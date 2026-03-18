Červenka ovládl anketu: Necítím se hůř než před pěti lety. Zavtipkoval na Pešánův účet
Ve 40 letech je kapitánem hokejové reprezentace, potřetí vyhrál ligové bodování. A teď premiérově ovládl prestižní anketu Sport Magazínu o nejlepšího hráče extraligy, v níž opět volila exkluzivní porota včetně všech hlavních trenérů elitní soutěže. „Těší mě to, jsem rád. Ale pořád vím, že naše cíle jsou jiné,“ připomíná snahu Pardubic vybojovat titul. Dvojnásobný mistr světa a rekordman v počtu zápasů za reprezentaci (223) popisuje i kouzlo spolupráce s Lukášem Sedlákem.
O jeho tréninkové morálce kolují legendy. Veřejně ji příliš nekomentuje, i když ho stojí stovky hodin drilu i mimo oficiální tréninky. „Ale když něco děláte s láskou, nepřijde vám to,“ říká vítěz extraligy ze Slavií v roce 2008. Pardubické Dynamo ovládlo základní část a je největším favoritem na zisk trofeje, na níž čeká 14 let.
V bojích o všechno bude sázet právě na Červenku a jeho napojení na Sedláka, jenž anketu Sport Magazínu ovládl už dvakrát (2023 a 2024). Kapitán reprezentace se do extraligy vrátil před rokem po úspěšných letech ve Švýcarsku. Tehdy ho porota dala na druhé místo. Teď už s přehledem anketu ovládl.
Jak vítězství vnímáte?
„Je to pěkný, díky. Vážím si toho. Ale na druhou stranu na to až tolik nekoukám, protože naše cíle jsou jiné. Jsem rád, že se dařilo. Vždycky je to o celém týmu.“
Kdo je podle vás nejlepším hráčem v lize?
„Vybral bych někoho z dvojice, která vyšla i ve vaší anketě. Se Sedlem (Lukášem Sedlákem) už máme delší spolupráci, funguje to. A Chlápa (Filip Chlapík) měl taky skvělou sezonu, táhnul Spartu. Takže když pominu sebe, to nechci hodnotit, je pořadí správné.“
A kdybyste musel jednoho vybrat?
„Vzhledem k tomu, že