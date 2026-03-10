Předplatné

ONLINE: Knot zařídil vyrovnání s Kladnem. Třinec bere druhý bod, Kometa padla proti Motoru

Sparťan Ronald Knot se raduje z gólu proti Kladnu
Sparťan Ronald Knot se raduje z gólu proti KladnuZdroj: Zuzana Jarolímková (Sport)
Hokejisté Sparty se radují z gólu proti Kladnu
Hokejisté Kladna se radují z gólu proti Spartě
Kladenský Martin Procházka v šanci proti Jakubu Kovářovi ze Sparty
Martin Jandus z Kladna se raduje z gólu proti Spartě
Hokejisté Sparty proti Kladnu
Hokejisté Kladna se radují z gólu proti Spartě
Sparťanský Jakub Klepiš a kapitán Kladna Miroslav Forman
Po nečekané ráně na úvod extraligového předkola play off musí hokejisté Sparty jednat. V O2 areně opět hostí Kladno, které po boji první zápas vyhrálo (2:1p). Další zaváhání s Rytíři by pro Pražany byl už velký malér. Karlovy Vary si opět dokázaly poradit s Vítkovicemi po jasné výhře. Blíž k postupu mají naopak favorité z Brna a Třince. České Budějovice proti Kometě srovnaly sérii. Třinec proti Olomouci vzal druhý bod v sérii až v prodloužení. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu. Pavouk play off extraligy ZDE>>>

Kometa - Č. Budějovice 1:2sn

Stav série: 1:1

České Budějovice zvládly odvetu. Na ledě mistrovské Komety se opět odehrálo velmi vyrovnané utkání, které oproti pondělí došlo až do prodloužení, které ale nerozhodlo. Vítěze musely určit samostatné nájezdy, ve kterých byl jako jediný úspěšný bek Motoru Jan Štencel.

Karlovy Vary - Vítkovice 5:2

Stav série: 2:0

Karlovy Vary si i v duelu č. 2 dokázaly poradit s vítkovickou družinou Václava Varadi. Góly začaly padat až ve druhé dvacetiminutovce, kdy se domácí třikrát prosadili a vyhnali z brány Dominika Hrachovinu. Jednou se radovali i hosté, kteří poté snížili na rozdíl jedné branky, ale Energie poté opět odskočila a vítězství si už pohlídala.

Třinec - Olomouc 3:2p

Stav série: 2:0

Třinec se pro druhý bod v sérii pořádně nadřel. Skóre otevřeli hosté, domácí ale vývoj utkání otočili na svoji stranu. Mora poté srovnala. Utkání dospělo do prodloužení, kde se nejdříve radovali Hanáci, ale po úspěšné trenérské výzvě Ocelářů se v duelu pokračovalo. Nakonec udeřil Ondřej Kovařčík od modré čáry.

Tipsport Extraliga - Play-off Tipsport extraligy - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE Po prodl.
Stav série: 2:0
32Detail
LIVE
Stav série: 2:0
52Detail
LIVE Sam. nájezdy
Stav série: 1:1
12Detail
LIVE
Stav série: 0:1
22Tipsport161,0425Detail

