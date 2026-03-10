Předplatné

ONLINE: Třinec vyrovnal proti Moře, Sparta hraje odvetu s Kladnem. Kometa - Motor 0:0

Třinecký Ondřej Kovařčík v šanci proti olomouckému brankáři Matěji Machovskému
Třinecký Ondřej Kovařčík v šanci proti olomouckému brankáři Matěji MachovskémuZdroj: ČTK / Jaroslav Ožana
Třinecký brankář Marek Mazanec inkasuje proti Olomouci v play off
Olomoučtí hokejisté se radují z gólu proti Třinci
Olomoucký Rayen Petrovický v šarvátce s Matějem Kubiesou z Třince
Třinecký brankář Marek Mazanec inkasuje proti Olomouci v play off
Zleva Petr Fridrich z Olomouce doráží na Petra Sikoru z Třince
Zleva Marko Daňo z Třince a brankář Matěj Machovský z Olomouce
Brněnský Kristián Pospíšil a budějovický Jakub Valský
Po nečekané ráně na úvod extraligového předkola play off musí hokejisté Sparty jednat. V O2 areně opět hostí Kladno, které po boji první zápas vyhrálo (2:1p). Další zaváhání s Rytíři by pro Pražany byl už velký malér. Srovnat krok potřebují i Vítkovice, které pokračují v tažení v Karlových Varech. Blíž k postupu mají naopak favorité z Brna a Třince. Kometa doma podruhé čelí Českým Budějovicím. Oceláři znovu bojují s Olomoucí. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu. Pavouk play off extraligy ZDE>>>

LIVE 2. třetina
Stav série: 1:0
11Tipsport1,83,15,6Detail
LIVE 1. třetina
Stav série: 1:0
00Tipsport1,943,6Detail
LIVE 1. třetina
Stav série: 1:0
00Tipsport1,943,5Detail
LIVE
Stav série: 0:1
--Tipsport1.594.535.08Detail

