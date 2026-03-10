Motor srovnal sérii s mistrem, Klouček zářil. Čihák nechápal rozhodnutí sudích

Předplatné

Vynikající zápas ve výborné kulise skončil euforií pro Motor a sklopenými hlavami na straně Komety. Druhý duel předkola extraligového play off urvaly České Budějovice 2:1 po nájezdech, rozhodující měl na svědomí Jan Štencel. Odehrává se raritní série, všechny góly zařizují defenzivní hráči. Výhra Jihočechů jde i za výtečným Milanem Kloučkem v brance. Třetí duel je na programu ve čtvrtek v Budějovicích. Pavouk play off extraligy ZDE>>

Předkolo Komety s Motorem by se dalo zatím nazvat sérií „bek to bek“, všech pět gólů v celé sadě obstarali obránci, navrch přidejte šestý v nájezdech. Co se po pondělní partii považovalo za nevšední úkaz, pokračovalo i den poté. Čekalo se, zda se ve hře prvně trefí Jakub (Flek), místo něj zařídil gól Kubíček. Jménem Šimon. Ten z Motoru. A po něm vyrovnával Marek Ďaloga, pátý defenzivní hráč ve střeleckém zápise.

Kometa se do soka pustila s patřičnou vehemencí od prvních minut a Milan Klouček měl dost práce, aby své kumpány ochránil od inkasování, některé zákroky byly zatraceně důležité. Motor se dostával do tempa pomaleji, jakmile se však poprvé usadil v útoku na delší čas, skóroval. Zapomenutý zadák Šimon Kubíček na pravém křídle stihl zamířit a švihem pod horní tyčku překonal Aleše Stezku.

Hosté přežili v první části obě oslabení a v kabině si znovu připomínali, že další tresty už nejsou možné. Plán se dařil, navíc s bonusem rovnou tří přesilovek. Tady právě nastala chyba, tady měli hosté přidat druhý gól. Taková nabídka se v play off musí aspoň jednou proměnit. Tím si hosté ztížili pozici.

Hala nadávala rozhodčímu

Místo toho udeřilo na druhé straně, jak jinak po ráně beka… Marek Ďaloga v den 37. narozenin napodobil Kubíčkův gól. Ale pak to přišlo – výzva trenéra Čiháka. Zdálo se, že Jihočeši budou stejně jako v pondělí úspěšní, když reklamací přišel o gól Adam Zbořil. Stejný hráč byl vyloženě na hraně ofsajdového prohřešku, hlavní sudí však nenašli prokazatelný záběr o postavení mimo hru. To značí jediné: potvrzení branky bez dvouminutového postihu pro Motor. Kouč Ladislav Čihák nechápal. „Viděl jsem záběr, že to ofsajd byl. Rozhodčí asi zřejmě měli lepší záběry, já to musím respektovat,“ řekl k tomu po utkání.

Duel se postupně měnil v lehkou bramboračku a vyprodaná aréna spílala sudímu Hradilovi. To když po krosčeku na Filipa Krále vyloučil i napadeného za údajné simulování. Už předtím Kometa musela čelit oslabení při trestu Tomáše Zohorny za podklouznutí Pavla Pýchy. V dalších minutách už se situace víceméně uklidnila.

Na obou stranách se překonávali oba gólmani, Klouček se blýskl famózním zákrokem v 54. minutě proti ráně Šimona Stránského. V tu chvíli jste si řekli, že tohle je jeho zápas. A byl!

V nájezdech postupně vychytal Adama Zbořila, Jakuba Fleka, Andreje Kollára, Šimona Stránského a nakonec i Kristiána Pospíšila.

Kloučkův protějšek zkazil radost Michalu Bulířovi, Nicku Olesenovi, Brantu Harrisovi a Róbertu Lantošimu. Ve čtvrté sérii však nestačil na bekhend šikovného Jana Štencela, jenž korunoval z osobního pohledu velmi vydařenou sezonu.

