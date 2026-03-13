Jágr exkluzivně: Rozhodlo, že Bůh spojil naše cesty s Drastilem. Chválí Plekance, bude hrát dál?
Hokej sleduje zpovzdálí. Už ne jako legendární hráč, ale z pozice spolumajitele. Jaromír Jágr (54) se v posledních týdnech veřejně nevyjadřoval, ale pro iSport udělal výjimku. V exkluzivním rozhovoru kvituje, že Bůh spojil jeho cestu se současným většinovým vlastníkem Tomášem Drastilem a chválí někdejšího dvorního centra a dnes kouče Tomáše Plekance. Ale nebýt právě jeho výdrže a správného načasování prodeje, v Kladně už by se dávno hrát nemuselo… „Vážím si, že jsem to držel tak dlouho,“ hlásí nejslavnější český sportovec. A muž, jenž Kladno udržel při životě.
I když přibral osm kilogramů, vypadá neustále fit. Chodí si sám trénovat, udržuje se, ale realisticky připouští, že současný hokej už není pro něj. „Kdybych věděl, že jsem i ve svých letech génius, který přijde a rozhodne, mrzelo by mě, kdybych nehrál. Ale jsem soudnej,“ hlásí druhý nejproduktivnější hráč v historii ligy. Mluví i o tom, jak ho těší pozitivní ohlasy na jeho autobiografii JÁ68.
Čtvrteční kladenskou výhru nad pražským kolosem slavil na několikrát, protože rozhodčí dvakrát šli k videu. Až napotřetí mohl vyskočit z křesla a zařvat si: „Je to tam!“ Na ledě se ukázal při zápase naposledy v prosinci.
Jak aktuální kladenské vzepětí sledujete?
„Nejdůležitější na tom všem bylo, že Bůh spojil naše cesty s Tomášem Drastilem. Kdyby se to nestalo, tak nejsme v téhle pozici. Nemá cenu si namlouvat něco jiného. Můžeš mít nejlepší ajťáky, počítače, ale pořád k tomu musíš mít elektriku, abys ten supercomputer mohl zapnout. A tu energii právě dává Tomáš (Drastil). Jemu patří největší dík a znovu musím zopakovat, jak jsem rád, že se naše cesty spojily.“
Díky patří i vám, že jste hokej vůbec v Kladně udržel.
„Toho si vážím, že jsem to dokázal držet tak dlouho… Nakonec se ukázalo, že všechno má svůj čas. Kdybych to prodal někomu jinému, třeba by se to mohlo dostat do jiného města. Nejdůležitější bylo vydržet, než přijde někdo schopnější, který to posune dál. Když půjdeme do Bible, já jsem takový Jan Křtitel předtím, než přišel Ježíš.“
Rozhovor pokračuje pod infografikou
Myslíte majitele Drastila?
„Ano. Ten to potom poslal dál. Dal do toho peníze a všechno posunul.“
Ale nebýt vás, klub mohl být dávno v jiném městě.
„Já o tom nechci mluvit, protože lidi si ani nedovedou představit, jak to bylo pro mě těžký. Já jsem pořád hokejista. Miluju hokej. Nechtěl jsem se toho vzdát, chtěl jsem pořád hrát. Všichni říkají, jak jsme hráli dole… O.K., beru to. Ale podívej se kolem, kolik klubů už v extralize nehraje vůbec. A byly na tom tisíckrát líp než my. Slavia, Jihlava, Zlín, Vsetín. Ona to opravdu není sranda. Ale beru to tak, že všechno je, jak má být. Jsem hlavně rád za Tomáše (Drastila). Jak se daří a v osmifinále zatím hrajeme skvěle se Spartou. A je super, že do toho Pleky (Tomáš Plekanec) šel. On je v tom celém po Tomášovi nejdůležitější.“
Pleky má ohromný respekt
V čem je jeho největší síla?
„Má odehráno tisíc zápasů v NHL, což je neskutečné číslo. Má spoustu energie, což měl už i jako hráč. Právě to jsem na něm obdivoval nejvíc. Já jsem ani nechápal, jak to dělá. Když měl na starost děti, dokázal se o ně