Motor se našel a cítí, že může sundat mistra. Vyplatit se může přísná fyzická doktrína
Z dálky to vypadá, že i přes dočasný smír 1:1 na zápasy je Kometa o krok dál, neboť vyhrála první bitvu po 60 minutách a druhou ztratila až v nájezdech. Řeči o smůle však nejsou na místě, mnohem víc je cítit vzdor hokejistů Českých Budějovic. Jejich úterní představení bylo velice přesvědčivé a provokující sázkaře, uvažující vsadit na postup Motoru. „Věřím, že máme víc natrénováno a že se to v sérii ukáže,“ prohlásil obránce Jan Štencel. Program play off extraligy ZDE>>>
Ve čtvrtek může být hotovo. Ale dál mohou jít oba. Jak obhájce loňského senzačního titulu, tak loni po letní přípravě odepisovaný soubor, jenž sezonu výtečně rozjel, aby po čase zabředl do šedi a dopředu těžko odhadnutelných výkonů. Jihočeši působili rozháraně, skalní fanoušci otráveně, víra v perfektní play off nebyla velká.
Po brněnském úterku je vše jinak, celek kouče Ladislava Čiháka dostal hlad a enormní chuť na zlatou kořist. „Tým šlapal na sto procent, střídačka strašně žila, ten bod jsme si zasloužili, kluci to odmakali,“ chválil Čihák hráče i fans. „Patří jim dík, vnímal jsem je i při velké hlasitosti domácích příznivců. Pozitivně nás podporovali, bylo super před nimi hrát,“ těšilo jej.
Kabina Motoru je rýsující se možností a vzedmutým odhodláním nasáklá. Jde pěkně vidět, že hráči na ledě odevzdávají vše, co v nich je. Na nic se nešetří, v hlavě jsou správně nastavení. Obvykle se tvrdí, že o všem rozhodnou maličké detaily, k tomu přesilovky či oslabení. Jenže základ leží v mentalitě týmu, v jeho vnitřní síle. Pokud tomu dáváte opravdu všechno a jdete úspěchu přímo naproti, štěstí (třeba v detailech) si vás nakonec najde.
Rozprostřená síla i faktor Klouček
U Motoru půjde o to, aby z nastaveného režimu neslevil a také v domácích odvetách rubal na maximum. Jediná myšlenka, že Kometa je načatá, může Bulířovi a spol. vše zhatit. Brno je mimořádně zkušené a dokáže se ve specifičnosti vyřazovací fáze výborně orientovat.
Důležitá věc: Jihočeši točí všechny čtyři útoky a sedm beků, zatímco brněnský trenér Jiří Horáček tři ofenzivní formace. Teď ještě ne, ale pokud by série došla do pátého řezu, více rozprostřená síla může sehrát pozitivní roli pro Motor. Program čtyř duelů v pěti dnech, případně pěti během sedmi dní, některá s prodloužením, může spolurozhodovat.
Nejlepší obránce budějovické sezony si to rozhodně myslí. „Nám se dařilo točit všechny čtyři formace a všechny hrály parádně. Ice time byl rozdělený na všechny lajny víceméně podobně, takže bychom mohli nějaké síly ušetřit. Naopak Kometě by mohly síly ubývat rychleji, pro nás by to mohla být výhoda,“ věřil Štencel.
Článek pokračuje pod infografikou
Další faktor? Milan Klouček. Zejména v úterý se překonával, v brankovišti sršel jistotou. „Kloudy předvedl parádní výkon, počapal strašně moc těžkých střel, kluci na oslabení taky skvělí. Hráli fantasticky, celý tým šlapal, jak měl,“ vyzdvihl zkušený exbrněnský zadák.
Teď jde o to, aby Klouček na brněnský výjezd navázal i doma. Buďte si jisti, že útočníci Komety se už nebudou chtít dívat, jak góly střílí pouze jejich defenzivní parťáci. Doteď trio Libor Zábranský, Jan Ščotka, Marek Ďaloga.
Štencel pro změnu jako jediný skóroval v úterních nájezdech. Teď jeho celek doufá, že se konečně vyplatí Čihákova přísná fyzická doktrína. „Na tohle jsme trénovali celou letní přípravu, celou sezonu de facto. Věděli jsme, o co hrajeme, že play off takové bude. Jsme na to připraveni. Měli jsme víc sil než Brno. Věřím, že máme víc natrénováno a že se to v sérii ukáže…“
Průměrný čas na ledě v zápase série
Čas
Hráč
Pozice
Tým
30:12
Libor Zábranský
o
Kometa
28:43
Jakub Flek
ú
Kometa
28:39
Filip Král
o
Kometa
24:31
Hynek Zohorna
ú
Kometa
24:31
Tomáš Zohorna
ú
Kometa
24:03
Tomáš Cibulka
o
Motor
23:36
Róbert Lantoši
ú
Motor
23:32
Ondřej Vála
o
Motor
23:20
Andrej Kollár
ú
Kometa