Všechny varianty čtvrtfinále play off: Na koho narazí Kladno, pokud dokoná senzaci?

Tipsport extraliga
Vstupenku do čtvrtfinále play off hokejové extraligy si pořídíte po třech výhrách, dříve nikoli. Takže i po dvou partiích je předčasné vidět se dál než v předkole. Navíc jsou odehrány pouze první zápasy sérií. Na druhou stranu platí, že o čtyřech dvojicích z elitní osmičky nerozhodne los, nýbrž tabulkové postavení po základní části. Právě proto web iSport.cz přináší v lehkém předstihu veškeré varianty pro čtvrtfinálové boje. Pavouk play off extraligy ZDE>>>

postup Třince, Karlových Varů, Komety, Kladna

  • Pardubice-Kladno

  • Plzeň-Kometa

  • Liberec-Karlovy Vary

  • Mountfield HK-Třinec

postup Třince, Karlových Varů, Českých Budějovic, Kladna

  • Pardubice-Kladno

  • Plzeň-České Budějovice

  • Liberec-Karlovy Vary

  • Mountfield HK-Třinec

postup Třince, Karlových Varů, Sparty, Komety

  • Pardubice-Kometa

  • Plzeň-Sparta

  • Liberec-Karlovy Vary

  • Mountfield HK-Třinec

postup Třince, Karlových Varů, Sparty, Českých Budějovic

  • Pardubice-České Budějovice

  • Plzeň-Sparta

  • Liberec-Karlovy Vary

  • Mountfield HK-Třinec

postup Třince, Vítkovic, Sparty, Komety

  • Pardubice-Vítkovice

  • Plzeň-Kometa

  • Liberec-Sparta

  • Mountfield HK-Třinec

postup Třince, Vítkovic, Sparty, Českých Budějovic

  • Pardubice-Vítkovice

  • Plzeň-České Budějovice

  • Liberec-Sparta

  • Mountfield HK-Třinec

postup Třince, Vítkovic, Komety, Kladna

  • Pardubice-Vítkovice

  • Plzeň-Kladno

  • Liberec-Kometa

  • Mountfield HK-Třinec

postup Třince, Vítkovic, Kladna, Českých Budějovic

  • Pardubice-Vítkovice

  • Plzeň-Kladno

  • Liberec-České Budějovice

  • Mountfield HK-Třinec

postup Olomouce, Karlových Varů, Sparty, Komety

  • Pardubice-Olomouc

  • Plzeň-Kometa

  • Liberec-Sparta

  • Mountfield HK-Karlovy Vary

postup Olomouce, Karlových Varů, Sparty, Českých Budějovic

  • Pardubice-Olomouc

  • Plzeň-České Budějovice

  • Liberec-Sparta

  • Mountfield HK-Karlovy Vary

postup Olomouce, Karlových Varů, Kladna, Komety

  • Pardubice-Olomouc

  • Plzeň-Kladno

  • Liberec-Kometa

  • Mountfield HK-Karlovy Vary

postup Olomouce, Karlových Varů, Kladna, Českých Budějovic

  • Pardubice-Olomouc

  • Plzeň-Kladno

  • Liberec-České Budějovice

  • Mountfield HK-Karlovy Vary

postup Olomouce, Vítkovic, Sparty, Komety

  • Pardubice-Olomouc

  • Plzeň-Vítkovice

  • Liberec-Kometa

  • Mountfield HK-Sparta

postup Olomouce, Vítkovic, Sparty, Českých Budějovic

  • Pardubice-Olomouc

  • Plzeň-Vítkovice

  • Liberec-České Budějovice

  • Mountfield HK-Sparta

postup Olomouce, Vítkovic, Kladna, Komety

  • Pardubice-Olomouc

  • Plzeň-Vítkovice

  • Liberec-Kladno

  • Mountfield HK-Kometa

postup Olomouce, Vítkovic, Kladna, Českých Budějovic

  • Pardubice-Olomouc

  • Plzeň-Vítkovice

  • Liberec-Kladno

  • Mountfield HK-České Budějovice

