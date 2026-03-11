Prořídlá Sparta se trápí: minus šest hráčů! Zachraňují ji posily, Kladno řeší detaily
Vězeli po pás v průšvihu, ale stačili se vyhrabat. Hned v prvním duelu předkola přišel šok, porážka v prodloužení. I ve druhém byla kladenská brána pro sparťany dlouho uzavřená, prohrávali už o dva góly. Ztrátu však dohnali a v nájezdech vyrovnali stav série. „Výkon přesně podle mého gusta. V prvním utkání to v některých momentech nebylo úplně na sto procent. Tak na devadesát, což je na kvalitního soupeře málo,“ vyjádřil se trenér pražského týmu Jaroslav Nedvěd.
Kladno se prosekalo do extraligového play off po třinácti letech. V předchozích sezonách se Rytíři třikrát po sobě zachraňovali v baráži, ještě předtím spadli a zase se mezi elitu vrátili. V tomto ročníku začalo svítat až s nástupem Tomáše Plekance na střídačku koncem minulého roku. Vyhráli jedenáct ze 17 zápasů, vyrostl z nich soupeř, jakého si nikdo nepřeje. Proti favorizované Spartě náležitě předvedli proč.
„Jsem na hráče neskutečně hrdý, jak to odehráli, jak bojovali se vším, co jim přišlo do cesty,“ chválil Plekanec. „Kdybyste mi řekl prvního ledna, že tady budeme sedět za stavu 1:1, pojedeme ze Sparty a budou před námi rozhodující tři zápasy, z nichž dva sehrajeme doma, myslel bych si, že jste se asi zbláznil. Ale kluci hrají neskutečně. Skvělé dva zápasy, takže spokojenost,“ odpověděl po dvojutkání v pražské O2 Areně na dotaz, co tomu všemu říká.
Sparta do poslední chvíle bojovala o účast v elitní čtyřce. Zápas posledního kola na ledě Pardubic však nedokončili první dva centři Michael Špaček a Devin Shore. Prořídlá soupiska pražského týmu pro úvodní bitvu předkola s Filipem Kuťákem a 41letým Jakubem Klepišem z prvoligové zálohy v Litoměřicích vzbuzovala údiv a zároveň otázky, co se děje.
V útoku mezitím vypadli ještě Sebastian Vesalainen, Ondřej Najman a když přičteme Jana Eberleho a Janiho Lajunena, který zůstal dlouhodobě mimo hru, byla Sparta v přední linii minus šest hráčů. Operace po zásahu pukem odstavila obránce Dominika Mašína, naopak rovnou na play off se vrátil Jakub Krejčík.
Pražané v základní části využili čtvrtinu přesilovek, od nástupu Jaroslava Nedvěda a jeho štábu se pohybovali dokonce kolem třiceti procent. Kladno mělo zase nejlepší oslabení. Rozbité speciální posádky mohly být zčásti taky odpovědí, proč Sparta v sérii s Rytíři ani jednou nevyužila přes 21 minut početní výhody. A taky proč play off nepřineslo hodokvas jako vzájemné zápasy dlouhodobé soutěže, v nichž padlo pokaždé aspoň devět branek.
Sparta se trápí. Ale…
Pořád platí, že Kladno může a Sparta musí. Jenže se trápí. Ve druhém utkání zapálily její pochodeň posily last-minute. Ronald Knot se vrátil ze Švédska. Toužebně očekávaný Mikael Seppälä po vleklých zdravotních potížích naskočil v závěru základní části a pro obranu je obrovskou vzpruhou.
„Věděli jsme, že jsme dole 0:1 a potřebujeme vítězství, poněvadž prohrávat o dva zápasy není ideální pozice pro výhru v sérii. Jsem neskutečně hrdý na mužstvo, jak to nevzdalo, Na střídačce nepadlo jediné negativní slovo, nebyl tam žádný negativní pohled, frustrace, jak to někdy v takových momentech bývá. Byla cítit obrovská sebedůvěra, že to přijde. Jakmile jsme dali gól, trošku to z nás spadlo. Tlačili jsme dál a otočili. Velký dík do kabiny,“ komentoval kouč Nedvěd.
Každý detail hraje roli. Rytíři zavítali do Prahy den předem. Ubytovali se vedle O2 Areny. Do Kladna se nevraceli, aby se vyhnuli cestování, které se ve všední dny může protáhnout. Další dvě utkání hrají doma. Sparta musí věřit dál. Série, která by začátkem roku vypadala jak sci-fi, je otevřená.