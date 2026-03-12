Co dělají poslední pardubičtí šampioni: Šéf hospody, sádrokartony, obrazy nebo rolfterapie
Je tomu čtrnáct let, co se v českém Hockeytownu naposledy slavil extraligový titul. Respektive, on se v Pardubicích slavil i loni a předloni, akorát to nebyli domácí, co zvedali nad hlavu Masarykův pohár a stříkali kolem sebe šampaňským. Co dnes dělají tahouni zlatého hokejového týmu ze sezony 2011/12? Byl to výběr trenérů Pavla Hynka a Ladislava Lubiny, kteří po základní části skončili třetí s mankem 21 bodů na nedostižnou Spartu. Tu mimochodem ve čtvrtfinále senzačně vyprovodila Kometa. V té samé fázi měli hodně namále i Východočeši. Pamětníci vědí své. V semifinále Hynkův soubor pokořil Liberec (4:2) a v titulové sérii stejným poměrem Brno.
Martin Růžička
brankář, 38 let
Zapamatoval si průběh zlaté jízdy z jara 2010, kdy ovládl brankoviště tehdy 45letý navrátilec Dominik Hašek. Čímž si Dominátor mimochodem otevřel dvířka do moskevského Spartaku. Růžička toho od Haška spoustu odpozoroval, sám si pak vzal na záda tým a protáhl jej až do zlatého konce. A sebevědomě (93 % úspěšnost). Po kariéře si v Pardubicích otevřel vyhlášenou hospodu Na Cibulce. Do řečí se majitel podniku dostal během covidu, kdy policie v brankářově restauraci rozehnala večírek, tehdy zakázaný vládou.
Jan Kolář
útočník, 45 let
Pro průbojného útočníka byla mistrovská sezona životním ročníkem, v němž napálil 30 gólů a zapsal 64 bodů. Následně dostal laso z Nižněkamsku, kde se moc neprosadil a vrátil. Kariéru ukončil v Zell am See před osmi roky a vrátil se do Pardubic. Stal se skautem klubu, později videokoučem. Tím byl i po nástupu Václava Varadi k Dynamu, ovšem v té době se Kolářovi narodila dvojčata, nároky náročného kouče a různorodé rozpravy s ním vedly ke Kolářově dobrovolnému odchodu z Dynama. Nyní se věnuje strukturální integraci – rolfterapii, tedy vědecky ověřenému systému změny stavby, tvaru těla a výchovy jeho používání.
Petr Koukal
útočník, 43 let
Ještě loni si střihnul zápasy za druholigový rodný Žďár, krátce se mihnul v prvoligovém Kolíně, chvíli byl součástí expertské skupiny podcastu Zimák. Do té doby než dostal trenérskou nabídku z Hradce Králové od hlavního kouče Tomáše Martince. Ač ikona pardubického hokeje a duše svého týmu, trojnásobný extraligový mistr a kapitán zlaté party 2005, patří k hráčům tamního klubu, s nimiž se do budoucna příliš nepočítá. Vztahy nejsou momentálně úplně ideální. Koukal se u sousedů v Hradci úspěšně zapracovává, příští týden ho čeká první velké trenérské play off.
Jan Starý
útočník, 40 let
Také pro něj byla zlatá sezona životním úsekem kariéry, za celý ročník napálil 26 gólů, výrazným způsobem pomohl týmu k titulu. Po třicítce se postupně z extraligy vytratil se sbírkou bezmála pěti set startů, pokračoval v prvoligovém Prostějově, působil i v Havířově a hokejovou dráhu dohrál v druholigovém Trutnově. Po krátkém trenérském angažmá ve Vrchlabí se služebně vrátil do Pardubic, kde začal pracovat u B týmu, nyní je asistentem Richarda Krále.
