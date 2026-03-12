Olomoucký trenér po vyřazení potvrdil přesun ke konkurenci: Byl to můj poslední zápas
Třinec potrápili ve všech zápasech, ale nesebrali ani jeden. Po porážce 1:2 v prodloužení se Olomoučtí loučí s vyřazovacími boji v extraligovém předkole. A další sbohem se týká jejich trenéra Róberta Petrovického, který podceňovaný mančaft pozvedl a výbornou prací si vysloužil angažmá v Českých Budějovicích. „Byl to můj poslední zápas v Olomouci," neskrýval po závěrečném hvizdu sezony, když Ocelář Ondřej Kovařčík udeřil v oslabení během prodloužení.
Za Kohouty se rval do poslední chvíle. Poznali jste to na momentu z koncovky druhého utkání, kdy se kouč Róbert Petrovický dušoval, že branka na 3:2 z pohledu jeho týmu měla platit. „Osobně musím říct, že s tím pořád nesouhlasím,“ odmítl ustoupit z názoru i po závěrečném mači, který Hanáci nedokázali rozhodnout ani v čtyřminutové přesilovce v nastavení. Teď kouč míří do Motoru, jak s předstihem informoval deník Sport a web iSport.
Platí, že vás ovlivnil neuznaný gól z prodloužení druhého utkání, po němž jste se hodně zlobil?
„Předchozí zápas jsme dostali mimo hlavu. Šli jsme do pokračování série koncentrovaní, byli jsme připravení, soupeř nám ale odskočil. Šance byly na obou stranách, jednu jsme využili. Ve třetí třetině jsme dostali možnosti, které jsme nezužitkovali, což nás mrzí. Série skončila velmi krutě, ale byla dobrá. Samozřejmě nás to mrzí, máme teď hodně myšlenek. Podali jsme dobrý výkon, pracovali jsme, ale bylo to o jednom gólu, jako v každém zápase. Proto soupeř sérii vyhrál.“
Po Ondruškově neuznané trefě jste říkal, že budete potřebovat vysvětlení. Dočkal jste se?
„Jestli to bylo dobré rozhodnutí… Koncentrace nám možná trošku utekla, těžká situace pro všechny. Osobně musím říct, že s tím nesouhlasím. Mám video, že tam byl posun ze strany obránce, náš hráč tím změnil balanc, ale už se vracet nebudeme. Je to můj názor.“
Splnili jste sezonní cíl?
„Bude se to hodnotit s odstupem. Několikrát jsem s vámi během roku řešil, že byla obměna mužstva, přišlo hodně nových hráčů. Dobře jsme se připravili. Měli jsme těžký začátek, ale setřásli jsme ho a rozběhli se do sezony, která do určité doby byla velmi dobrá, získali jsme si respekt.“
I sumo hokejem, jak ho nazval vítkovický trenér Václav Varaďa?
„Každého v lize jsme porazili, soupeři si dávali pozor. Náš hokej byl označován různými názvy, ale byl moderní. Dneska musíte být v soupeřových tvářích, mít hokejky na těle, stát při sobě.“
Ovlivnila vás i zranění v mužstvu?
„Málokdo se mě na ně ptal, měli jsme i těžší časy z tohoto hlediska, ztratili jsme velmi kvalitní útočníky. Vilo Čacho by nám velmi pomohl, stejně tak Roky Macuh. Jsou to hráči ze základní sestavy, udělají velký rozdíl. Nechci na nikoho z marodů zapomenout. Škála hráčů není v Olomouci velká.“
Jaká bude vaše budoucnost?
„Byl to můj poslední zápas v Olomouci. Bylo to krásné a velmi příjemné. Chci fanouškům poděkovat, protože jsou skvělí. Za tři roky, které jsem tu strávil, mi Olomouc přirostla k srdci. Bylo skvělé ji vidět a zažít.“