Předplatné

ONLINE: Kladno - Sparta. Pražanům hrozí šokující vyřazení, mistr hraje o čtvrtfinále

O druhé výhře Kladna v předkole rozhodl v prodloužení Niko Ojamäki
O druhé výhře Kladna v předkole rozhodl v prodloužení Niko OjamäkiZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Adrián Holešinský a Tomáš Bartejs se v průběhu první třetiny pustili do bitky
O druhé výhře Kladna v předkole rozhodl v prodloužení Niko Ojamäki
Ladislav Čihák bude muset s Motorem v pátek odvracet konec sezony
Jaromír Jágr slavil překvapivou druhou výhru v předkole nad Spartou s přítelkyní Dominikou
Hokejisté Komety se radují z gólu ve třetím utkání předkola na ledě Motoru
O druhé výhře Kladna v předkole rozhodl v prodloužení Niko Ojamäki
Kouč Motoru Ladislav Čihák domlouvá svým svěřencům
13
Fotogalerie
iSport.cz
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Předkolo play off hokejové extraligy může být už dnes dokonáno. Velmi brzký konec sezony hrozí Spartě, která nezvládla třetí duel s Kladnem (1:2p) a jediná prohra ji dělí od vyřazení. O rozhodující pátý zápas hraje od 18.00 na ledě senzaci cítících Rytířů. Postup do čtvrtfinále může od 17.30 v Českých Budějovicích stvrdit brněnská Kometa, Motor se ale úřadujícím mistrům jen tak nevzdá. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu. Program play off extralize ZDE>>>

Tipsport Extraliga - Play-off Tipsport extraligy - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE
Stav série: 1:2
--Tipsport2.183.92.89Detail
LIVE
Stav série: 2:1
--Tipsport3.273.92Detail

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů