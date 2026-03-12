Nevím, jestli to smrdělo, my nic necítili, usmál se Zohorna. Kometa má nalito na smeč
Trvalo téměř 180 minut, než se v sérii Komety s Motorem prosadil první útočník. A zrovna Arttu Ilomäki, jenž se kvůli zranění trefil prvně od loňského dubna, kdy čtyřmi góly ničil Pardubice. Ovšem to podstatné hledejte v brněnském brankovišti. Aleš Stezka vyšvihl ve třetím duelu předkola luxusní představení, na němž hosté postavili základy pro možnost páteční smeče do čtvrtfinále play off. Brno srazilo Budějovice 4:2 a dělí jej výhra od postupu. „Řekneme si po zápase,“ pousmál se Tomáš Zohorna. Všechny varianty čtvrtfinále play off 2025/26 najdete ZDE >>>
V táboře poražených nepanovala ve čtvrtek večer ideální nálada. Ale za její vstup do kabiny si hráči mohli sami. Ne snad, že by domácí Kometě góly vyloženě darovali, neudělali však dost pro to, aby inkasování zamezili. Co gól, to kiks, nedoraz či jiný prohřešek. „Rozhodly naše individuální chyby, Kometa si zkušeně počkala,“ pravil kouč Ladislav Čihák.
Zpátky ke Stezkovi. Jestliže po druhém duelu v Brně padaly superlativy hlavně k Milanu Kloučkovi, ve třetí partii respekt zabalený do potlesku letěl k modrobílé jedničce. Vytáhlý gólman na dlouho ucpal bránu a ještě si domluvil spolupráci s tyčkami. Po prvních pěti minutách to za ním cinkalo už dvakrát po pokusech Kubíčka a Holešinského, do toho zlikvidoval další gólové možnosti Harrise či Bulíře. „Alešovými zákroky to celé začalo. Nevstoupili jsme úplně ideálně, Motor měl pár šancí, ovšem Aleš to skvěle pochytal. Postupně jsme rozjeli svou hru a dotáhli to do vítězného konce,“ rekapituloval Zohorna, autor vítězné rány.
Stezka se dostal do ráže a minutu po minutě směřoval k ceně pro nejlepšího hráče. Nebylo co řešit. Hosté sázeli na nutné, do střel nasazovali svá těla a i dalšími způsoby blokovali budějovické rány. Plus trpělivost. Jakmile přišla šance v první přesilovce, hned ji využili. A kým jiným než snajprem Liborem Zábranským, jehož dělovka doletěla pod horní tyčku jako trest špatného seskupení domácího kvarteta. Ačkoli Klouček před sebou neměl clonu, neměl nárok.
Klima na ledě se změnilo, náskok Komety ve spojení se Stezkovou neprůstřelností zvyšoval budějovickou nejistotu. Ta se násobila při sadě nevyužitých přesilovek. Nutno dodat, že tohle je parádní disciplína Komety. „Pochvala pro naše oslabení, máme na to videokouče, který všechno sleduje, dělá nám klipy z posledních zápasů, chodíme na mítinky, snažíme se to vychytat, abychom nedostávali góly. Jsme rádi, že naše úspěšnost trvala tak dlouho. V tomhle chceme pokračovat dál,“ úkoloval Zohorna.
Nedlouho poté, co Motor zaknihoval už devátou nevyužitou početní převahu v sérii, připravili si Moravané neúprosné kudly do zad. Fin Ilomäki po domácí minele u hrazení dostal velký časoprostor k přesnému zacílení. V čase 39:45 bek Kachyňa přišel za brankou snadno o kotouč a spolupráce bratrů Zohornových přinesla klíčovou třetí trefu. Lepší scénář si mistři nemohli přát.
Domácí se postarali o zápletku, když po Lantošiho superstřele přišla minutu před koncem šťastná Ordošova trefa, ale veškeré pochyby rozmetal svoji oblíbenou kratochvílí při power-play Motoru Jakub Flek. „Nevím, jestli to smrdělo prodloužením, my nic necítili, ale bylo to o gól, takže ne úplně příjemné. Semkli jsme se a šli do koncovky s tím, že to umlátíme a povedlo se,“ vrátil se exbudějovický mazák Tomáš Zohorna k posledním okamžikům.