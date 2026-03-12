Chceme Vítkovice, skandoval a pískal kotel. Varaďa: Průběhem to byly tři vyrovnané zápasy
Když neproměníte přesilovku pěti proti třem, nemůžete vyhrát. Známé hokejové zaklínadlo platilo znovu a Vítkovicím ukončilo sezonu. Rozpačitou, neúspěšnou a od ledna opravdu mizernou. Varaďův celek přes předkolo nepřešel, s Energií padl v nejrychlejším možném čase. „Průběhem to byly tři vyrovnané zápasy, proto je nepostup smutný,“ líčil Václav Varaďa po čtvrteční porážce 1:2. Byť alespoň v posledním utkání jeho tým ukázal odhodlání a bojovnost, fanoušci se právem rozčilovali. Všechny varianty čtvrtfinále play off 2025/26 najdete ZDE >>>
Na účast ve čtvrtfinále čekali šestnáct let. Dlouhou šňůru bez výraznějšího úspěchu utnuli karlovarští hokejisté v minulé sezoně, kdy v předkole přemohli Vítkovice v pěti zápasech. O rok později jim stačily jen tři špíly, poradili si i bez ofenzivních opor Ondřeje Beránka a Nicholase Jonese.
„Je specifické, když vám vypadnou takhle důležití hráči. Ještě když jich je víc. O to víc se musíme semknout a bojovat,“ hlásil dvougólový Robin Sapoušek, hlavní hrdina utkání. „Dvakrát čtvrtfinále za sebou je super. My budeme makat dál, trénovat a snad v příštím kole uspějeme,“ přál si čerstvě dvaadvacetiletý útočník.
V domácích utkáních chyběl Karlovým Varům i Janis Jaks, který se před pokračováním v Ostravě do sestavy vrátil. Vítkovice to soupeři tentokrát zkomplikovaly. Bojovností, urputností a částečně i rychlostí se mu vůbec poprvé vyrovnaly, jenže nakonec to bylo k ničemu. Za poslední dva měsíce si jiný konec sezony nezasloužily.
Do vedení mohly jít v závěru úvodní části. Dokonce se už radovaly, nicméně Nellisovu trefu nakonec rozhodčí Jeřábek s Ondráčkem odvolali. Důvodem bylo, že na hranici brankoviště došlo ke střetu Marka Kaluse s Dominikem Frodlem.
Jiskřilo to i později. Třeba když karlovarský Petr Tomek pálil na Hrachovinovu branku sekundu po odpískání. K mladíkovi se protihráči okamžitě slétli, především Ralfs Freibergs, který trefil později tyč.
Následně už řádil Sapoušek, jehož dvě branky zajistily Energii čtvrtfinálovou sérii s Libercem. „Určitě se na ni těšíme. Liberec je skvělý tým a my budeme pokračovat dál v tvrdé práci. Nic jiného nám stačit nebude,“ věděl Sapoušek. Za Vítkovice pálil jen Samuel Kňažko, který se ovšem namočil do obou obdržených branek. Napoprvé namazal, před druhou se nechal vyloučit.
Po siréně už vítkovičtí fanoušci pískali. Z kotle se ozývaly pokřiky jako „Chceme Vítkovice“ nebo „Děláte si p*del.“ Příznivci pak dali najevo, že kapitánem je pro ně Marek Kalus a nikoliv jeho jmenovec Hrivík. Naštvanost je logická, vždyť v celé sezoně uhrála Ridera jen sedmatřicet domácích bodů, horší byl jen Litvínov.
„Některé domácí zápasy nám nevyšly. Nevím, kolikátí jsme byli, ale zase venku jsme byli dobří. Ve většině utkání tady fanoušci zůstávali, i když nám nedopadly, hráče povzbuzovali a tleskali jim. I přes nějaké pískání, pořád si přejete, aby vašemu týmu pomohli. Jsme v tom společně. I kluci by si samozřejmě přáli vyhrát víc domácích zápasů, ale taková sezona to byla,“ povzdechl si Varaďa.