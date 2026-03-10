Mistra zachránili beci. Nemůžeme dopustit tolik přesilovek, řekl jediný střelec Motoru
Když to nelepí útočníkům, vezmou za to zadáci. Reprezentanti Libor Zábranský a Jan Ščotka zajistili Kometě úspěšný vstup do předkola play off. Jejich zásahy dovedly mistra k vítězství 2:1 nad Českými Budějovicemi. „Nemůžeme dopustit, aby měli tolik přesilovek,“ nabádal bek Tomáš Cibulka, jediný střelec poražených. Žádný útočník se v koncovce neprosadil. I proto, že spolehlivě zachytali oba brankáři – Aleš Stezka a Milan Klouček. Pavouk play off extraligy ZDE>>>
Možná, že Kometa neobhájí titul. Nicméně jedno unikum už jí letos těžko někdo vezme. Hned v prvním duelu předkola nasadil obhájce zlata dva šestnáctileté hochy. Útočníci Tomáš Selič a Michal Hartl jsou v součtu svého věku o dva roky mladší, než jejich centr Arttu Ilomäki! Dorostenci s finským „tátou“ obsadili třetí lajnu a v dosud nejtěžším zápase svého života obstáli. Na druhou stranu, naskočili jen na pár střídání. Daleko vytěžovanější byli jiní.
„Popravdě, nesoustředil jsem se na ně. Celý tým Komety má obrovskou kvalitu,“ prohlásil Cibulka, opora zadních řad Motoru. „Samozřejmě se play off učí hrát, ale zvládli to velice dobře,“ uvedl kouč Jiří Horáček.
Jeho soubor rozjel sérii bez zraněných obránců Hollanda s Davidsonem a útočníka Jakuba Kose. Zdravý a ve střelecké formě je však nadále Libor Zábranský. Nejlepší snajpr základní části mezi obránci se trefil hned v páté minutě, kdy hbitě vypálil z vrcholu kruhu a zaskočil brankáře Milana Kloučka, jenž puk uviděl až na poslední chvíli. „Libor má nadstadardní střelu,“ pronesl uznale jeho parťák Jan Ščotka.
Článek pokračuje pod infografikou.
Domácí dali v první třetině ještě gól, který neplatil. Zbořilův bekhendový blafák v přesilovce byl hezký, ovšem střídačka hostů si vzala trenérskou výzvu a rozhodčí si u videa ověřili, že střelec byl před svým zakončením v ofsajdu, kam vystavil sám sebe. „Za mě to ofsajd asi nebyl,“ oponoval Adam Zbořil. „Perfektní challenge,“ ocenil naopak bek soupeře Tomáš Cibulka, jenž na konci druhé části proměnil z druhé vlny brejk. Výhodnou pozici mu připravila dokonalá přihrávka Róberta Lantošiho.
Motor od stavu 0:1 zabral, ovšem měl na své straně také kopu štěstí. Po pokusech Zábranského a Tomáše Zohorny zazvonila za Kloučkem horní tyčka. Té se v 52. minutě vyhnula po drtivém tlaku Ščotkova pohotová rána na delší tyč, která se stala vítěznou.
Šampion využil únavy protivníka těsně po ubráněné přesilovce a sebral první bod v sérii. „Rozhodla věc, o které jsme si říkali, že nemůžeme dopustit. Zavřeli nás na dlouhou dobu a nakonec nás to stálo zápas. Kometa má hráče, kteří se v přesilovce dokážou v daný moment dobře rozhodnout a skvěle vystřelit,“ posteskl si Cibulka nad disciplínou svého týmu. Ten mírného favorita přestřílel, ale do úterní partie půjde s mankem. „Náš tým šlapal, makal. Kometa byla o jednu branku šťastnější,“ shrnul trenér Jihočechů Ladislav Čihák.