Ďaloga si dal gólový dárek. Ale co ty nájezdy? Škoda, chlapci se snažili, řekl
Ráno mu v kabině spoluhráči i trenéři popřáli k 37. narozeninám a o pár hodin později si nadělil Marek Ďaloga dárek v podobě gólu do sítě Motoru. Krásného. Ta rána mu fakt sedla, zapadla milimetrově pod horní tyčku. Ale radost z ní měl jen v daný moment. Na konci ne. Výhru si totiž odvezli na jih Čech hosté. „Nevěšíme hlavy,“ ujistil zadák Komety po druhém duelu předkola play off. Série je 1:1 na zápasy a přesouvá se na jih Čech. Pavouk play off extraligy ZDE>>>
Jihočeši v poslední třetině i v prodloužení vypadali o něco živěji. Šly jim nohy, dostávali mistra pod tlak. Rozhodly nicméně až nájezdy a v nich domácí střelci neuspěli. Ani jeden z pěti střelců nenašel recept na dlouhána Milana Kloučka, který ucpal všechny dírky v brance a ošálil i specialisty Kristiána Pospíšila s Adamem Zbořilem. Ti zvolili alternativní řešení, evidentně ve snaze gólmana zaskočit, přijít s něčím novým.
Všechny týmy v extralize se mají navzájem přečtené, trenéři gólmanů nachystají svým svěřencům „notičky“, jak vyzrát na obávané nájezdníky druhé strany. „Dokážou si to načíst, rozhodují detaily. Chlapci se snažili, škoda. I oni měli s naším brankářem problémy. Oba chytali perfektně,“ zmínil Ďaloga.
„Motor dal o gól víc a vyhrál. Nevěšíme hlavy, jedeme k nim s tím, že uspějeme. Zápasy jsou úplně vyrovnané, stejně jako ostatní série. Trenéři mají přečtené systémy, je strašně těžké dostat se do útočného pásma,“ dodal.
Ďaloga: Výzva? Řekl jsem si, že...
Jak může šampion odstranit z cesty jihočeský balvan? „Musíme ještě zapracovat na přesilovkách, abychom si jimi víc pomohli. Máme na to hodně kvalitních hráčů,“ upozornil zkušený obránce, který po sezoně míří zpátky na Slovensko. Ve svém posledním play off v české extralize maká nadoraz, drží defenzivu Komety.
Tentokrát k tomu přidal i gól. „Bylo to hezky trefené, ale ten gól nepřinesl body,“ posteskl si. „Šance mám v každém zápase, ale nepadá to tam.“
Stejně jako v prvním utkání zkoumali rozhodčí gól mistra na záznamu. Uznají, neuznají? V pondělí kvůli ofsajdu Adama Zbořila jeho trefu odvolali. O den později Ďalogovi posvětili, byť se znovu řešil možný Zbořilův ofsajd. Sudí nicméně nenašli průkazný záběr o provinění, takže gól na 1:1 platil. „Já jsem to vůbec neviděl,“ pokrčil rameny bek. „Řekl jsem si, že to bude tak, jak má být. Soupeř má nahoře videotrenéra, je to dneska všude ve světě. Jde v podstatě o dalšího hráče. Zkouší to, od toho to je. Když uspějí, hned přehodí flow na druhou stranu. Pokud ne, máme gól a přesilovku my,“ líčil Ďaloga za stavu 1:1 na zápasy.
Pokračuje se ve čtvrtek a v pátek na jihu Čech.