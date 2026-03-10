Drama na Spartě: Plekanec se poprvé chtěl vrátit na led. Jsem na tým hrdý, říkali oba trenéři
Stáli u velikého kráteru a povážlivě se nad něj nakláněli. Hokejisté Sparty ve druhém utkání předkola play off proti Kladnu ztráceli už o dva góly, ale velikou střeleckou převahou si došli pro vyrovnání. Fantastický Adam Brízgala po 80 minutách plných dřiny neuspěl až v nájezdech. Série se za stavu 1:1 přesune ve čtvrtek na led Rytířů a oba hlavní trenéři si ji pochvalují. „Byla obrovská sebedůvěra hráčů v sebe sama a v mužstvo, že to přijde. Moc velký dík do kabiny. Jsem na mužstvo hrdý,“ prohlásil šéf sparťanské lavičky Jaroslav Nedvěd.
Bylo to velké téma prvního zápasu. Matný výkon Sparty, hrozivý kolaps v přesilových hrách a neschopnost vypořádat se s absencí dvou elitních centrů. Před odvetou vypadala sparťanská sestava o kousíček veseleji. Zpět na střed první formace se vrátil Kanaďan Devin Shore, jemuž v základní části klapala souhra s Filipem Chlapíkem a Michalem Řepíkem. „Jak myslíte, že nám jeho návrat pomohl?“ reagoval Nedvěd na otázku na tiskové konferenci.
„Hodně moc. Spojuje jakoukoliv lajnu. Má velké zkušenosti z NHL, klasický centr, který ví, kde má být. Důležitý hráč,“ dodal vzápětí.
Kanadský centr chyběl ze zdravotních důvodů, do druhého zápasu už se odhodlal nastoupit. Riziko nebylo podle kouče přehnaně velké. „Spíš to bylo… Jako neuspěchat, neuškodit. Dneska už byl moment, kdy bylo potřeba jít malinko za hranu rizika. V pohodě, není to život ohrožující zranění. Je to play off, hraje se i přes bolest,“ říkal Nedvěd.
Výkon v plnější sestavě si pochvaloval. Sparta byla od úvodu aktivnější, místy platonický tlak postupně proměnila v drtivý nápor. Adam Brízgala čelil 57 střelám a ze hry inkasoval jen dvakrát. Ještě předtím ale dvakrát lovil puk z branky Jakub Kovář. Oproti pondělí dostal přednost před Josefem Kořenářem a v závěru první části nedosáhl na ránu Martina Janduse.
Pražané pak tlačili, chtěli vyrovnat, ale v přesilovce dorážel do odkryté sítě Samuel Vigneault. Rázem byla Sparta nad propastí a reálně jí hrozilo, že bude krok od vyřazení v předkole. „Chtěli jsme tlačit, věděli jsme, že jsme dole 0:1 a potřebujeme vyhrát. Byl to pro nás klíčový zápas. Bohužel jsme se dostali zase dolů v zápase, ale jsem neskutečně hrdý na mužstvo, jak to nevzdalo. Nebylo jediné negativní slovo na střídačce, jediný negativní pohled, jak to někdy bývá. Tlačili jsme a nebylo by reálné, abychom gól nedali,“ vyprávěl sparťanský kouč.
Plekanec se přes porážku usmíval
První radosti se dočkal ještě ve druhé třetině, kdy šťastným odrazem o Brízgalova záda snížil Mikael Seppälä. Ve třetí části vyrovnal Ronald Knot a zápas šel znovu do prodloužení. V něm domácí mačkali kladenské pětice, na maskovaného fantoma však nevyzráli. Brízgala neuspěl až v nájezdech, kdy nechytil ani jeden ze tří sparťanských pokusů.
„Chytil strašně moc šancí, má za sebou výbornou sezonu. Prostě mu to tam propadlo. Podržel nás neskutečně v zápase. Díky němu jsme tam, kde jsme,“ zastával se gólmanské jedničky trenér Kladna Tomáš Plekanec.
Přes porážku mu na tváři probleskl úsměv, předvedená hra Rytířů mu dělala radost. „Skvělý zápas, od kluků neskutečně ubojovaný. Odehráli neuvěřitelně obětavý zápas. V čele s Brizym. Jsem na ně neskutečně hrdý, jak to odehráli, jak bojovali se vším, co jim přišlo do cesty,“ prohlásil a připustil, že měl nutkání se na led sám vrátit.
„Je zážitek, když vidím kluky, jak bojují, jak skáčou do střel. Co jsem skončil, nikdy jsem úplně neměl chuť se vrátit, teď mě to poprvé přepadlo. Říkal jsem si, jaké mají štěstí, že tohle můžou podstoupit a po takové době na Kladně,“ říkal bývalý vynikající centr.
Série se ve čtvrtek přesune za stavu 1:1 na zápasy do Kladna, kde také může skončit. Pokud se výhry znovu rozdělí, rozhodne se opět na ledě Sparty. „Kdybys mi řekl prvního ledna, že tady budeme sedět za stavu 1:1 a pojedeme domů, budou rozhodující tři zápasy a z toho dva doma, myslel bych si, že ses zkáznil. Kluci hrají neskutečně. Skvělé dva zápasy,“ chválil Plekanec.