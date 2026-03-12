Sport Magazín a Top 100: extraligoví trenéři vybrali nejlepšího hokejistu
Sport Magazín a exkluzivní žebříček nejlepších hokejistů Tipsport extraligy
Už v pátek vychází Sport Magazín a exkluzivní žebříček nejlepších hokejistů Tipsport extraligy. I v sedmém ročníku hlasovali trenéři všech ligových klubů a další experti. Dohromady 30 odborníků seřadilo na svých lístcích vždy 30 hráčů a výsledkem je hitparáda Top 100. Nepropásněte rozhovor s vítězem ankety a jeho plakát. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.
Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:
- TOP 100
- Žebříček: nejlepší hokejisté Tipsport extraligy
- Porota: (nejen) trenéři všech klubů - Pešán, Plekanec, Varaďa & spol.
- Anketní lístky: 30 seřazených hráčů u každého experta
- Rozhovor + plakát: vítěz prestižního hlasování
- Zimák: jak vybírali tvůrci populárního podcastu
- TV program: všechny sportovní stanice