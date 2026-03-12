Předplatné

Sport Magazín a Top 100: extraligoví trenéři vybrali nejlepšího hokejistu

Sport Magazín a exkluzivní žebříček nejlepších hokejistů Tipsport extraligy
Jakub Flek z Komet proti Olomouci
Kapitán Dynama Lukáš Sedlák přebírá trofej pro vítěze základní části od Jaroslava Pouzara, podle kterého se pohár jmenuje
Kouč Motoru Ladislav Čihák domlouvá svým svěřencům
Pardubičtí Roman Červenka a John Ludvig se radují z gólu proti Kometě
Kladenský Jakub Konečný a sparťanský Aaron Irving
Už v pátek vychází Sport Magazín a exkluzivní žebříček nejlepších hokejistů Tipsport extraligy. I v sedmém ročníku hlasovali trenéři všech ligových klubů a další experti. Dohromady 30 odborníků seřadilo na svých lístcích vždy 30 hráčů a výsledkem je hitparáda Top 100. Nepropásněte rozhovor s vítězem ankety a jeho plakát. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.

Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:

  • TOP 100
  • Žebříček: nejlepší hokejisté Tipsport extraligy
  • Porota: (nejen) trenéři všech klubů - Pešán, Plekanec, Varaďa & spol.
  • Anketní lístky: 30 seřazených hráčů u každého experta
  • Rozhovor + plakát: vítěz prestižního hlasování
  • Zimák: jak vybírali tvůrci populárního podcastu
  • TV program: všechny sportovní stanice