Jan Buchtele
útočník, 35 let
Známý hokejový pracant a bojovník stále drží na vysoké úrovni svou hru, v Mladé Boleslavi patří k nejdůležitějším hráčům a ke klíčovým z hlediska odvedené poctivé celoplošné práce. Jeho přístup vždy štymoval Josefu Jandačovi, který mu ve Spartě maximálně důvěřoval, oba si mezi sebou vytvořili nadstandardní vztah. Předloni těžce kousal bolestivé vyřazení Třincem, se Spartou se chtěl loučit titulem, nikoli ztraceným semifinále při vedení 3:0 na zápasy.
Robert Kousal
útočník, 35 let
Hokejista ze stejné várky jako Buchtele. Při titulové sezoně a v jednadvaceti letech patřil k hráčům, kteří vás bavili šikovností a ofenzivním drajvem. Bylo otázkou času, kdy vyrazí do světa, ochutnal KHL, později i Davos a Brynäs, v cizině to však nebylo takové jako doma. Jenže roky ubíhají, ambice Dynama po těžkých letech příkře rostou, ještě víc investice do kádru, takže se mezi fanoušky řeší, jak dlouho ještě bude Kousal součástí áčkové pardubické sestavy.
Aleš Píša
obránce, 49 let
Hokejový samorost, ale ve své době vynikající obránce, jenž se dostal i do NHL, kde se mihl v dresech slavných Rangers a Edmontonu. Po návratu domů patřil k nejlépe odměňovaným hráčům extraligy a i těm nejvíce prostořekým. Kariéru končil jako někteří další v druholigovém Trutnově. Slabost měl pro motorky i rychlá auta. V Pardubicích si pořídil nemovitosti, ale nakonec se vrátil i k hokeji, nejprve dělal asistenta trenéra u starších žáků, v poslední sezoně se věnoval kategorii U17.
Martin Bartek
útočník, 45 let
Než přišel zvolenský rodák v roce 2010 do Pardubic, v předchozí dekádě měl v životopisu 15 (!) angažmá na různých místech světa. Mohli jste si říci: Nikde s ním dlouho nevydrží. Anebo: Všude ho chtějí… Neposednému střelci Pardubice výborně sedly, trenéři z něj dokázali ždímat maximum a udrželi na jednom místě tři roky. Bartek se zapsal do srdcí fanoušků ve čtvrtfinále play off v sérii s Vítkovicemi, v sedmém domácím duelu v čase 59:29 odvracel vyrovnávacím gólem hokejový pohřeb. Konec znáte – titul. Nyní žije v Praze a podniká.
Tomáš Zohorna
útočník, 38 let
Další z nezmarů, schopný soupeře pokořit hokejovými dovednostmi a možná ještě víc řečmi. Pořád a stále důležitý hráč, momentálně v Kometě. Kdykoli se vrátí do Pardubic, místní fanoušci mu zatleskají. Loni v lednu mu i Dynamo vystrojilo vřelé uvítání jakožto hráči Motoru. Aby ne, Zohorna zanechal velkou stopu v klubu a nejde jen o zisk tří titulů. On sám si představoval, že kariéru dohraje v Dynamu, byl však vyměněn za Jáchyma Kondelíka. V Pardubicích na to téma dostal i otázku. „Život jde dál,“ připomněl dřívější výrok majitele Petra Dědka směrem k odvolanému kouči Varaďovi.
Jan Kolář II.
obránce, 39 let
V extralize bylo jeho maximem pět sezonních tref, ale střílení gólů nebylo jeho hlavní řemeslo. Kolář se vyučil ve vynikajícího defenzivního beka, výrazným způsobem předčil původní předpoklady, když si zahrál na olympiádě a na čtyřech světových šampionátech. Sedm let strávil v KHL v dresech Doněcku, Vladivostoku a Chabarovsku. A hraje dodnes, jeho vůdčí roli využívají v pardubickém béčku a pokud je potřeba, tak se z Maxa ligy přesune o level výš do extraligy. Na profesionální úrovni odehrál zhruba 1250 zápasů. Jednou by z něj mohl být výborný trenér. Byla by škoda nevyužít jeho zkušeností.
