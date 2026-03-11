Virtuální návštěva nové arény Dynama: Wow efekt, kruhová šatna, kapacitou trumfne Montreal
Neklade si malé cíle. „Postavíme jednu z nejmodernějších a největších arén na světě, která se stane ikonickou stavbou Pardubic reprezentující město, kraj i Českou republiku,“ vyhlásil majitel pardubického Dynama Petr Dědek a nechal vypracovat projekt jedné z největších hokejových hal na světě. Novináře nyní poprvé do chystaného stánku pozval, byť zatím jen ve virtuální podobě. „První pohled byl neskutečný,“ prohlásil Petr Dědek mladší, člen dozorčí rady Dynama.
Přichystali obrovsky ambiciózní projekt, jak nasvědčovaly už plány na papíře. Velkolepost připravované pardubické arény se naplno ukázala i ve virtuální realitě. Dynamo novináře poprvé pozvalo dovnitř do MHAP (Multifunkční hokejové arény Pardubice), která se má stát jedním z největších hokejových svatostánků na světě.
„Víme, že jsme nekomunikovali komplet, ale má to svoje důvody. Teď uvidíte, že s tím, co ukazujeme, už je to ve stadiu, že to stojí za představení. Už je to ve fázi, kdy to ukazuje reálnější pohled na to, že se vize zhmotní a takhle to bude vypadat,“ popisoval nachystanou prezentaci Petr Dědek mladší.
„Najednou vidíte, co bude stát, před vámi, dokážete se v tom procházet. Pro představivost lidského mozku je to mnohem snazší varianta, jak uvést nějakou vizi do reality,“ dodal. A první krok na tribunu, byť jen s brýlemi pro virtuální realitu na tváři, opravdu přinesl kýžený wow efekt.
Pozvaným hostům se poprvé naskytl pohled na samotnou arénu, vedlejší malou halu, parkovací dům, přilehlý hotel i celou městskou čtvrť, jež by měla v budoucnu vyrůst okolo nového domova Dynama. Z hokejového pohledu je pochopitelně srdcem projektu samotná aréna.
„Nebudeme předbíhat. Ale dokážu si představit, že se tam přebírá pohár, že se tam slaví s extraligovým titulem. Fantazii se meze nekladou. Když se na to koukám z pohledu fanouška, i s tím, že mám pohled do zákulisí, hrozně se na to těším,“ netajil se Dědek mladší s výhledem k plánované hale.
Na hokejové zápasy pojme přes 22 tisícovek diváků, kapacitou trumfne i slavnou Bell Centre v Montrealu. Na koncerty se do haly vejde ještě o téměř čtyři tisícovky návštěvníků více. „Samozřejmě jsme realisti. Co se týká kapacity, počítáme s tím, že poslední patra budou uzavíratelná. Tak, aby nám vznikla kapacita okolo plus minus patnácti a půl tisíce lidí. Víme, že o některé zápasy extraligy v průběhu sezony je nižší zájem,“ prozradil Dědek mladší.
Zápasy i ve staré hale. Co financování?
V minulých měsících se objevily informace, že by Dynamo i po vybudování nové haly mělo část zápasů hrát ve stávajícím domově v enteria areně. Právě kvůli nižšímu zájmu o některá utkání. Člen dozorčí rady klubu ale o detailech zatím mluvit nechtěl.
„Nerad bych předbíhal. Pro nás je důležité teď projít proces, abychom mohli stavět, aby se mohlo kopnout do země. V ten moment jsme schopni říct, víme, že to dokončíme v tomhle termínu. Technologicky už to propočítané máme včetně rezervy. Až v moment, kdy začneme stavět, jsme schopní narovinu říct, že to bude tolik zápasů ve staré hale,“ vysvětloval.
Nová aréna má vyrůst na severovýchodním okraji města na místě staré komunální skládky. V hale bude nainstalována obří kostka, autoři projektu slibují výhled na celé hřiště ze všech míst na tribunách. Představili i několik zajímavých prvků. Kruhová kabina pro domácí tým, centrální náměstí před arénou, fasáda měnící barvy podle události, veliká obrazovka na parkovacím domě a schody k hale z LED displejů.
VIP hosté si ze speciálního proskleného salonku budou moci užít dokonce unikátní pohled na hokejisty. Právě okolo nich po chodbě budou hráči procházet při cestě z kabin na led, kde se budou odehrávat zápasové bitvy.
Než na ně dojde, čeká ještě Petra Dědka a jeho tým vyjednávání, papírování a pak dlouhá stavba. Investorem arény bude společnost DD Invest a prozatím se počítá s náklady zhruba 10,5 miliardy korun. V předchozích měsících se jednalo o městské dotaci 30 milionů korun ročně po dobu 20 let a také o možnosti, že by radnice zaplatila likvidaci staré skládky. Podle posledních informací ale zůstane financování kompletně v rukou soukromého investora, tedy Petra Dědka a jeho společnosti. Definitivně by měli zastupitelé rozhodnout na konci března.
„Město připravuje podklady na březnové zastupitelstvo. Předmětem bude schválení plánovací smlouvy, dohody o skládce a dohody o veřejných funkcích, které by měl investor městu v rámci svého záměru garantovat. O finanční podpoře projektu město nejedná,“ citoval iDnes mluvčí pardubického magistrátu Ivanu Dolanovou.
Petr Dědek mladší ani nikdo další při prezentaci arény nechtěl o financování mluvit. Na podobné otázky by měly zaznít odpovědi během tiskové konference v příštím týdnu.
Multifunkční hokejová aréna Pardubice
Doba stavby od zahájení
3,5 roku
Počet pater
11
Kapacita pro hokej
22 268 diváků
Kapacita pro koncerty
až 26 000 diváků
Kapacita VIP prostor
3500 osob
Počet kiosků
69
Kapacita malé arény
2 800 diváků na sezení
Parkovací dům
2 020 míst