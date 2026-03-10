Plechovky jako lístek k vítězství. Radegast zapojuje fanoušky do hry
Hokejové play-off se rozjíždí a s ním přichází i pořádná nálož emocí, hořkosti a fanouškovské vášně. Pivovar Radegast, neodmyslitelný partner české extraligy, se letos rozhodl po dlouhých patnácti letech potěšit sběratele i běžné „pivaře“. Na trh uvádí limitovanou edici plechovek Rázná 10, která doprovází kampaň s všeříkajícím názvem „Bojovnost se ti podepíše ve tváři“. Tohle play-off ale nebude jen o hokejistech na ledě, do hry totiž vstupují i zaplněné tribuny.
Návrat hokejového designu na plechovky není náhodný. Od konce února se objevují na pultech prodejen po celé republice a mají sloužit jako symbol oddanosti svému klubu. Radegast tímto krokem oživuje tradici, na kterou fanoušci čekali od roku 2011. Tentokrát však nejde jen o vizuální stránku – každá plechovka je vstupenkou do digitálního světa hokejové bitvy, kde hraje hlavní roli věrnost barvám vašeho týmu.
Klíčem k letošnímu fandění je nová soutěžní aplikace. Stačí naskenovat QR kód z plechovky a fanoušek se rázem ocitne v centru dění. Díky rozšířené realitě si může každý „obléknout“ virtuální dres svého klubu a ukázat světu svou bojovnou tvář. Nejde o pouhou zábavu na displeji; výsledky se sčítají a fanouškovské tábory jednotlivých extraligových celků se tak v aplikaci měří v přímém souboji o to, kdo stojí za svým týmem nejpevněji.
Více o kampani Bojovnost se ti podepíše ve tváři ZDE>>>
„V letošním play-off posouváme spojení hokeje a značky Radegast na další úroveň. Každý fanoušek může přímo podpořit svůj klub v souboji s ostatními a navíc vyhrát hodnotné ceny,“ vysvětluje Miloslav Vach, brand specialist Radegastu. Ve hře jsou lákavé trofeje, které rozbuší srdce každého hokejového nadšence: od VIP vstupenek na vrchol sezony až po exkluzivní zážitky spojené přímo s jejich oblíbeným klubem.
Zatímco legendární Radegast Index dlouhodobě sleduje obětavost a tvrdost hráčů přímo v akci, nová kampaň se zaměřuje na „neviditelné“ hrdiny – fanoušky. Ti do hry investují čas, energii i hlasivky, ať už mraznou na stadionu, nebo trnou u televizních obrazovek. Radegast chce letos najít ten nejbojovnější fanouškovský tábor v Česku a náležitě ho odměnit. Atmosféru kampaně navíc podpoří i známý herec a influencer Vojtěch Dvořák, který bude mapovat unikátní příběhy support leaderů z ochozů.
Celá akce startuje 9. března a fanouškovské šílenství v aplikaci potrvá až do 30. dubna, tedy do samotného vyvrcholení bojů o Masarykův pohár. Pro fanoušky se tak otevírá další fronta, na které mohou pomoci svému týmu k vítězství. Letošní vyřazovací boje budou hořké, tvrdé a díky nové digitální platformě také rekordně interaktivní. Otázka je jasná: Ukážete svou bojovnost i vy?