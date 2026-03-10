Olomouc se čertí a cítí křivdu: Chceme vysvětlení! Výhru vzalo video, slavil Třinec
O tom momentu se bude dlouze debatovat, klidně může být pro výsledek předkola rozhodující. Kapitán Olomouce Jiří Ondrušek doručil v 62. minutě druhého utkání v Třinci puk do branky, čemuž ovšem předcházel atak Jakuba Orsavy vůči brankáři Marku Mazancovi. Vypukla dvojitá diskuze sudích u videa, Hanáci slavili, pak zase naštvaně mířili na střídačku. „Je to klasický gól ze hry, někdo mi musí říct vysvětlení," čertil se hostující trenér Róbert Petrovický po pádu 2:3.
Vítězný gól nakonec padl v čase 66:22 a z třinecké hole. Ondřej Kovařčík procedil kotouč mezi betony gólmana Matěje Machovského. Olomoučtí ještě žádali možnost trenérské výzvy na ofsajd, který se podle dostupných záběrů neodehrál. Rozhodčí ovšem selhali, když jasnou gestikulaci hostující lavičky vůbec nezachytili, pak se odvolávali na vypršení předepsaného limitu.
„Nevím, z jakého důvodu nám to nebylo umožněno, to už se nedozvíme, proč jsme nemohli. Myslím, že ofsajd nebyl, ale zkusit jsme to mohli,“ mrzelo střelce Jakuba Navrátila.
Ještě víc Kohouty nicméně rozdráždil moment po Ondruškově brance nebrance v nadstavbové části. Muži v pruhovaném nejprve ukázali na klec s tím, že situaci si ještě prohlédnou u obrazovky. Zkoumali, zda puk přešel čáru, což však bylo zjevné už z reálné situace. Poté, co arbitři potvrdili platnost gólu, šli hosté oslavovat důležitý skalp a srovnání sady.
Jenže euforie trvala jen krátce. Domácí strana si okamžitě vzala výzvu, aby prokázala nedovolené bránění Orsavy proti gólmanovi Mazancovi. Sudí dali Ocelářům zapravdu, duel se znovu rozbíhal za stavu 2:2. Moravané se s psychickou ranou nedokázali srovnat a v sérii už ztrácí 0:2 na zápasy.
„Řekl jsem si svůj názor. Hráč jde do branky, druhý přijede, dorazí puk. Nevím… Je tam pohyb bránícího, který našeho trošku dotlačil. Věřím, že vysvětlení dostaneme, je to za námi. Další zápas bude vyhrocenější. Musím říct, že jsme pohybově byli lepší, skvělý výkon. Trošku nás zpomalovala oslabení,“ obořil se do rozhodčích kouč Petrovický, přičemž poslední větu zopakoval třikrát.
Oceláři se vcelku pochopitelně s kriticky důležitým výrokem ztotožňovali. „Musím pochválit realizační tým, byli jsme si jistí. Nedovolené bránění gólmanovi bez našeho kontaktu. Čekali jsme, že výrok přijde automaticky, byli jsme přesvědčení,“ říkal jasně kouč Boris Žabka.
Největší třinecká starost se mohla týkat počínání beka Mariana Adámka. Pravou rukavici položil na Orsavova záda, což si mohli sudí teoreticky vyložit jako hlavní důvod, proč pak Mazanec skončil na ledě. Zadák Ocelářů, který jinak odehrál parádní part se třemi asistencemi, ovšem nepochyboval.
„Doufal jsem. Orsi se mi tam natlačil, ze začátku jsem se ho trošku dotknul, ale potom jsem ho pouštěl, viděl jsem, že ho nemám. Neměl žádnou snahu se Mazimu vyhnout, dobře posouzené od rozhodčích,“ nepřekvapil Adámek.