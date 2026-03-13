Sparta odmítla konec sezony, beci odvrátili průšvih. Nedvěd: Závěr jsme zvládli parádně
Stadion zahalil hustý kouř. Zatímco hráči po utkání rozprávěli před novináři, z reproduktorů se linulo požární hlášení žádající vyklizení stadionu. Sparťanští fanoušci ocenili srovnání předkola s Kladnem odpálením pyrotechniky, na tribuně si dlouho užívali, že v neděli dojde na rozhodující pátý zápas. „Nám se bude hrát dobře. Vyhrát musí Sparta, my jsme ti, co tam jedou jim to ztížit," upozorňoval po porážce 2:5 domácí trenér Tomáš Plekanec.
Byla to zpráva, která zaznívala od sparťanů po každém dosavadním zápase předkola. Musíme zlepšit přesilovky. Kýžený efekt přišel až na čtvrtý pokus. Pražané využili první početní výhodu v sérii po dlouhých 29 minutách a 13 sekundách proti oslabenému soupeři. Řepíkova trefa z 24. minuty je na ledě Kladna poslala už do vedení 3:0.
„Zápas zapadl do série. Kromě toho, že jsme konečně dali gól z přesilovky, čímž jsme si pomohli. Přesně, jak jsme si říkali minule,“ pochvaloval si sparťanský trenér Jaroslav Nedvěd.
Poprvé v předkole mohl nasadit do hry centra Michaela Špačka. Produktivní útočník odehrál pouze devět a půl minuty, ale zásadní přínos měl právě na přesilovkách.
„Jestliže má někdo za sezonu padesát bodů, asi ví, co na přesilovce dělá. Michal má velmi dobré rozhodnutí, vidí hru a má vazby na spoluhráče z předchozí doby. Určitě to pomohlo. Bylo to přesně to, co jsme potřebovali. Věci, které jsou zažité. Najednou létaly puky rychleji a bylo to dobré,“ přikyvoval kouč.
Rytíři dramatizovali
S týmem ještě zažíval hodně horké chvilky, přestože vývoj vypadal pro hosty luxusně. Za Rytíře ale udeřil dvakrát v přesilovce Niko Ojamäki a ještě před druhou přestávkou byl zápas jen o gól. Hostům navíc nevyšla výzva na nedovolené bránění brankáři a znovu se museli klepat ve čtyřech. „Bylo to zpátky, kde to je celou sérii. Zápas o jeden gól a dobývání jedné nebo druhé strany. Závěr jsme ale zvládli parádně, pohlídali jsme si, co jsme řekli,“ popisoval Nedvěd po konci utkání.
Na kýžené srovnání už Kladno nenašlo recept, několikrát si hráči vylámali zuby na brankáři Josefu Kořenáři. Místo toho se ve výhodě pět na tři trefil Aaron Irving a podtrhl dominanci sparťanských beků. Vstřelili tři góly, bilancí 1+2 zazářil Jakub Krejčík. Z útočníků střelecky přispěl jen Michal Řepík, který se trefil v přesilovce i v závěru do prázdné branky.
„Od nás slušná první třetina, slabší druhá. Ve třetí jsme se snažili s tím něco udělat, bohužel už se to nepovedlo. Hodně podobný výkon všem předchozím. Kluci bojovali, dotlačili jsme Spartu do pátého zápasu v O2 areně. Myslím, že málokdo to čekal,“ vykládal tradičně klidný Plekanec.
Na sparťanském ledě se vítěz bude radovat z postupu do čtvrtfinále, zatímco poraženému sezona skončí. „My jsme úplně spokojení s tím, kde v tuhle chvíli jsme. Jedeme na pátý zápas, kde necháme všechno. Jedeme tam zabojovat o dobrý výsledek,“ velel kladenský kouč. „Kvůli tomuhle hrajete hokej. Není to sedmý zápas, ale pátý zápas ve vyrovnané sérii. Už jsme v té aréně vyhráli a plánujeme to udělat znova,“ dodal bojovně útočník Daniel Audette.