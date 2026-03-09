Kapitánova pomsta a Rytíři chtějí z předkola dál! Procházka: Brízgalovi budeme líbat ruce
Dostal nabito na pravém kruhu, práskl do puku a po teči Tristena Robinse si mohl užívat výbuch radosti. Někdejší kapitán Sparty Jan Piskáček pomohl Rytířům v prvním předkole srazit odvěkého rivala dělovkou v prodloužení. Kladno po letech poprvé slavilo v play off a v hostujícím sektoru za brankou vypuklo bílé peklo. „Musíme navázat na tenhle výkon. Byli jsme živější,“ pochvaloval si zkušený obránce po zisku prvního bodu v sérii. Pavouk play off extraligy ZDE>>>
Když naposledy hráli extraligové play off, kladenský majitel Jaromír Jágr bojoval o Stanley Cup s Bostonem, trenér Ivan Majeský jako hráč rozdělil ročník mezi Rytíře a Finsko a z aktuálního kádru hájili modrobílé barvy jen obránce Jan Piskáček, Antonín Melka a Jakub Strnad.
„Připomněli nám to tady. V hlavě to asi máme, ale chceme hrát náš hokej. Je to třináct let zpátky,“ ohlížel se Piskáček.
Po třinácti letech se znovu sešel v týmu s legendární osmašedesátkou, do play off už vyjeli Rytíři bez Jágra. A Spartě vyslali jasný vzkaz „Chceme vyhrát, postoupit a jít dál,“ hlásil šestatřicetiletý bek.
Jeho slova podtrhl už pondělní zápas v O2 areně. Stejní soupeři se na stejném místě setkali o pět dnů dříve a Sparta soupeře vyškolila. Rytíři nezklamali, ale faulovali, byli trestaní a odvezli si porážku 3:6. A také ponaučení.
Hyka: Chybí nám klíčoví hráči, ale...
Svěřenci Tomáše Plekance si znovu podkopávali nohy neukázněností, jednomu z elitních ofenzivních týmů darovali hodně šancí v početní výhodě. Jenže druhá nejlepší přesilovka základní části vyhořela. Skvadra okolo kapitána Filipa Chlapíka zmatněla bez absentujícího Devina Shorea a Michaela Špačka a šancí měla pomálu. „Chyběli nám klíčoví hráči. Ale máme furt plno těch, kteří za to můžou vzít zodpovědnost,“ věděl útočník Tomáš Hyka.
Svůj díl zodpovědnosti na sebe vzal v 50. minutě po individuální akci. Tomáš Tomek mu dal prostor, když upadl, a zkušený sparťan poslal puk bekhendovým blafákem mezi Brízgalovy betony. Hyka se v tu chvíli sklouzl po kolenou po ztemnělém ledě O2 areny, naplno nechal vytrysknout radost a úlevu.
Jenže Kladno neřeklo poslední slovo. Kelly Klíma zanedlouho vystartoval za vysokým pukem, prodral se za laxního Jakuba Sirotu, zblízka zvedl puk pod horní tyč a nervydrásající bitvu poslal do prodloužení. V něm už přišla zlatá rána, důležitá teč Robinse a celá kladenská střídačka se sesypala na Piskáčka „Bylo to úžasný. Na druhou stranu se musíme krotit, protože to je jenom jeden krok a potřebujeme tři,“ mírnil radost útočník Martin Procházka.
Procházka: Snad si přeneseme lauf
S Rytíři měl necelých 24 hodin na přípravu před druhým střetnutím na ledě Sparty. V něm bude Kladno znovu potřebovat perfektní výkon gólmana Adama Brízgaly, který zažil premiéru v extraligovém play off. „Už jsme mu děkovali a ještě mu asi celý večer budeme líbat ruce. Doufáme, že tuhle chuť a tenhle lauf si přenese do dalších zápasů,“ přál si Procházka.
Na druhé straně bylo jasné, že přijde hodně dumání nad tím, jak zlepšit produktivitu a celý výkon. „Play off je úplně jiný hokej, je o maličkostech. Kladno má kvalitní tým a hraje dobře. Nic jednoduchého nás nečeká,“ uvědomoval si Hyka. Vyhlídka, že by se do série vrátili sparťanští marodi, podle všeho na stole je. „Všichni na tom pracují, jak doktoři, tak fyzioterapeuti. Věřím, že se vrátí a pomohou nám,“ prohlásil před pokračováním bitvy kouč Jaroslav Nedvěd.