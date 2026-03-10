Všechny varianty čtvrtfinále play off: Na koho narazí Kladno, pokud dokoná senzaci?
Vstupenku do čtvrtfinále play off hokejové extraligy si pořídíte po třech výhrách, dříve nikoli. Takže i po dvou partiích je předčasné vidět se dál než v předkole. Navíc jsou odehrány pouze první zápasy sérií. Na druhou stranu platí, že o čtyřech dvojicích z elitní osmičky nerozhodne los, nýbrž tabulkové postavení po základní části. Právě proto web iSport.cz přináší v lehkém předstihu veškeré varianty pro čtvrtfinálové boje. Pavouk play off extraligy ZDE>>>
postup Třince, Karlových Varů, Komety, Kladna
Pardubice-Kladno
Plzeň-Kometa
Liberec-Karlovy Vary
Mountfield HK-Třinec
postup Třince, Karlových Varů, Českých Budějovic, Kladna
Pardubice-Kladno
Plzeň-České Budějovice
Liberec-Karlovy Vary
Mountfield HK-Třinec
postup Třince, Karlových Varů, Sparty, Komety
Pardubice-Kometa
Plzeň-Sparta
Liberec-Karlovy Vary
Mountfield HK-Třinec
postup Třince, Karlových Varů, Sparty, Českých Budějovic
Pardubice-České Budějovice
Plzeň-Sparta
Liberec-Karlovy Vary
Mountfield HK-Třinec
postup Třince, Vítkovic, Sparty, Komety
Pardubice-Vítkovice
Plzeň-Kometa
Liberec-Sparta
Mountfield HK-Třinec
postup Třince, Vítkovic, Sparty, Českých Budějovic
Pardubice-Vítkovice
Plzeň-České Budějovice
Liberec-Sparta
Mountfield HK-Třinec
postup Třince, Vítkovic, Komety, Kladna
Pardubice-Vítkovice
Plzeň-Kladno
Liberec-Kometa
Mountfield HK-Třinec
postup Třince, Vítkovic, Kladna, Českých Budějovic
Pardubice-Vítkovice
Plzeň-Kladno
Liberec-České Budějovice
Mountfield HK-Třinec
postup Olomouce, Karlových Varů, Sparty, Komety
Pardubice-Olomouc
Plzeň-Kometa
Liberec-Sparta
Mountfield HK-Karlovy Vary
postup Olomouce, Karlových Varů, Sparty, Českých Budějovic
Pardubice-Olomouc
Plzeň-České Budějovice
Liberec-Sparta
Mountfield HK-Karlovy Vary
postup Olomouce, Karlových Varů, Kladna, Komety
Pardubice-Olomouc
Plzeň-Kladno
Liberec-Kometa
Mountfield HK-Karlovy Vary
postup Olomouce, Karlových Varů, Kladna, Českých Budějovic
Pardubice-Olomouc
Plzeň-Kladno
Liberec-České Budějovice
Mountfield HK-Karlovy Vary
postup Olomouce, Vítkovic, Sparty, Komety
Pardubice-Olomouc
Plzeň-Vítkovice
Liberec-Kometa
Mountfield HK-Sparta
postup Olomouce, Vítkovic, Sparty, Českých Budějovic
Pardubice-Olomouc
Plzeň-Vítkovice
Liberec-České Budějovice
Mountfield HK-Sparta
postup Olomouce, Vítkovic, Kladna, Komety
Pardubice-Olomouc
Plzeň-Vítkovice
Liberec-Kladno
Mountfield HK-Kometa
postup Olomouce, Vítkovic, Kladna, Českých Budějovic
Pardubice-Olomouc
Plzeň-Vítkovice
Liberec-Kladno
Mountfield HK-České Budějovice