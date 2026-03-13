Mrzí mě naše výkyvy, hodnotil Varaďa sezonu. Co mu ve hře Vítkovic chybělo?
Od ledna se jim vůbec nedařilo. Ze sedmnácti utkání vyhráli jen třikrát, a proto sezoně mávali už po předkole. S Karlovými Vary padli vítkovičtí hokejisté v nejrychlejším možném čase, hřebíčkem do rakve pro ně byla čtvrteční porážka 1:2. „Průběhem to byly tři vyrovnané zápasy, a proto je pro nás nepostup smutný. Věřili jsme, že to dotáhneme do pátého utkání ve Varech, kde bychom si to rozdali,“ líčil kouč Václav Varaďa. Všechny varianty čtvrtfinále play off 2025/26 najdete ZDE >>>
Jaké pocity ve vás po vyřazení převládají?
„Samozřejmě prvně gratulace Karlovým Varům k postupu. Myslím si, že v sérii rozhodly speciální týmy a brankář soupeře, který Vary při velkých šancích podržel. Oni si vždycky pomohli přesilovou hrou a my jsme naopak v přesilovkách tahali za kratší konec. V utkáních jsme si dostatečně nepomohli, i když jsme na kluky apelovali, aby neustále stříleli a měli tlak. Měli jsme je v sevření, ale do předbrankového prostoru jsme se tolik nedostávali. Proto chyběly dorážky, teče a další takové góly, které v play off padají. Průběhem to byly tři vyrovnané zápasy, a proto je pro nás nepostup smutný. Věřili jsme, že to dotáhneme do pátého utkání ve Varech, kde bychom si to rozdali.“
Kde se podle vás sezona lámala a proč dopadla neúspěšně?
„Vyměnilo se dvanáct nebo třináct hráčů, přišlo plno nových. Je to také o adaptaci, jsou to mladí kluci. Měli jsme i docela dost zraněných, zápasy šly rychle po sobě.“
Co vás mrzí na celé sezoně nejvíc?
„Závěr je krutý, je těžké to spolknout, ale mrzí mě naše výkyvy. Dva až tři zápasy jsme dokázali odehrát fantasticky, měli jsme tam vášeň, drive, byli jsme nebezpeční a produktivní. Vyhráli jsme tři zápasy, prohráli jsme dva, udělali jsme dva, prohráli čtyři... V tomhle je to ponaučení. Musíte jít all out, a tohle nám v sezoně scházelo. Proto jsme skončili na sedmdesáti bodech a neměli jich víc. V lednu, který nám nevyšel, jsme z deseti zápasů brali snad tři nebo pět bodů. Mohli jsme udělat v průměru deset, polovinu utkání zvládnout a pomohli bychom si. V play off člověk nikdy neví, mohli jsme jít na Spartu, na Třinec, na Hradec... Byla to hrozně vyrovnaná sezona, závěr je ale trpký.“
Čemu zmíněné výkyvy přisuzujete? Když jste přicházel, říkal jste, že chcete mít psychicky odolný mančaft.
„Často jsme nedávali první gól, ve spoustě utkání jsme se vraceli zpátky. První třetiny nám nešly, přestože jsme se na ně pečlivě připravovali. To se musí úplně vyndat, playoffový hokej by měl začínat už prvním utkáním. Tohle je trpká zkušenost, do takových problémů bychom se ani neměli dostat. Ano, někdy se prohraje víc zápasů za sebou, ale ne takhle. Věřím, že si to kluci, kteří tady budou pokračovat dál, uvědomí. Někteří skončí, někteří mají podepsáno jinde, ale takový je hokejový život.“
Když jste v minulé sezoně padli s Karlovými Vary, nakonec to bralo jako fajn výsledek. Jste rozčarovaný, když se to teď opakuje a k tomu jste neuhráli zápas?
„Kdo by z toho nebyl zklamaný? Všechno, co dělám, dělám naplno. Pro kluky je to ponaučení, musí to tam mít a dát to tam. A taky odehrát šedesát minut tak, abys vyhrál. Nejenom si zahrál.“
To vám na hře Vítkovic chybělo?
„Určitě. Přijeli jsme a někdy to bylo tak, že si řeknete ‚ty vole, to není ono‘. Když jsme třeba vyhráli tři zápasy za sebou, bylo to tam. Je to proces učení. Mezi sedmi beky máme tři do třiadvaceti let. Jsou to mladí kluci, kteří mají s mužským hokejem první zkušenosti. Spousta hráčů dostala v této sezoně čuchnout.“
Jak jste vůbec spokojený s tím, jak se mančaft povedlo a nepovedlo posílit?
„Jasně, statistiky vždycky hovoří za vše, ale není to jen o nich. Někteří hráči přinášejí do zápasů úplně jiné aspekty. V jistých fázích sezony hráli tak, že to fakt bylo na ho*no, ale druzí to zase válcovali. Pak přišla zranění a museli jsme sáhnout do první ligy. Ve výkonech některých byly i tyto výkyvy, promítalo se to. Samozřejmě bych si přál, aby bylo v týmu pět dvacetigólových střelců. Vary jsme přestříleli, tlačili jsme se tam, ale gól se nám nepodařilo dát. Branky dávalo jen omezené množství hráčů, jenže vy potřebujete i secondary scoring. A to nám scházelo. Hráči se mezi sebou měnili, zkoušeli jsme různé kombinace, ale gólové efekty to nepřinášelo. Mít o dvacet gólů víc znamená mít o X bodů víc.“