělili pět minus plus trest do konce utkání za zásah do oblasti hlavy a krku. Jenže sparťané ani v dlouhé přesilovce nezvládli Adama Brízgalu překonat.
Kdyby bylo Jágra…
Bylo velmi nepravděpodobné, že by se legendární útočník s číslem 68 na dresu představil v prvním kladenském play off zápasu po 13 letech. Byť spekulace o možném startu Jaromíra Jágra proti Spartě před zápasem skutečně prolétly, zbytky fanouškových nadějí se zatím nenaplnily. Tribuny v O2 areně i přes 10 542 diváků působily aspoň do třetí třetiny poněkud prořídlým dojmem. Přítomnost čtyřiapadesátileté ikony českého hokeje na ledě by bez debat dodala sérii zcela jiný náboj i počet návštěvníků. Dočkají se na druhý pokus?
Dlouhé čekání na luxus
S ubíhajícím časem a předlouhým čekáním na gól se zdálo, že skóre 0:0 bude svítit na kostce i po šedesáti minutách hry. Hlavně Rytíř Adam Brízgala doháněl svými zákroky sparťany k šílenství. Jeho neprůstřelnost ukončil až v čase 48:58 skvělým průnikem ze středu hřiště Tomáš Hyka, který si gól užil na kolenou. Ke smůle Sparty se ale luxusu dočkali i kladenští fanoušci. Kelly Klíma se procpal až k Josefu Kořenářovi, jemuž i přes těsnou blízkost vymetl horní růžek branky. A začalo se nanovo. Pravá extáze přišla v prodloužení. A díky přesné teči Tristena Robinse se jí dočkalo Kladno.