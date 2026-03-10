Sparta srovnala sérii s Kladnem, rozhodl Hyka. Třinec opět slaví, Kometa padla s Motorem
Po nečekané ráně na úvod extraligového předkola play off hokejisté Sparty se dokázali vzchopit a proti Kladnu uspěla po samostatných nájezdech Karlovy Vary si opět dokázaly poradit s Vítkovicemi po jasné výhře. České Budějovice proti Kometě srovnaly sérii. Třinec proti Olomouci vzal druhý bod v sérii až v prodloužení. Pavouk play off extraligy ZDE>>>
Sparta - Kladno 3:2sn
Stav série: 1:1
Sparta zažila obrovskou úlevu. Kladno mělo skvěle nakročeno ke druhému vítězství v sérii, vedlo 2:0, ale Pražané se díky gólům Nika Seppäly a Ronalda Knota vzchopili a zápas dovedli do prodloužení. V něm byli domácí mnohem aktivnější, ale Adam Brízgala odolával. V samosrtatných nájezdech si rozhodující nájezd připsal Tomáš Hyka.
Kometa - Č. Budějovice 1:2sn
Stav série: 1:1
České Budějovice zvládly odvetu. Na ledě mistrovské Komety se opět odehrálo velmi vyrovnané utkání, které oproti pondělí došlo až do prodloužení, které ale nerozhodlo. Vítěze musely určit samostatné nájezdy, ve kterých byl jako jediný úspěšný bek Motoru Jan Štencel.
K. Vary - Vítkovice 5:2
Stav série: 2:0
Karlovy Vary si i v duelu č. 2 dokázaly poradit s vítkovickou družinou Václava Varadi. Góly začaly padat až ve druhé dvacetiminutovce, kdy se domácí třikrát prosadili a vyhnali z brány Dominika Hrachovinu. Jednou se radovali i hosté, kteří poté snížili na rozdíl jedné branky, ale Energie poté opět odskočila a vítězství si už pohlídala.
Třinec - Olomouc 3:2p
Stav série: 2:0
Třinec se pro druhý bod v sérii pořádně nadřel. Skóre otevřeli hosté, domácí ale vývoj utkání otočili na svoji stranu. Mora poté srovnala. Utkání dospělo do prodloužení, kde se nejdříve radovali Hanáci, ale po úspěšné trenérské výzvě Ocelářů se v duelu pokračovalo. Nakonec udeřil Ondřej Kovařčík od modré čáry.