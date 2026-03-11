Šéf sudích vysvětlil výroky v Třinci: Byly správné, Olomouc to zkusila. Poučí se liga?
Dosud poklidná série hokejistů Třince s Olomoucí na sebe po úterním večeru přitáhla řadu očí. Mohla za to ventilovaná zloba hostů, kteří nechápali správný výrok sudích od videa. O rozhodnutí druhého mače, v němž výsledkem 3:2 v prodloužení opět slavili Oceláři, se do značné míry přičinila situace z času 61:11. Jiří Ondrušek dal uznaný, pak znovu potvrzený a nakonec odvolaný gól Hanáků, přičemž vše bylo podle manažera rozhodčích Vladimíra Pešiny plně v souladu s předpisy.
Sled událostí z kraje 62. minuty přinesl veletoč rozporuplných pocitů. Otázkou je, zda mu šlo předejít jiným nastavením extraligových pravidel, neboť zcela jistě ovlivní vyznění celé série. Muži v pruhovaném Antonín Jeřábek a Filip Vrba nicméně v rámci nastaveného kodexu nepochybili.
Po první kontrole u obrazovky, kdy bylo tématem dosažení trefy do posunuté branky, nejprve běsnili domácí fanoušci. Po opětovném potvrzení olomoucké trefy zasypali kluziště několika předměty, vzduchem letěly dokonce láhve. „Na ledovou plochu byly vhozeny z tribuny plastové kelímky,“ stálo v zápise o utkání.
Olomouc se v té chvíli šťastně sjednotila u svého hrdiny, brankáře Matěje Machovského. S pocitem, že šichta je hotová a série se přesouvá s plichtou na Moravu. Dvakrát ohlášená branka, tak v čem by byl problém?
Jenže třinecká bitva o zvrácení verdiktu tím teprve začala. Hlavní trenér Boris Žabka si až po prvotní kontrole mohl vzít výzvu na nedovolené bránění gólmanovi Marku Mazancovi, jehož zbořil olomoucký útočník Jakub Orsava. A monitor s totožnou situací, avšak průzkumem jiného úhlu pohledu, se spouštěl znovu. Podle pravidel zcela přesně tak, jak měl. Tohle arbitrům nelze vyčítat.
„Dle našeho vyhodnocení se jednalo jak po procedurální stránce, tak co do opakovaného vyhodnocení situace u videa o správná rozhodnutí.