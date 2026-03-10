Varům pomohla smršť a šťastné odrazy. Abdul: Spadlo jim tam všechno, ale...
Po fantastickém vstupu do druhé třetiny prchla Energie o tři góly. Vítkovické bití na poplach změnilo ráz utkání, hosté se dostali na dostřel. Oslabení však nejsou silnou disciplínou ostravského celku. Dvakrát inkasoval, podruhé z toho byl zlomový čtvrtý gól. Karlovy Vary po vítězství 5:2 urvaly v předkole druhý bod. „Jsem rád, že jsme to zvládli. Ale další zápas začíná zase 0:0. Musíme to hodit za hlavu,“ řekl po utkání kapitán Jiří Černoch. Pavouk play off extraligy ZDE>>>
Přesně takový moment domácí potřebovali. Při parádní kombinaci na jeden dotek našel Jiří Černoch křižně v jasné pozici Davida Šťastného. Tomu pak nezbylo, než za jeho přihrávku smeknout. Jeho druhý gól v zápase Vítkovice zlomil. Ve chvíli, kdy skóre začínalo povážlivě připomínat přesýpací hodiny.
„Všichni víme, že přesilovky a oslabení rozhodují zápasy. Těší nás, že jsme z nich dali dva góly, ohromně nám to pomohlo. Musíme pracovat dál a věřit, že nám tam góly budou padat dál,“ povídal Černoch, který sám otevřel skóre v početní převaze po krásné ráně z levé strany.
Začátek kopíroval první duel série. Znovu spíš opatrný, málo střel. Pohyb a rychlost Karlových Varů proti odstoupené obraně Vítkovic a zodpovědné hře dozadu. Po první přestávce však přišla smršť. Vary za čtyři a půl minuty od zahájení hry třikrát skórovaly. Pomohly jim přitom i šťastné odrazy. Při druhém gólu dopadl puk po Jiskrově nahození přímo před Šťastného a ten pálil do odkryté brány.
Abdul: Neskládáme zbraně
Potřetí zahřmělo, když byl Haralds Egle faulován, padl na kolena a zpoza branky hledal před brankou Petra Tomka. Puk trefil do nohy vítkovického beka Wesleyho a od brusle dalšího obránce Demela změnil směr do branky. Kdyby tohle chtěl někdo provést úmyslně, musel by být jedině mistrem v biliáru. Dominik Hrachovina pak utekl do kabiny a vystřídal ho Lukáš Klimeš, který chytal naposledy v polovině ledna, dva měsíce byl bez ostrého zápasu.
„Spadlo jim tam všechno, dohánět třígólovou ztrátu je složité a stojí to hrozně sil. Ale neskládáme zbraně,“ prohlásil útočník Jindřich Abdul. Vítkovičtí po hororu v úvodu druhé části zkoprněli. Ale vzchopili se, přitvrdili a snížili na rozdíl jediného gólu. Šťastného přesilovkou zásah byl ranou do týla. Výpad Robertse Mamčicse, který se po návratu z trestné lavice řítil na Klimeše jako tank, načež po nárazu Wesleyho skončil i s pukem v síti, rozhodčí po přezkumu rozhodčí správně uznali.
„Nevím, z jakého důvodu jsme najednou si mysleli, že to za stavu 3:0 půjde úplně samo. Naopak Vítkovice věděly, že nemají co ztratit, začaly jezdit a nás podržel Frodo (Dominik Frodl). Bylo důležité, že jsme nedostali víc gólů. Tyhle výpadky nás můžou stát zápasy,“ vracel se Černoch. Vary vedou v sérii 2:0, ale tohle bylo varování pro příště.