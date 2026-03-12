Euforie na Kladně! Vítězný gól? Rozhodčím (asi) chyběl průkazný záběr, Nedvěd si stěžoval
Hráči už byli dávno v kabinách a stadionem se dál nesl vítězný pokřik „My jsme Kladno, co jste vy.“ Zápas předkola mezi Kladnem a Spartou ani napotřetí nerozhodla základní hrací doba. Po výhře Rytířů 2:1 v prodloužení je situace jasně narýsovaná. Kladno je krok od postupu do čtvrtfinále, Spartu čeká v případě dalšího krachu konec sezony. „Tlak je na nich a to se nám líbí. My nemáme co ztratit,“ vykládal po třetí bitvě útočník Niko Ojamäki. Rozhodující gól v prodloužení oslavil rovnou třikrát, protože šlo dvakrát do akce video. Všechny varianty čtvrtfinále play off 2025/26 najdete ZDE >>>
Už na začátku prodloužení našlápl vpřed a z levé strany dostal puk od Marcela Marcela. Finský útočník Niko Ojamäki neměl problém usměrnit kotouč za záda Jakuba Kováře a následně skončil na ledě a spolu s brankou doklouzal až k zadnímu mantinelu. Kladenský ČEZ stadion explodoval nadšením a oslavoval odskočení Rytířů do stavu 2:1 na zápasy.
Do akce ale muselo ještě dvakrát video. Nejprve si sudí potvrdili, že Fin kotouč nekopl, pak si trenér hostů Jaroslav Nedvěd vyžádal výzvu na ofsajd při přechodu do útočného pásma. Domácí slavili rozhodující gól dohromady třikrát. „Bylo to divné, ale bereme to. Získali jsme z toho energii a už se soustředíme na zítřek,“ prohlásil Ojamäki.
„Je to zvláštní, ale v jiných zápasech se taky něco řešilo. Je doba challengí a sporných situací. Asi to zkusili. Jsme rádi, že to dopadlo, jak to dopadlo,“ přidal k jeho slovům kouč Tomáš Plekanec.
V neprospěch Pražanů rozhodlo, že čároví rozhodčí neměli k dispozici průkazný záběr. „Zatím není dostatek kamer. Pocitově možná ofsajd jo. Bavili se o tom i experti ve studiu v televizi. Průkazný záběr není, takže gól platí. Ofsajd nebyl objevený,“ krčil rameny jeho protějšek.
Na tiskové konferenci neopomněl zmínit, že Sparta se v klíčovou chvíli bránila fakticky ve třech. Hrála v oslabení, navíc Michal Řepík po souboji s Marcelem skončil bez hokejky. „Tam byla jednoznačně našemu hráči vyražena hokejka, což se normálně píská. Teď se to nepísklo, zůstali jsme ve třech a soupeř přečíslení potrestal,“ popisoval Nedvěd.
„Zítra je nový zápas. Jednou jsme se vyhrabali z nepříznivého stavu v sérii. Věřím, že se nám to povede i teď,“ dodal na konto extrémně napínavého a vyrovnaného předkola.
Potřetí v něm nerozhodla základní hrací doba. Po minulém vítězství Sparty na nájezdy se dalo čekat, že budou mít Pražané navrch. Ale na Kladně se jejich možná mentální výhoda smazala. „Chtěli jsme na ně vletět, protože jsme doma a před našimi fanoušky. Chtěli jsme udávat tempo hry my,“ popisoval útočník Martin Procházka.
Plekanec: Takhle plný zimák jsem tady ještě asi neviděl
Se spoluhráči zažil první radost zkraje druhé třetiny, kdy Kováře prostřelil z mezikruží Ondřej Bláha. Sparta smazala rozdíl už po třech minutách po šikovné trefě Řepíka a na další zásah se čekalo až do prodloužení.
„Bohužel jsme si zase nepomohli přesilovkami, to nás trápí celou sérii. Musíme v tom pomoct týmu a dát víc gólů než jen jeden nebo dva,“ velel Řepík.
Zatímco promlouval před novináři, stadionem se dál nesly chorály nadšených kladenských fanoušků. Účast v play off po dlouhých 13 letech si naplno užívají. Tehdy Rytířům pomohla výluka, už bez hvězd z NHL postoupili v předkole přes Pardubice a ve čtvrtfinále vypadli se Slavií.
Teď si Kladno naplno užívá návrat do vyřazovacích bojů, poprvé na domácím ledě. Na něj se postavil i tehdejší hlavní trenér Zdeněk Vojta. Před startem bitvy vhodil slavnostní buly.
A dočkal se potlesku narvaných ochozů. Kostka hlásila vyprodáno, mezi diváky na stání by nepropadl na zem ani špendlík. „Fantastické. Byli náš šestý hráč, klobouk dolů. Vzpomenu si na to a mám husí kůži. Je to něco neuvěřitelného. Doufám, že jim to vrátíme a přijdou i na další zápasy,“ chválil atmosféru Procházka.
Podobně mluvil i Plekanec, který už naposledy přiznal, že dostal chuť obout brusle a zažít vypjatou sérii zase jako hráč. „Dneska ještě víc. Je to doma, takhle plný zimák jsem tady ještě asi neviděl. Ani za stávky. Za mě super, kluci si podporu zaslouží, protože fakt hrají skvěle, bojují. Hrají všichni spolu. Na střídačce je cítit vnitřní síla. Jsem za ně rád, že to zvládají,“ pravil.
S týmem má šanci proklouznout do čtvrtfinále už v pátek na domácím ledě. Sparta ale nic nebalí. „Nevím, jestli je na nás tlak, ale víme, o co jde. Prohrajeme, máme konec sezony. Ani jeden hráč to nechce, budeme dělat všechno, abychom to do Prahy vrátili,“ prohlašoval Řepík.
„Nálada je dobrá, jdeme do toho a chceme vyhrát,“ ujistil.