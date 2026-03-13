ONLINE: Kladno - Sparta. Pražanům hrozí šokující vyřazení, mistr hraje o čtvrtfinále
Předkolo play off hokejové extraligy může být už dnes dokonáno. Velmi brzký konec sezony hrozí Spartě, která nezvládla třetí duel s Kladnem (1:2p) a jediná prohra ji dělí od vyřazení. O rozhodující pátý zápas hraje od 18.00 na ledě senzaci cítících Rytířů. Postup do čtvrtfinále může od 17.30 v Českých Budějovicích stvrdit brněnská Kometa, Motor se ale úřadujícím mistrům jen tak nevzdá. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu. Program play off extralize ZDE>>>