Radovan Somík
útočník, 48 let
Někdejší hráč Philadelphia Flyers (128 duelů) a slovenský mistr světa 2002 byl v létě 2007 přestupovým majstrštykem tehdejšího generálního manažera Zbyňka Kusého. Somík byl tichým, ale o to důraznějším válečníkem, navíc i střelecky pohotovým. Podepsal se pod dva tituly, na východě Čech strávil šest sezon a v létě roku 2014 ukončil kariéru. V Martině ve druhé nejvyšší slovenské soutěži se po pár letech pauzy vrátil k hokeji jako asistent hlavního trenéra, později sezonu asistoval u reprezentační U15. Nyní šéfuje hale v Martině, kde se pořádají sportovní a kulturní akce.
Vladimír Sičák
obránce, 45 let
Tři bronzové medaile ve Finsku, dvě v extralize a mezi nimi se skví zlatý pohár 2012 s Pardubicemi. Odkud posléze odešel do Sparty a Karlových Varů. Konstruktivní zadák uměl namalovat na ledě nevšední kreace a podobně si vedl po nástupu k podnikání. V Českých Budějovicích založil galerii s uměleckými díly, převážně s obrazy, které nabízí i na internetu, zprostředkovává kontakt umělce se sběrateli, věnuje se investičním obrazům. Ještě před čtyřmi roky si zahrál krajskou ligu za českobudějovický Samson.
Daniel Rákos
útočník, 38 let
Další ze známých extraligových prudičů, které máte mnohem radši po svém boku než na druhé straně v jiném úboru. Rákos vyhrál s Pardubicemi dva tituly a pak vyrazil na šestiletou štaci do Třince, odkud odešel přesně ve chvíli, kdy se začala rodit zlatá dynastie. Když byla řeč o Bartekově klíčové trefě proti Vítkovicím v sedmém čtvrtfinále play off, tak „Bambus“ Rákos celý obrat dokonal postupovou trefou v prodloužení. Má nakročeno hrát hokej do čtyřicítky, fyzičku si udržuje stále velmi dobrou, z pardubického béčka si v této sezoně odskočil i na sedm startů do A týmu.
Jiří Cetkovský
útočník, 42 let
V obvykle nabušeném pardubickém kádru si dvoumetrový pořízek dlouho hledal uspokojivou roli a dočkal se. Věděl, že musí zastat černou práci, své místo v sestavě mezi o chlup šikovnějšími hráči odmakat. Během zlatého play off 2012 dal čtyři góly, což byl velmi slušný počin. Ještě před osmi roky hrál slovenskou extraligu za Nové Zámky. Že se o sebe dokáže postarat i po kariéře, dokládá jeho současná profese. Úspěšně se věnuje výrobě sádrokartonu a všemu, co s jeho využitím souvisí.
Pavel Hynek
trenér, 56 let
S Dynamem získal svůj třetí extraligový primát, ovšem první v pozici hlavního kouče, předchozí utržil po boku Václava Sýkory (2002) a Františka Výborného ve Spartě (2000). Radost z dobře odvedené práce Hynkovi dlouho nezůstala, v listopadu následující sezony byl z Pardubic odvolán, když jej nahradil Mojmír Trličík, pro změnu předtím vyhozený z Vítkovic. Ovšem ani ten na Hynkově místě dlouho nevydržel. Hynek posléze nahrazoval v Liberci Filipa Pešána, následovala štace ve Slavii, v Hradci, ruském Soči a pak už přišla manažerská pozice v Litvínově, kde je dosud.
Ladislav Lubina
trenér, †54 let
Legenda pardubického hokeje, hokejový kumštýř, ale také průšvihář. Prožil pozoruhodnou aktivní kariéru, po níž se začal věnovat trenérské profesi. Bohužel míval i problémy se zákonem, v roce 2008 způsobil nehodu, při níž zemřel otec fotbalisty Vratislava Lokvence, od nehody utekl a vyvázl s dvouletou podmínkou. Vrátil se k hokeji, ovšem od fanoušků to často na tribunách schytával. Vedle Pardubic trénoval Kometu, Slavii, Nové Zámky, kazašský Pavlodar, Prostějov a další kluby. V září roku 2021 po ročním boji s nádorem na mozku zemřel.