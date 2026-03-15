Hořava po angažmá v Boleslavi: Vyhodil bych se. Zkoušel jsem být hodnej i zlej, ale...
Nepovedená štace Miloslava Hořavy (64) v Mladé Boleslavi otevírá i téma nutné proměny zkušených stratégů kvůli specifikům dnešní doby. Hráči se nacházejí v lepší pozici než kdy dříve, důslednější trenérské praktiky, byť leckdy účinné, vymírají. „Zkoušel jsem být hodnej i zlej, ale nic nepomáhalo,“ hodnotí upřímně a otevřeně kouč štaci u BK v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.
Chvíli nahoře, většinou dole. Na konci třináctá figura a sbohem, sezono. V Mladé Boleslavi dumají, co se stalo, zároveň musí rychle přešaltovat a řešit, co dál. V extralize se nachází čím dál víc peněz a regionální klub, jako je BK, nemusí v budoucnu stíhat. „Tyhle kluby to budou mít čím dál těžší,“ je si jistý Miloslav Hořava. Z jakého důvodu zkušený krizový manažer/kouč v Boleslavi nepochodil a proč sám uznává, že se k některým hráčům choval na samé hraně? „Věřil jsem, že jim má kritika pomůže. Že si něco uvědomí. Třeba ve stylu, ať se na mě naštvou a klidně si řeknou: Co si to ten debil dovoluje! Risknul jsem to, jenže se to vůbec nepovedlo.“
Proč vám to s Boleslaví nevyšlo a nevešli jste se do předkola play off?
„Nedokázal jsem najít cestu k hráčům. Jak z hokejového hlediska, tak ani z osobního. Nedostal jsem se na jejich vlnu. Nedokázal jsem je přesvědčit, že co děláme a trénujeme, má smysl. Vůbec se mi nepovedlo dostat je na svou stranu a netuším proč. Fakt nevím. Nemám pro to žádné vysvětlení. Zkoušel jsem všechno, bohužel se nepodařilo vůbec nic.“
Nebyla kabina zatvrzelá, uzavřená proti veškerým podnětům zvenčí?
„To si nemyslím. Nenašel jsem si cestu k nim, nespojil se s nimi, abychom šli všichni jedním směrem. Beru to na sebe.“
Nešlo to po dobrém ani po zlém?
„Ne. Po