Krejčík přispěl k důležité výhře třemi body: Ukázali jsme, jak hrát. Příště přes kopírák
V páté minutě umístěnou střelou od modré čáry k tyči otevřel skóre a nasměroval Sparťany ke druhému vítězství v sérii. K výhře 5:2 v Kladně přispěl Jakub Krejčík ještě dvěma asistencemi. „Samozřejmě víte, že jste krok od vyřazení. Ale všichni, co jsou v šatně, věřili, že to dokážeme zvládnout a vrátíme se do O2 areny,“ řekl 34letý obránce.
Do poloviny utkání odskočil pražský tým už o tři góly. Jenže záhy se po dvou vyloučeních začaly vracet hrůzy předchozích bitev. Nezdolní Rytíři znovu vyskočili do sedel. Po snížení na 3:2 přišla neúspěšná trenérská výzva, která znamenala další trest. Tohle byl kritický moment celého zápasu.
„Vždycky je lepší, když dáte první gól. Vedli jsme 3:0, pak jsme je bohužel těmi oslabeními vrátili do zápasu. Dali rychle dva góly, challenge se nepovedla. Nebyla to příjemná situace, ale zvládli jsme ji. Klobouk dolů před kluky, co tam předvedli,“ pokračoval Krejčík.
Poprvé padlo víc gólů, poprvé dostala Sparta Rytíře pod soustavnější tlak. Tři z pěti branek hostů vstřelili obránci. Ke Krejčíkovi se přidali ještě Mikael Seppalä a Aaron Irving. „V play off je jedno, kdo góly dá. Důležité jsou výhry. Vyhráli jsme, příště může skórovat někdo jiný. Konečně jsme taky využili nějaké přesilovky, což se nám v sérii zatím nepodařilo. To určitě pohromně pomůže sebevědomí celého týmu. Jsem rád a doufám, že to v neděli opět zopakujeme,“ řekl zkušený bek.
Jak jsme na tom se silami? Výborně!
Pražané nastoupili do série dost rozbití, chybí jim několik hráčů, hlavně v útoku. Poprvé v sérii zasáhl do hry Michael Špaček, který byl hodně znát i v početní převaze. Spartě trvalo přes 29 minut, než jí využila, proměnila až svou čtrnáctou přesilovku a následně ještě jednu. „Špágr je skvělý hokejista. Věděli jsme, že nám pomůže, jak v přesilovkách, tak při hře pět na pět. Je pro nás plus, že se vrátil,“ poznamenal Krejčík.
Sérii rozhodně pátý zápas v O2 areně. Určitě se nečekalo, že zrovna tenhle duel se nejvíc protáhne. „Jak jsme na tom se silami? Výborně,“ usmál se bek Sparty. „Budeme hrát v domácím prostředí, mít za sebou celou arínu. Je to nevýhoda a těšíme se. Ukázali jsme, jak máme hrát. Myslím, že to bude jak přes kopírák. Musíme k zápasu přistoupit stejně. Nemáme na výběr, musíme prostě hrát stejně, od prvního střídání do posledního. Oni hrají dobře ve všech aspektech a my je v nich musíme eliminovat. Bude to zase těžké,“ dodal Krejčík.